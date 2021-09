Miten eläkejärjestelmää pitää uudistaa? Asiantuntijat vastaavat 5 kysymykseen – ”Mikäli näin ei tapahdu, edessä voi olla järjestelmän hidas romahdus”

Lisää tuottoa, reiluutta nuoremmille sukupolville ja sukupuolten välille. Muun muassa tällaisia uudistuksia osa asiantuntijoista toivoo eläkejärjestelmään.

Taloussanomat pureutuu tällä viikolla juttusarjassaan suomalaiseen eläkejärjestelmään. Miten rahat saadaan riittämään myös tulevaisuudessa?

Onko eläkejärjestelmä reilu, tarvitseeko se remonttia? Taloussanomat selvitti asiaa neljältä talousoppineelta. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen ja Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo haastavat nykyjärjestelmää. Johtaja Jaakko Kiander Eläketurvakeskuksesta ja erikoistutkija Terhi Ravaska Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta eivät näe välitöntä uudistamistarvetta.

Asiantuntijat vasemmalta oikealle: Tarmo Valkonen, Heikki Hiilamo, Jaakko Kiander ja Terhi Ravaska.

1. Pitäisikö Suomen eläkejärjestelmää uudistaa? Jos pitäisi, mitkä olisivat tärkeimmät keinot?

Tarmo Valkonen: Kyllä pitäisi. Matalaan syntyvyyteen pitäisi reagoida kasvattamalla työperäistä maahanmuuttoa, työllisyysastetta ja eläkkeiden rahastointia. Rahastojen verraten matalaa tuottoa voitaisiin lisätä keskittämällä varojen hoito yhteen yhtiöön tai keventämällä vakavaraisuussäätelyä. Lisäksi on harkittava indeksikorotusten sitomista maksujen ja etuuksien tasapainoon.

Eläkeyhtiöiden vakavaraisuussäännöt estävät osakepainojen kasvattamista ja pitkän aikavälin tuoton kasvua. Säännöistä voidaan päästä eroon keskittämällä eläkerahastojen hoito yhteen omaan yhtiöön. Toinen tapa on lisätä osaketuottosidonnaista osuutta eläkevastuissa.

Heikki Hiilamo: Tarvitsemme pikaisesti sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen tähtäävän eläkeuudistuksen. Nuorempien sukupolvien edustajia on ehdottomasti otettava mukaan seuraavan eläkeuudistuksen valmisteluun.

Suomalaisen eläkepolitiikan valmistelu on korporatisista ja teknoratista. Tämä on sekä vahvuus että heikkous. Eläkepolitiikkaa on voitu valmistella ja toimeenpanna lähes ilman poliittista ja kansalaiskeskustelua. Kuvaavaa on, että eläkkeet on rajattu parlamentaarisen sosiaaliturvauudistuksen mandaatin ulkopuolelle.

Järjestelmää tulisi uudistaa niin, että myös nuoremmat sukupolvet kokisivat sen reiluksi ja olisivat valmiita kehittämään sitä. Mikäli näin ei tapahdu, edessä voi olla -- niin yllättävältä kuin se kuulostaakin -- järjestelmän hidas romahdus.

Jaakko Kiander: Suomen työeläkejärjestelmän vahvuuksia on laaja kattavuus ja järjestelmän vakaus. Jatkossakin tarvitaan uudistuksia, mutta ne eivät merkitse suuria tai äkillisiä muutoksia. Uudistusten pitää perustua hyvään tietopohjaan ja niitä on tehtävä harkiten. 2000-luvun uudistuksissa on muutettu eläkeikää, eläkkeiden karttumasääntöjä ja korotettu maksuja. Vaikutusten analysointi ja oikean tilannekuvan muodostaminen ovat tärkeitä askelia ennen kuin järjestelmään tehdään uusia muutoksia.

Terhi Ravaska: Lähtökohtaisesti eläkejärjestelmää ei kannata uudistaa liian tiheään. Järjestelmän täytyy säilyä työntekijöiden näkökulmasta uskottavana ja ennakoitavana. Edelliset mittavat uudistukset tehtiin vuosina 2017 ja 2005, joten ihan lähivuosina en näkisi, että eläkejärjestelmää kannattaa uudistaa vaan kerätä tietoa näistä vanhoista uudistuksista.

