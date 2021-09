Mitä syyslomalaisen pitää ottaa huomioon, kun matkustaa Tukholmaan ja Tallinnaan? – Sari ja Siru kertovat parhaat vinkit

IS kokosi Tukholmaan tai Tallinnaan syyslomalla matkaa suunnittelevan muistilistan. Suomalaiset Sari Salmela ja Siru Valleala kertovat, mikä on tunnelma kaupungeissa koronan helpottaessa, ja mitä kannattaa juuri nyt kokea ja nähdä.

Syyslomakausi on alkamassa, ja vähitellen myös matkustusrajoitukset alkavat helpottaa, varsinkin EU-alueella.

Suomalaisten perinteisiä suosikkikohteita ovat Tukholma ja Tallinna. Matkoja näihin kaupunkeihin saa edelleen, haluaa sitten lähteä risteilylle tai surauttaa kohteeseen lentokoneella.

Risteilyt Tukholmaan ja Tallinnaan kiinnostavat taas lisääntyvissä määrin. Paikkoja syyslomalaisille kuitenkin on vielä.

Viking Linen viestinnästä kerrotaan, että syyslomaviikoille on selkeästi parempi varaustilanne kuin viime vuonna, mutta vieläkin tilanne on hieman normaalivuosia huonompi. Useimmilla lähdöillä on vielä hyvin tilaa, mutta luultavasti erityisesti autopaikat tulevat täyttymään suosituimmilla lähdöillä.

Myös TallinkSiljalta kerrotaan, että matkojen varaaminen on piristynyt, mutta niitä on vielä hyvin jäljellä myös syyslomaviikoille.

Finnairilta kerrotaan, että kysyntä etenkin Tukholmaan on kasvanut hyvin viikko viikolta. Syyslomalla pääsee seuraavin alkaen-hinnoin: Tukholmaan meno-paluu alkaen 84 euroa ja Tallinnaan meno-paluu alkaen 123 euroa.

Kuninkaanlinna on suomalaisille tuttu Tukholman nähtävyys.

Tukholmaan matkustaminen on jo varsin vapaata rajoituksista. Maahantulorajoitukset Pohjoismaiden osalta on poistettu 31.5. alkaen. Pohjoismaista Ruotsiin matkustaessa ei tarvitse enää esittää koronarokotustodistusta eikä negatiivista koronatestitodistusta.

Lisäksi Ruotsi purkaa koronarajoituksia 29. syyskuuta niin, että yleisten kokoontumisten, yleisötilaisuuksien sekä ravintola-alan rajoitukset poistuvat.

Jotkut museot vaativat edelleen etukäteen varatun sisäänpääsylipun.

Arlandan lentokentällä Tukholmassa on jälleen liikennettä.

Tukholman keskustassa asuva suomalainen Sari Salmela kertoo, että elämä Tukholmassa on pitkälti samankaltaista kuin ennen koronaa.

– Ihmiset ovat ihan tavalliseen tapaan liikkeellä ja ravintoloissa. Julkisessa liikenteessä näkyy jonkin verran maskeja, mutta se ei ole samalla tavalla sataprosenttista, kuten Suomessa, Salmela sanoo.

Tukholmassa asuva Sari Salmela kertoo, että Ruotsissa noudatetaan turvavälejä. Muuten eletään suhteellisen vapaasti.

Vaikka Ruotsissa on suhtauduttu ihmisten kohtaamiseen sallivammin korona-aikana kuin monessa muussa maassa, Salmela huomaa yhden muutoksen. Ihmiset pitävät edelleen turvavälejä.

– Esimerkiksi kaupan kassajonossa ihmiset eivät tule lähelle.

Myös Tukholmassa on Salmelan mukaan näkynyt matkailijoiden katoaminen katukuvasta.

– Tykkään pyöräillä paljon, ja se on ollut helppoa nyt, kun ei ole ollut turistiryysiksiä. Mutta olen huomannut, että pikkuhiljaa turistit alkavat palaamaan ja kaupunki alkaa elävöitymään siltäkin osin.

Vasalaiva vetää puoleensa Tukholman-kävijöitä.

Salmela on matkustanut paljon autolautoilla Ruotsin ja Suomen väliä. Hän asuu miehensä kanssa Tukholmassa, mutta perhettä on Suomessa.

