Mistä rahat eläkkeisiin? Ruotsin ”radikaalia” konstia ehdotettiin Suomeen – eläkkeet voivat jopa laskea

Työeläkkeiden rahoitus voi horjua, kun väki vanhenee ja vauvoja syntyy vähän. Yhdeksi vaihtoehdoksi Suomelle on esitetty Ruotsissa käytössä olevaa mekanismia, jossa eläkkeet voivat jopa laskea.

Taloussanomat pureutuu tällä viikolla juttusarjassaan suomalaiseen eläkejärjestelmään. Miten rahat saadaan riittämään myös tulevaisuudessa?

Tanskalainen professori Torben M. Andersen kiinnitti huomiota Suomen työeläkkeiden rahoituksen heikkouksiin Eläkkeiden riittävyys ja kestävyys – arvio Suomen eläkejärjestelmästä -raportissaan.

Hän kiitteli sitä, että Suomessa on käytössä elinaikakerroin ja vanhuuseläkeikä nousee elinajan pidetessä. Nämä eivät hänestä kuitenkaan kata kokonaan sitä, että kansalaiset elävät yhä kauemmin ja lapsia syntyy vähän. Myös taloudellinen shokki voi rapauttaa eläkkeiden rahoitusta.

Yhteyspäällikkö Mika Vidlund Eläketurvakeskuksesta kertoo, että riskit kohdistuvat työssäkäyviin ja etenkin nuoriin.

Yksi ratkaisu voisi Andersenin mielestä olla automaattisen tasapainotusmekanismin hyödyntäminen. Tällainen on käytössä Ruotsissa.

” Mekanismi on aika radikaali, sillä se myös leikkaa eläkkeitä.

Mekanismissa maksu on kiinnitetty ja etuudet joustavat. Järjestelmä seuraa lähtökohtaisesti tuloindeksiä ja reagoi talouden ja työllisyyden muutoksiin.

Vidlund sanoo, että indeksointia jarrutetaan eläkejärjestelmän ajauduttua alijäämäiseksi. Vastaavasti hyvinä aikoina eli rahoituksen palattua ylijäämäiseksi indeksoinnin kasvua nopeutetaan, kunnes indeksi päätyy samalle tasolle, jolle se olisi noussut ilman jarrutusta.

– Mekanismi on aika radikaali, sillä se myös leikkaa eläkkeitä, hän huomauttaa.

Ruotsissa työeläkkeen saajat joutuvat siis kantamaan osan taloudellisesta riskistä. Aika ajoin, esimerkiksi finanssikriisin vuoksi, eläkkeitä on leikattu pahimmillaan neljästä viiteen prosenttia.

Parlamentaarinen eläkeryhmä seuraa tilannetta. Muutoksia on välillä loivennettu poliittisilla päätöksillä kuten verohuojennuksilla.

– Etenkin vaalien lähellä leikkauksia on lähdetty kompensoimaan, Vidlund huomauttaa.

Aluksi automaatin taustalla oleva indeksi määräytyi rahastojen ja maksutulojen vuoden kehityksen perusteella. Väliaikaisesti aikaa on pidennetty kolmeen vuoteen, jotta muutos ei olisi liian raju ja myöhemmin on päädytty siihen, että mekanismi vaikuttaa vain kolmasosan painolla.

Vaikka Suomen ja Ruotsin ratkaisut muistuttavat toisiaan, ne eivät muiltakaan osiltaan ole samanlaisia. Ruotsin järjestelmässä on monta elementtiä. Suomen järjestelmä yksinkertaisempi.

Suomessa työeläke määräytyy etuusperusteisesti ilman ansioille määrättyä ylärajaa eli ansiokattoa. Ruotsissa työeläke on maksuperusteinen ja käytössä on ansiokatto. Sen ylittävältä osalta eläke on järjestetty pääsääntöisesti kollektiivisin sopimuseläkejärjestelyin.

Kaksi perustetta ETUUSPERUSTEINEN: Etuuden taso on määrätty etukäteen tai se määräytyy ansiotason ja työhistorian pituuden perusteella. Etuuden rahoittamiseksi tarvittavat maksut joustavat tarpeen mukaan. Suomen työeläkejärjestelmä on etuusperusteinen. MAKSUPERUSTEINEN: Eläke-etuuden suuruus määräytyy järjestelmään maksettujen maksujen ja niille saatujen sijoitustuottojen yhteismäärän perusteella. Tällöin maksut ovat yleensä kiinteitä, ja etuus joustava.

Kummassakin sekä työnantaja että työntekijät osallistuvat kustannuksiin, mutta työnantajan osuus on Ruotsissa vielä suurempi kuin Suomessa.

