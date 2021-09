Mökki-into lopahti: kauppojen määrä selvässä laskussa – ”Suurin ostokiima on saatu täytettyä”

Maanmittauslaitoksen mukaan mökkikauppoja tehtiin tammi-heinäkuussa noin kuusi prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Kovin kesämökkien ostobuumi näyttäisi olevan ohi. Kauppamäärässä on palattu vuosien 2017–19 tasolle.

Korona-ajan kuumentama kesämökkimarkkina on tasaantunut ja kääntynyt jopa hienoiseen laskuun huimasta vuodesta 2020.

Viime vuonna kesämökkikauppa roihusi kunnolla. Rantamökkikauppa kasvoi koko Suomessa 41 prosenttia ja rakentamattomien rantatonttien kauppa peräti 71 prosenttia vuodesta 2019.

Lue lisää: Mennyt kesä saattoi olla se paras tilaisuus myydä mökki – tässä on syy

Vielä alkuvuodesta tammi-huhtikuussa rantamökkien kaupassa oltiin 52 prosenttia hurjaa vuotta 2020 edellä. Viime kuukausina mökkikauppa on kuitenkin selvästi rauhoittunut, ja tammi-heinäkuun osalta laskua viime vuoteen verrattuna oli kuusi prosenttia.

Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius sanoo, että selvä taitekohta oli tämän vuoden toukokuussa.

Lue lisää: Tällaiset mökit viedään nyt käsistä – 8 asiaa voi karkottaa ostajan

– Sen huomaa ihan selvästi, jos katsoo alan tilastoja. Viime vuonna mökkikaupan huippukuukausi oli kesäkuu. Loppuvuodestakin kesämökkejä meni kaupaksi oikein hyvin, ja tilanne jatkui samana koko alkuvuoden, Salenius sanoo.

– Toki tänäkin vuonna touko-elokuussa kesämökkejä myytiin enemmän kuin vuosina 2017–19 samaan aikaan, mutta nyt on palattu niin sanotusti normaaliin tilanteeseen. Sanoisin, että ihmisten suurin ostokiima on saatu täytettyä. Ne, jotka kesämökin ovat halunneet, ovat sellaisen hankkineet, Salenius puntaroi.

Kovan kysynnän vuoksi kesämökkien hinnat lähtivät laukalle. Esimerkiksi Uudellamaalla yleis- ja ranta-asemakaava-alueella sijaitsevien rantamökkien mediaanihinta nousi Maanmittauslaitoksen toteutuneiden kauppojen tilaston mukaan 166 500 eurosta 173 000 euroon vuodesta 2019 vuoteen 2020.

” Sanoisin, että ihmisten suurin ostokiima on saatu täytettyä. Ne jotka kesämökin ovat halunneet, ovat sellaisen hankkineet

Varsinais-Suomessa mediaanihinta nousi 122 500 eurosta 140 000 euroon ja Päijät-Hämeessä 125 000 eurosta 140 000 euroon. Suositulla kesämökkiseudulla Etelä-Savossa muutos oli 82 000 eurosta 85 000 euroon, Pohjois-Savossa puolestaan reilusta 54 000 eurosta 60 000 euroon.

Alkuvuonna kaikkien mökkien mediaanihinta oli 96 000 euroa. Se on 8 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Mökkikauppojen määrät ja hinnat ovat Maanmittauslaitoksen toteutuneiden kauppojen tilastosta. Mediaanihinta tarkoittaa suuruusjärjestykseen asetettujen kauppojen keskimmäisen kaupan hintaa.

Viime kuukausien tilanteen rauhoittumiseen ja hintojen maltillistumiseen ovat asiantuntijoiden mukaan vaikuttaneet kysynnän ja tarjonnan laki.

Ne jotka ovat kesämökkiä haikailleet, ovat sen suurelta osalta jo hankkineet. Toisaalta hyvällä paikalla sijaitsevat hyväkuntoiset ja helposti myytävät mökit ovat jo menneet kaupaksi.