2. Jos pitäisi valita, olisiko parempi nostaa eläkemaksuja vai leikata (elinaikakertoimen lisäksi) tulevia eläkkeitä?

Tarmo Valkonen: Jos palkkasummaa ja rahastojen tuottoa ei saada kasvatettua riittävästi, pitkän aikavälin maksujen nousupaine on hoidettava etupainoisella maksujen korotuksella ja eläkekarttumien ja maksussa olevien eläkkeiden indeksoinnin muuttamisella enemmän hintaindeksin suuntaan.

Heikki Hiilamo: Eläkemaksujen nostaminen kärjistäisi eläkejärjestelmän epäoikeudenmukaisuutta nuorempien sukupolvien näkökulmasta. Järjestelmän kestävyyttä tulee parantaa ensisijaisesti nostamalla eläkerahastojen tuottoa, pidentämällä työuria ja kannustamalla eläkeläisiä työntekoon. Seuraavassa eläkeuudistuksessa ei pitäisi lähtökohtaisesti sulkea pois sellaisiakaan ratkaisuja, jotka tosiasiassa leikkaisivat tulevia eläkkeitä -- ainakin suurimpia.

Jaakko Kiander: Kumpikaan vaihtoehto ei ole houkutteleva eikä välttämättä tarpeenkaan. Koska mitään akuuttia kriisiä ei ole, olisi kenties parempi pyrkiä vaikuttamaan väestökehitykseen ja talouteen. Nykyistä suurempi syntyvyys ja nettomaahanmuutto sekä viime vuosia nopeampi tuottavuuden kasvuvauhti tukisivat myös eläkejärjestelmän kestävyyttä.

Terhi Ravaska: Se kumpi keino on parempi, riippuu siitä, minkälaisia tavoitteita asetetaan. Vastaus riippuu esimerkiksi siitä, miten painotetaan eri sukupolvien hyvinvointia.

3. Olisiko muiden maiden järjestelmissä jotain, jota olisi hyvä ottaa käyttöön Suomessa? Esim. Ruotsissa käytössä oleva automaattinen sopeutusmekanismi, joka vaikuttaa eläkkeiden tasoon tai eläkekatot?

Tarmo Valkonen: Eläkekatosta on useampia versioita versiota. Jos tietyn palkkasumman ylittävältä osalta ei kerry eläkettä ja makseta maksuja, kyseessä siirtyminen lähemmäs tasaeläkejärjestelmää. Se lisäisi nykyisen järjestelmän rahoitusepätasapainoa sitä kautta, että maksutulo alenisi ennen kuin eläkekustannukset.

Eläkekatto voitaisiin määritellä myös työntekijän elinkaaren karttumien perusteella. Esimerkiksi kun 50 prosentin korvausaste on saavutettu, eläkemaksut muuttuvat vapaaehtoisiksi. Tätä tulisi harkita.

Tasapainotusmekanismi, jossa odotettavissa oleva epätasapaino vaikuttaa heti puoliksi eläkkeisiin ja puoliksi maksuihin, jollei muuta sovita, on joustavampi kuin Ruotsin indeksijarru.

Heikki Hiilamo: Suomen eläkejärjestelmä on poikkeuksellinen siinä, ettei meillä ole eläkekattoa eikä maksukattoa. Myös vapaaehtoisia eläkkeitä on vähän. En usko, että näin korporatistista ja vähän henkilökohtaista varautumista kannustavaa ja valinnanvapautta sisältävää järjestelmää kyetään säilyttämään tulevaisuudessa.

Jaakko Kiander: Läntisissä kilpailijamaissamme (Ruotsi, Saksa) on erilaisia mekanismeja, jotka sopeuttavat eläkkeiden vuosittaisia korotuksia väestökehityksen muutoksiin. Eläkejärjestelmän tasapainoa voitaisiin parantaa tällaisilla automaattisilla vakauttajilla.

Käytännössä ne merkitsisivät makrotalouden muutosriskien osittaista siirtämistä eläkeläisille. Se olisi suuri periaatteellinen muutos ja edellyttäisi perinpohjaista valmistelua.