Suomalaiseen tapaan Ruotsissakin on käytössä kansaneläke, jota kutsutaan takuueläkkeeksi. Se turvaa toimeentulon, jos työeläkettä ei ole tai se on pieni.

Automaattinen tasapainotusmekanismi ei koske takuueläkettä, vaan pelkästään työeläkeosaa. Osalla eläke koostuu takuu- ja työeläkkeestä, ja työeläkkeen leikkaantuminen voi nostaa takuueläkkeen määrää.

Lisäksi 90 prosenttia Ruotsin palkansaajista saa maksuperusteista työmarkkinaeläkettä. Summista sovitaan työmarkkinajärjestöjen kesken, mutta työnantajat maksavat ne.

Työmarkkinaeläkkeet nostavat kokonaiseläkettä selvästi.

– Lakisääteinen turva on matalampi kuin Suomessa, mutta työmarkkinasopimuseläkkeen kanssa se on suurempi kuin Suomessa keskimäärin, Vidlund kertoo.

Ruotsissa keskimääräinen lakisääteinen vanhuuseläke on keskimäärin noin 1 370 euroa ja kokonaiseläke 1 882 euroa kuukaudessa. Myös Ruotsissa naisten eläkkeet ovat selvästi pienemmät kuin miesten. Kokonaiseläkkeissä ero on miltei 700 euroa kuukaudessa.

Työntekijät voivat Ruotsissa halutessaan ottaa myös hieman sijoitusriskiä. He saavat itse sijoittaa 2,5 prosenttia lakisääteisestä eläkkeestään.

– Lähtökohta on, että ihmiset olisivat enemmän perillä eläkkeestään, mutta käytännössä se ei ole toteutunut. Ruotsalaiset eläkkeensaajat ja vakuutetut eivät ole sen tietoisempia turvastaan kuin suomalaisetkaan.

Moni on jättänyt varansa valtion oletusrahaston hoidettavaksi. Se ei Vidlundin mielestä ole huono vaihtoehto, sillä oletusrahaston sijoitukset onnistuneet hyvin.

Myös Hollannissa, Saksassa ja Kanadassa on käytössä automaattinen vakauttaja. Hollannissa työeläkkeet on täysin rahastoitu. Siellä varallisuutta suhteessa vastuihin mittaava rahastojen vakavaraisuus määrittää indeksikorotukset. Jos se jää tietyn rajan alle, lopetetaan ensin eläkkeiden indeksikorotukset. Tarvittaessa eläkkeitä voidaan myös leikata.

Saksassa ja Kanadassa mahdolliset leikkaukset eivät pienennä euromääräistä eläkettä. Niissä vain indeksikorotukset jätetään tekemättä, joten kuluttajahintojen noustessa eläkkeiden ostovoima supistuu.

Kaikkien maiden eläkejärjestelmät ovat keskenään erilaisia. Teollisuusmaille yhteinen ongelma on heikko huoltosuhde eli iäkkäiden suuri määrä suhteessa työikäisiin. Ruotsissa huoltosuhde on silti parempi kuin Suomessa tai Saksassa.

Järjestelmiä vertaileva Mercer CFA Institute Global Pension päivittää tietonsa vuosittain. Tämän vuoden vertailu julkaistaan parin viikon päästä.

Viime vuonna Suomi oli viides. Sen sijoitus laski yhden sijan, kun Israel nousi yllättäen kärkikolmikkoon. Suomi hävisi Israelille eläkejärjestelmän kestävyydessä.

Vidlund kertoo, että Israelissa oli vertailun korkein syntyvyys. Siellä kokonaishedelmällisyysluku oli 3,0, kun Suomessa se oli 1,4. Lisäksi Israelin eläkemenot ovat pienet, työeläke maksuperusteinen ja täysin rahastoitu.

Suomen järjestelmä arvioitiin silti jo seitsemättä kertaa maailman luotettavimmaksi ja läpinäkyvimmäksi. Muuten ykköseksi rankatun Hollannin järjestelmän hallinnon luotettavuus oli heikompaa kuin Suomen.

Tanska oli kokonaisuudessaan toinen. Vidlund kertoo, että sen vahvuutta selittää korkea kansaneläke ja täysin rahastoitu työeläketurva.

Tanskassa lakisääteinen eläke koostuu pääsääntöisesti kansaneläkkeestä, joka rahoitetaan verovaroin. Ansiosidonnainen työeläketurva on järjestetty liittokohtaisin sopimuksin, jotka ovat maksuperusteisia.

Lisäksi Tanskassa on lakisääteinen työeläke, joka ei kuitenkaan ole ansioihin vaan työaikaan sidottu. Eläke määräytyy maksuperusteisesti. Se on täysin rahastoitu, mutta tasamääräinen maksu vastaa vain noin yhtä prosenttia keskipalkasta.