Hän kertoo matkustamisen lautoilla sujuneen sujuvasti lisääntyneistä rajamuodollisuuksista huolimatta. Vähitellen matkustajamäärät lautoilla ovat kasvaneet, ja loppukesästä oli jo vaikeaa saada laivalippua auton kanssa matkustavalle.

– Yllättävän sujuvaakin liikkuminen on ollut, eikä ole tarvinnut jonotella.

Sari Salmela suosittelee Tukholman kiinnostavimmat kohteet. Näe ja koe Tukholmassa Tukholman Luonnontieteellinen museo ja Junibacken. Kivoja paikka lapsiperheille. Ooppera. Esitykset alkavat taas lokakuussa. Hirveän laadukas tarjonta. Stockholm Quality Outlet. Jos tykkää shoppailla, valtava outlet Barkabyssä on ihan mahtava. Sundbybergin kirpputorit. Aivan ihania kirppiksiä ja second hand -liikkeitä. Takpark by Urban Deli. Laaja, puistomainen kattoterassi, josta 360 asteen näköala. Upeat näkymät Tukholman kattojen yli.

Viron pääkaupunkiin Tallinnaan matkustamisessa on vähän enemmän rajoituksia kuin Tukholmaan matkustamisessa, mutta myös Viron-matkailu sujuu kohtalaisen vaivattomasti.

Helpoimmalla pääsee sekä rajojen ylityksessä että paikan päällä, mikäli mukana on EU:n koronatodistus, joka kertoo täydestä rokotesarjasta tai sairastetusta koronasta. Suomalainen matkailija saa EU:n koronatodistuksen Omakannasta.

Jos koronatodistusta tai negatiivista testitulosta ei ole, matkustaja ohjataan Tallinnan satamassa maksulliseen pikatestiin, jonka tulosta odottaessa on oltava eristyksissä. Testivaatimus ei koske alle 12-vuotiaita lapsia.

Myös Virosta Suomeen palatessa helpoimmalla pääsee, mikäli on koronatodistus. Suomeen pääsee myös todistuksella alle kolme vuorokautta vanhasta negatiivisesta koronatestituloksesta.

Mikäli Suomeen saapuu negatiivisella koronatestitodistuksella tai on saanut vain yhden rokoteannoksen, on käytävä testissä 3–5 vuorokauden sisällä Suomeen saapumisesta. Jos mitään todistusta ei ole, koronatesti on tehtävä ensin rajalla ja uudelleen 3–5 vuorokauden päästä kotikaupungissa. THL suosittelee vahvasti omaehtoista karanteenia näille maahantulijoille.

Viron ja Suomen välillä pääsee matkustamaan koronatodistuksen ja tuoreen negatiivisen testituloksen turvin.

Virosta Suomeen palaavilta ei enää pyydetä testi- tai rokotustodistuksia ennen laivaan nousemista, vaan ne tulee esittää vasta Suomessa.

Jokaisen Suomeen saapuvan matkustajan on myös täytettävä henkilötietolomake mieluiten ennakkoon Finentry-palvelun kautta tai paperisena laivamatkan aikana.

Freelance-toimittaja ja Tripsteri-matkamedian päätoimittaja Siru Valleala on loppukesän ja alkusyksyn aikana reissannut tiheästi Tallinnassa, sillä hän on kirjoittamassa kaupungista matkaopasta.

Matkaopasta Tallinnasta kirjoittava Siru Valleala Noblessnerin modernisoidulla telakka-alueella.

Koronarajoitukset näkyvät Tallinnassa siinä, että Virossa koronatodistusta vaaditaan yli 18-vuotiailta kaikissa julkisissa paikoissa, mukaan lukien teatterit, konserttisalit, konferenssitilat ja museot, viihdetapahtumat sekä ravintolat, baarit ja kahvilat.

Valleala kertoo, että Tallinnassa joka paikassa tosiaan kysytään koronatodistusta. Joissain paikoissa QR-koodi luetaan koneella, osassa vain kysytään, löytyykö todistus, jos poliisi tulee tarkastamaan. Yrittäjä saa Virossa tuntuvan sakon, mikäli poliisin tarkastuksessa paikasta löytyy henkilöitä, joilla ei ole koronatodistusta.

