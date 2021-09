Jussi, 36, varautuu jo nyt taloudelliseen ”pommiin”, joka voi odottaa tulevaisuudessa – 30–40-vuotiaat kertovat, mitä he ajattelevat eläkkeistään

Vanhuuden toimeentulo huolestuttaa monia. Ilta-Sanomien haastattelemat 30–40-vuotiaat eivät juuri usko tulevaisuudessa itse saavansa riittävää eläkettä.

Taloussanomat pureutuu tällä viikolla juttusarjassaan suomalaiseen eläkejärjestelmään. Miten rahat saadaan riittämään myös tulevaisuudessa?

Nykyinen eläkemaksutaso ei riitä tulevaisuudessa eläkkeiden maksamiseen, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tuoreesta selvityksestä. Rahoitusongelma kehittyy vähitellen, mutta vakaasti.

Eläketurvakeskus on arvioinut, että nykyinen eläkemaksutaso riittää noin kolmekymmentä vuotta. Sen jälkeen työllisten määrä suhteessa eläkkeen saajien joukkoon ei ennusteiden mukaan olisi enää riittävä.

Noin kolmenkymmenen vuoden päästä eläkkeelle pääsevät ovat nyt 30-40 -vuotiaita, parhaassa työiässä olevia aikuisia. Kysyimme muutamalta ikäluokan edustajalta mitä mieltä he ovat tilanteesta ja ehdotetuista korjauskeinoista.

Anna Haverinen, 38, design-antropologi

Ohjelmistoyhtiössä työskentelevä Anna Haverinen on keskustellut miehensä kanssa esimerkiksi sijoitusasunnon hankinnasta vanhuuden varalle.

Turkulainen Anna Haverinen on jo alkanut huolestua oman eläkkeensä koosta.

– Minäkin täytän 40 vähän reilun vuoden päästä, ja työuraa pitäisi olla jäljellä 30 vuotta. Ei silti ole takeita, että pysyn työkuntoisena sinne asti tai että millaista elämää eläkkeellä viettää, ja saako niitä eläkerahoja koskaan takaisin, Haverinen sanoo.

Hänen tuttavapiirissään monet ovat jo alkaneet varautua vanhuuden varalle. Haverinenkin on jo keskustellut puolisonsa kanssa sijoittamisesta tai sijoitusasunnon hankkimisesta.

” Nykyjärjestelmässähän on aina ajateltu, että seuraava sukupolvi maksaa sen edellisen eläkkeet, mutta on vaikea sanoa, mikä jatkossa on paras keino.

Hän näkee eläkejärjestelmän ongelmat laajemmin tulo- ja yhteiskuntaluokkakysymyksenä. Itseään enemmän hän on huolestunut matalapalkkaisista.

– Itse olen nyt sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, että pystyn miettimään näitä asioita ja laittamaan rahaa sivuun, mutta tilanne ei ole suinkaan aina ollut tällainen. Vielä kuusi vuotta sitten sain 1 500 euroa apurahaa kuussa. Siitä on tosi vaikea laittaa rahaa sivuun.

Eläketurvakeskuksen syyskuussa julkistamassa raportissa ehdotettiin ratkaisuksi esimerkiksi eläkemaksujen korottamista joko pian tai hieman reilummin 30 vuoden päästä.

– Nykyjärjestelmässähän on aina ajateltu, että seuraava sukupolvi maksaa sen edellisen eläkkeet, mutta on vaikea sanoa, mikä jatkossa on paras keino, Haverinen sanoo.

– Tulee mieleen, että ehkä koetan varautua asiaan itse, kuin luotan, että joku muu tekee sen, koska minulla on se taloudellinen mahdollisuus myös tehdä niin.

Nykyinen eläkejärjestelmäkään ei välttämättä ole ikuinen, hän pohtii.

– Eihän minun nykyistä työtehtävääkään ollut olemassa silloin, kun aloitin opiskelut. Ja voi olla, ettei sitä ole enää, kun pääsen eläkkeelle.

Jussi Sakari, 38, rakennusmies/pääluottamusmies

Rakennusmies Jussi Sakari ehdottaa, että suurimpien eläkkeiden rajoittamista edes harkittaisiin yhtenä ratkaisuna. – Kaikkein suurimpia eläkkeitä saavat ovat jo muutenkin taloudellisesti hyvässä asemassa.

