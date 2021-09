Aamulehti: Finnair ei aio lentää talvella Pirkkalasta

Finnairin mukaan lennot Tampereelta Helsinkiin voitaisiin korvata sopivilla bussiyhteyksillä. Suunnitelmia on myös Turun varalta.

Lentoyhtiö Finnair ei aio lentää talvikaudella Tampere-Pirkkalan lentokentältä Helsinkiin, kertoo Aamulehti.

Sen sijaan yhtiö kaavailee Tampereen ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välisten lentojensa korvaamista omalla linja-autoyhteydellään.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoo, että reitti on sinänsä tärkeä, mutta sen hiilidioksidikuorma matkustajaa kohden on korkea reitin lyhyyden takia. Suunnitelma on kuitenkin vasta hahmotelma.

– Olemme käyneet alustavia keskusteluja Tampereen sidosryhmien kanssa siitä, voisimmeko korvata lentoyhteyksiä tai osaa niistä vaikkapa suoraan lentokentälle tulevalla maakuljetusyhteydellä, Tallqvist sanoo.

Hänen mukaansa mukaan linja-autokuljetuksen tulisi olla kilpailukykyinen ja matkustajan kannalta sujuva vaihtoehto nykyisille kuljetuksille.

– Bussikuljetus lähtisi esimerkiksi Tampereen keskustasta ja olisi linkattu meidän tärkeisiin jatkolentoihimme Helsingistä.

Finnair pohtii Aamulehden mukaan myös mahdollisuuksia korvata lentoyhteyksiä tai osaa niistä myös Turun ja Helsinki-Vantaan välillä.