– Suomalaiselle on hieman outoa, että todistuksia kysytään, mutta siihen tottuu varsin nopeasti. Sisätiloissa, missä kysytään koronatodistus, saa ottaa maskin pois.

Hengityssuojaimen käyttö on pakollista kaikissa niissä julkisissa paikoissa, joissa ei tarkisteta koronatodistusta, kuten kaupoissa ja ostoskeskuksissa.

Tallinnassa näkyy nyt paljon vähemmän turisteja kuin ennen koronaa, mutta pikkuhiljaa matkailijat ovat palamassa kaupunkiin. Viikko sitten kaupungissa jo näkyi useita erilaisia turistiryhmiä.

– Kuuli italiaa, espanjaa, saksaa ja englantia, mutta suomea paljon vähemmän, Valleala sanoo.

– Monet yrittäjät sanoivat, että suomalaisia he odottavat edelleen. Suomalaiset eivät ole vielä sankoin joukoin lähteneet reissaamaan. Osa syy voi olla se, että ollaan vielä hieman epätietoisia siitä, ovatko paikat auki ja onko okei matkustaa.

Valleala kertoo, että koronan aiheuttamasta matkailijakadosta huolimatta monet matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat pysyneet pystyssä.

– Oli mukava huomata, että monet omat pienet suosikkipaikat olivat edelleen auki tai avautumassa.

Tallinnan vanhanssakaupungissa on nyt tilaa kulkea.

Tallinnan vanhassakaupungissa on ollut väljää, ja se on houkutellut monet paikalliset viettämään aikaa normaalisti turistien kansoittamaan kaupunginosaan.

– Se on vähän kaksijakoinen juttu. Toisaalta on kivaa kävellä ja ottaa kuvia, kun on väljää ja rauhallista, mutta yrittäjille se on tietysti ikävä asia. Nyt on ollut enemmän sellaista paikallista tunnelmaa, Valleala sanoo.

” Kun Suomesta lähtee ja menee laivalle, on päässyt ihan sukkana sisään. Sama Viron päässä.

Valleala on kulkenut Tallinnan ja Helsingin väliä lautoilla. Laivalla koronan on huomannut siitä, että väkeä on ollut murto-osa normaalista. Osa kahviloista on ollut laivoilla kiinni ja viihdeohjelmaa on vähänlaisesti.

Vallealan mukaan liikkuminen rajojen yli on ollut rajoituksista huolimatta melko sujuvaa.

– Yleensä kun Suomesta lähtee ja menee laivalle, on päässyt ihan sukkana sisään. Sama Viron päässä.

Lautoilla on ollut väljää, eikä jonottaa tarvitse.

Jonoja on vähän ja halutessaan laivaan noustessa voi säilyttää etäisyyksiä. Moni ei tosin näin tee.

– Edelleen ihmiset käyttäytyvät normaalien risteilymatkustajien tapaan ja pakkautuvat ovien eteen niiden avautuessa. Mutta halutessaan voi hyvin odottaa hetken ja sen jälkeen rauhassa yksin kävellä sisään ja ulos.

Suomeen palatessa on ollut vähän jonoa. Valleala suosittelee täyttämään Finentry-lomakkeen etukäteen. Puhelimeen saa koodin, jota näyttämällä pääsee rajalla läpi. Jonot ovat syntyneet juuri siitä, että ihmiset täyttävät näitä lomakkeita vasta satamassa.

– Tästä on mielestäni ollut vähän huonosti ohjeistusta, että lomake tulee täyttää etukäteen.

Tallinnan yrittäjät odottavat suomalaismatkailijoita takaisin.

Yleistunnelma Tallinnassa on, että matkailijoita kaivataan lisää, Valleala sanoo.

– Varsinkin suomalaisia kaivataan kovasti.

Suosikkiravintoloihin pääsee nyt helpommin, ja hotellien hinnat ovat edullisia, mutta syyslomaviikoille hinnat näyttävät nousevan takaisin normaaleihin lukemiin.

– Silloin varmaan viimeistään odotetaan matkailijoiden tulevan Suomestakin, Valleala sanoo.