– Suomen eläkejärjestelmähän on hyvä, ettei tarvitse hautaan asti tehdä työtä, tamperelainen Jussi Sakari kehuu.

Sakari muistuttaa, että rakennusalan työntekijät vastustivat vuoden 2017 eläkeuudistusta, jossa vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikäraja kytkettiin elinajan keskimääräiseen kehitykseen vuodesta 2030 alkaen.

– Aika montaa työtä voi pystyä tekemään pidempään, mutta rakentaminen on sen verran fyysistä, että jaksaminen epäilyttää, sanoo Sakari, jonka oma eläkeikä on 68.

Myöskään eläkemaksujen korottaminen tai niin sanottu Ruotsin malli, jossa eläkkeen suuruus voi osittain riippua maksuilla tehdyistä sijoituksista, eivät saa Sakarilta kannatusta.

– Maksujen osuus on jo nyt aika iso, eikä niiden jatkuva nostaminen vaikuta kestävältä, Sakari pohtii.

– Ja sijoittamalla voi ymmärrykseni mukaan myös hävitä rahaa.

Myös maahanmuuton lisääminen epäilyttää, sillä rakennustyömailta on usein paljastunut luvattomia vierastyöläisiä.

– Rakennusalalla on siinä aikamoisia uhkakuvia. Etelä-Suomi on täynnä ulkomaista alipalkattua työvoimaa. Tuntuu vitsiltä, että se parantaisi meidän eläkejärjestelmäämme. Työehtosopimukset alittavasta palkasta ei muutenkaan paljon työeläkemaksuja maksella, Sakari sanoo.

Näiden keinojen sijaan Sakari ehdottaa, että voitaisiin miettiä suurimpien eläkkeiden rajoittamista.

– Siitä ei keskustella nykyään ollenkaan, hän pohtii.

– Kaikkein suurimpia eläkkeitä saavat ovat jo muutenkin taloudellisesti hyvässä asemassa, joten voisiko eläkkeisiin edes miettiä jonkinlaista kattoa?

Antti Junttila, 43, lehtori ja pelialan yrittäjä

Omaa pelialan PolarStorm-yhtiötään pyörittävä Antti Junttila pitää yrittäjän eläkevakuutusta huonona sijoituksena.

Antti Junttila Limingasta on vetänyt tilanteesta jo omat johtopäätöksensä.

– Jos katsoo Suomen väestöpyramidia, ja syntyvyyden kehitystä, ja yhdistää siihen vielä räjähtäneen nuorten psykiatrista ja muuta tukea tarvitsevien määrän, niin minun on hirveän vaikea uskoa, että Suomessa on tarpeeksi eläkkeenmaksajia sitten, kun minä olen eläkkeellä, Junttila toteaa.

Hän onkin jo alkanut varautua eläkeikään.

– Vaikka termi eläkeikä voi olla siihen mennessä jo hapantunut. Voi olla, että se on vain töistä poisjäämisikä. Sanotaan vaan, että lähdepä menemään, Junttila sanoo.

Lehtorin toimen ohessa pelialan yksityisyrittäjänä toimiva Junttila maksaa yrityksestään itselleen mahdollisimman pientä yrittäjän eläkevakuutusta, jotta rahaa jäisi mahdollisimman paljon sijoittamiseen.

– Sitähän on pakko maksaa tietyn minimin verran, enkä saa sillä minimimaksulla minkäänlaista kunnon eläkettä sitten, kun jään eläkkeelle, mutta siitä minulla ei ole toivoa muutenkaan, Junttila perustelee.

” Kumman itse ottaisit? 1 800 euroa kuussa vai pari miljoona lapaan 67-vuotiaana?

Junttila pitää yrittäjän eläkevakuutusta hyvin kannattamattomana sijoituksena.

– Yrittäjän eläkemaksu on noin 24 prosenttia, mikä tarkoittaa joka vuosi kolmen kuukauden työtuloja, Junttila selittää.

– Laskin kerran, että jos vaikka 50 000 euron vuosituloilla maksaisi joka kuukausi 1 004 euroa eläkemaksuina, niin saisin 67-vuotiaana 1 800 euron eläkkeen. Jos taas alkaa 32-vuotiaana sijoittamaan saman summan kuukaudessa 8 prosentin vuosituotolla, niin voin nostaa ne milloin tahansa, ja 67-vuotiaana saisin sieltä jo pari miljoonaa miinus verot. Kumman itse ottaisit? 1 800 euroa kuussa vai pari miljoona lapaan 67-vuotiaana?