Helpommin voisi olla toteuttaa eläkelaitosten sijoitustoimintaa säätelevän vakavaraisuuskehikon uudistaminen siten, että se mahdollistaisi nykyistä tuottohakuisemman sijoitustoiminnan naapurimaidemme (Ruotsi, Tanska) tapaan. Korkeammat sijoitustuotot vähentäisivät maksunkorotuspainetta tai voisivat jopa poistaa sen kokonaan.

Terhi Ravaska: Suomessa on käytössä elinaikakerroin, joka automaattisesti sopeuttaa eläkkeiden tasoa. Muiden automaattisten sopeutusmekanismien käyttöönotosta on hyvä käydä keskustelua. Eläkekatot saattavat vaikuttaa työnteon kannustimiin tai luoda lisäeläkejärjestelmiä, jotka voivat monimutkaistaa järjestelmää.

4. Pitäisikö eläke-etuuksia tai niiden kertymistä muuttaa (kuten perhe-eläkkeet, työkyvyttömyyseläkkeet)?

Tarmo Valkonen: Ansiosidonnaisten työttömyyskorvausten saamisen, opiskelun ja perhevapaiden ajalta saadut lisäoikeudet ovat huonosti perusteltuja. Eläkeoikeuksien karttuminen voitaisiin jakaa vanhempainvapaiden ajalta tasan molemmille puolisoille.

Perhe-eläkkeiden osalta on tulossa jo uudistus, joka vie sitä enemmän väliaikaisen, mutta kattavamman tuen suuntaan. Uudistusta olisi voitu viedä enemmän lyhytaikaisen tuen suuntaan.

Heikki Hiilamo: Eläkejärjestelmän tulisi palkita paremmin lastenhoitoon ja vanhemmuuteen liittyvistä palkattomista tai vähäpalkkaisista jaksoista.

Jaakko Kiander: Perhe-eläkkeiden uudistamisesta on juuri päätetty. Muutos tulee pitkällä tähtäimellä pienentämään eläkemenoa. Eläkkeiden karttumasääntöihin tai eläkeiän päätettyyn kehityspolkuun ei mielestäni ole tarpeen tehdä muutoksia tällä vuosikymmenellä.

Terhi Ravaska: Riippuu siitä, minkälaisia tavoitteita ja painotuksia järjestelmälle asetetaan, siksi kysymykseen on vaikea ottaa kantaa.

5. Onko nykyinen, osin rahastoiva eläkejärjestelmä pääosin reilu tulonjakomalli vai epäoikeudenmukainen nykyisille nuorille ja tuleville sukupolville?

Tarmo Valkonen: Nykyjärjestelmä ei ole reilu, koska maksut ovat nousussa ilman vastaavaa paranemista etuuksissa. Lisäksi syntyvyys-, rahastojen tuotto- ja työllisyysriskien realisoituminen näkyy jatkossakin vain maksuissa, ei etuuksissa. Maksussa olevien eläkkeiden ostovoimaa ei kuitenkaan pitäisi leikata.

Heikki Hiilamo: Nykyjärjestelmä on epäoikeudenmukainen varsinkin nuorempia sukupolvien näkökulmasta. Alhainen syntyvyys, suuret sukupuolten ja sosioekonomisten ryhmien väliset kuolleisuuserot sekä koronapandemia kärjistävät sukupolvien välistä epäoikeudenmukaisuutta.

Seuraavassa eläkeuudistuksessa on selvennettävä maksajille mihin tarkoitukseen eläkerahastoja kerrytetään pitkällä aikavälillä.

Jaakko Kiander: Nykyinen osittain rahastoiva järjestelmä on suhteellisen reilu kaikille ikäluokille. Kaikkein vanhimmat ikäluokat, jotka ovat jo eläkkeellä, ovat saaneet järjestelmästä suhteellisesti suuremman hyödyn kuin vuoden 1960 jälkeen syntyneet tulevat saamaan. Toisaalta vanhempien ikäluokkien eläkkeet ovat pienempiä ja nuorempien ikäluokkien elinajan odote korkeampi.

Terhi Ravaska: Osa työeläkemaksuista sijoitetaan, jolloin niille saadaan myös sijoitustuottoa. Nämä sijoitustuotot hyödyttävät tulevia eläkkeensaajia. En äkkiseltään näe, miksi tämä olisi epäoikeudenmukaista.