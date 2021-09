Paljonko eläkkeesi tulee olemaan ja koska pääset eläkkeelle? Katso hakukoneesta

IS selvitti, kuinka paljon eri ikäiset ja eri palkkaa nauttivat saavat nykytiedolla työeläkettä. Kokeile eläkelaskurilla, milloin sinä voit päästä eläkkeelle ja paljonko eläkettä voisi kertyä.

Taloussanomat pureutuu tällä viikolla juttusarjassaan suomalaiseen eläkejärjestelmään. Miten rahat saadaan riittämään myös tulevaisuudessa?

Eläketurvakeskus laski IS:lle arviot eri ikäisten suomalaisten työeläkkeistä. Jutun lopussa olevaan hakukoneeseen voit täyttää oman syntymäaikasi ja palkkasi ja saat arvion itsellesi kertyvästä eläkkeestä.

Eläkelaskurissa jokaiselle ikäluokalle on laskettu kaavamaisen työuran perusteella muodostuva eläke. Laskuri siis kertoo, kuinka paljon eläkettä saisit nykyiseen palkkaan verrattuna, ja koska pääsisit nykytiedolla eläkkeelle. Arvio eläkkeestä on laskettu ikään kuin työura olisi kaikilla alkanut 24-vuotiaana ja kestäisi ilman taukoja eläkeikään saakka. Harvoin palkka pysyy myöskään ihan samana koko uran ajan. Siksi palkkaan on laskettu muutos, joka arvioi, miten nykyinen ansio voisi kasvaa reaalisesti kohti eläkeikää.

Luvut ovat arvioita, sillä ne eivät ota huomioon ihmisten erilaisia uria ja tilanteita. Ihmisillä voi olla pitkiäkin jaksoja ilman työtä tai esimerkiksi lyhyitä erittäin hyväpalkkaisia töitä.

Laskuri kertoo vain työeläkkeen määrän. Aivan pienimmissä tuloluokissa pelkkä työeläke jää niin pieneksi, että käytännössä muut tuet (kansaneläke ja takuueläke) takaavat perustoimeentulon. Vuonna 2021 tämä minimi on 837,59 euroa kuukaudessa. Kansaneläkettä ja takuueläkettä maksaa Kela.