Junttila on kuitenkin huolissaan siitä, että tulevaisuudessa hallitukset nostavat sijoitustuottojen verotusta.

Marika Laukkanen, 39, lähihoitaja

Lähihoitaja Marika Laukkanen on huolissaan, pysyykö hän työkykyisenä omaan eläkeikäänsä saakka.

Parikkalalaisen Marika Laukkasen päällimmäinen eläkehuoli ei ole sen koko, vaan yleensä töissä jaksaminen hänen lähes 67 vuoden eläkeikäänsä asti.

– Eläkeikä on aika korkea ottaen huomioon sen, että työ on fyysisesti aika rankkaa, Laukkanen sanoo.

” Tällä hetkellä palkka on mennyt lähinnä elämiseen, koska ei sitä ylimääräistä niin paljoa jää.

Vanhainkodissa lähihoitajan työhön kuuluu paljon potilaiden nostelua ja kääntelyä, sillä todella harva liikkuu enää itse. Esimerkiksi potilaiden syöttämisessä toistuvat samat liikkeet, mikä on sekin kuluttavaa, kun ne samat toimet tehdään useamman kerran päivässä ja usean potilaan kanssa.

– Meidän ammatissa tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat aika yleisiä, Laukkanen sanoo.

– Muiden hoitajien kanssa ollaan mietitty, että mekin täällä sitten rollaattorien kanssa mennään eikä ulkopuoliset heti erota, että kuka on hoitaja ja kuka hoidettava.

Jos uransa loppupuolella jää vaivojensa vuoksi tekemään työtä osa-aikaisesti, se pienentää palkkaa ja syö tulevaa eläkettä.

Eläkemaksujen nostaminen ei Laukkasesta kuulosta miellyttävältä ratkaisulta.

– Jos se tarkoittaa, etteivät palkat sitten nouse, niin se huonontaa nykyistä perustoimeentuloa, hän arvioi.

– Tällä alalla kun ei olla missään palkkahinnoittelun aallonharjalla. Palkkakehitys on jäänyt laahaamaan verrattuna elinkustannusten nousuun.

Laukkanen on toki ajatellut säästämistä vanhuuden varalle.

– Olen kyllä sitä miettinyt, koska monihan niin tekee. Mutta toisaalta tällä hetkellä palkka on mennyt lähinnä elämiseen, koska ei sitä ylimääräistä niin paljoa jää, hän sanoo.

Jussi Nikamaa, 36, avainasiakaspäällikkö

LVI-tuotteiden edustaja Jussi Nikamaata pelottaa ajatus pelkän kansaneläkkeen varaan jäämisestä.

Eläkkeelle jääminen tuntuu helsinkiläisestä Jussi Nikamaasta vielä kaukaiselta asialta, mutta rahojen riittävyys on jo käynyt mielessä.

– Vanhempieni ikäpolvi on jättänyt meille vähän tämmöisen pommin, että jäävät itse aikaisin eläkkeelle ja jättävät meidät maksamaan eläkkeitä, joita lapset eivät tule välttämättä saamaan, Nikamaa sanoo.

– En nyt halua vaikuttaa katkeralta, mutta onhan näitä tullut pohdiskeltua.

Esimerkiksi eläkemaksujen ja eläkeiän nosto ovat hänen mielestään varmasti tarpeellisia keinoja eläkkeiden takaamiseksi jatkossa.

– Keskustelu eläkkeelle pääsemisestä tuntuu hypoteettiselta. Ihan kansaneläkkeen varaan en kyllä uskalla laskea, Nikamaa sanoo.

– Jotenkin pelottaa, että olisin vain sen varassa.

Nikamaa onkin aloittanut määrätietoisen sijoittamisen esimerkiksi osakkeisiin, rahastoihin ja kryptovaluuttoihin. Myös kiinteistösijoittaminen on harkinnassa.

– Tavoite on, että 60-vuotiaana olisi sen verran koossa, ettei enää tarvitsisi käydä töissä rahan takia, vaan voisin olla vaikka jollain muulla tavalla hyödyksi, Nikamaa sanoo.

Hän huomauttaa, että eläkejärjestelmän ongelmat vaikuttavat häneen itseensä todennäköisesti paljon vähemmän kuin matalapalkka-aloilla työskenteleviin ikätovereihin.

– On oikeasti mielenkiintoista, ovatko he mukana tässä keskustelussa.