Tarjonnassa on sen sijaan mökkejä, joiden pyyntihinta on sijaintiin, varusteluun ja mökin kuntoon nähden turhan kova. On myös runsaasti vaatimattomampia kesäasuntoja, joiden hinnat ovat kyllä maltillisia, mutta jotka eivät huonokuntoisuutensa tai sijaintinsa takia ole kovin houkuttelevia.

Vesi, varustelu ja sijainti. Siinä kesämökin kolme tärkeintä kriteeriä.

Mikkelin Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Pertti Orava muistuttaa, että kesämökki ei ole sellainen sijoituskohde, jolla yritetään tehdä voittoa. Hyvin monelle kesämökistä luopuminen on tunneperäistä ja vaikeaa.

– En muista uraltani kertaakaan, että kesämökki myytäisiin sen takia, että myynnistä saataisiin rahaa. Kesämökki myydään, jos sitä ei enää jakseta pitää, siellä ei enää pystytä käymään tai jos puoliso kuolee tai tulee avioero, Orava sanoo.

Samaa sanoo Salenius.

– Että joku lähtisi kasvattamaan kesämökin arvoa ja hakemaan voittoa – ei varmasti! Muut kiinteistösijoitukset ovat siihen paljon helpompia. Kesämökki on elämänlaadun parantamista varten, Salenius sanoo.

Jos joku oli kuitenkin miettinyt kesämökin myyntiä, niin vuosi 2020 tai alkuvuosi 2021 oli erittäin oivallinen hetki.

Jos ei kaipaa vettä ympärille, kuivan maan mökin saa alle puolella siitä hinnasta, jonka joutuisi maksamaan järven- tai merenrantamökistä.

Salenius, Orava ja Maanmittauslaitoksen rekisteripäällikkö Taisto Toppinen sanovat, että kesämökkien omistajat ovat muuttuneet entistä laatutietoisemmiksi. Kesämökin varustelun ohella vähintään yhtä tärkeää on kesämökin sijainti.

– Niin sanottu kakkosasuntovaihtoehto on korostunut. Silloin sijainti kohtuullisen matkan päässä kodista ja työpaikasta on oleellista, Toppinen sanoo.

– Esimerkiksi pääkaupunkiseudulta jaksetaan ajaa se 2–2,5 tuntia Saimaan rannalle, mutta jos puhutaan mökkimatkasta Saimaan taakse esimerkiksi Pohjois-Karjalaan, etäisyys alkaa monelle olla jo liian pitkä, Toppinen lisää.

Toppinen sanoo, että kesämökeissä näkyy sama ilmiö kuin omistusasunnoissa: taantuvilla ja muuttoliikkeeltään negatiivisilla alueilla kesämökistä voi olla vaikea päästä eroon. Siitä voi tulla käsiin jäävä riesa.

– Alueen asukasmäärän kehitys ja muuttoliikkeen suunta ovat tärkeät. Jos väki muuttaa poispäin, ei ole kysyntää kesämökeillekään. Kysyntä ja hinnat laskevat, Toppinen sanoo.

Myös Salenius sanoo, että kasvukeskusten ja isojen kaupunkien ympäristössä olevat kesämökit ovat kasvattaneet valtavasti suosiotaan.

– Niin sanotut korpimökit eivät ole kaikista halutuimpia. Kaikenlaisille mökeille löytyy kuitenkin se oma ostajakunta. Monimuotoisuus on kesämökkien valtava voima, Salenius miettii.

Yhä useampi kesämökki on muutettu ympärivuotisesti asuttavaksi.

Toppinen ei usko, että kesämökkibuumi kipuaa enää vuoden 2020 lukemiin – etenkään nyt, kun rajat alkavat aueta ja ihmiset pääsevät jälleen ulkomaille lomailemaan.

– Ihmisillä on kovat patoutumat ulkomaanmatkailuun. Rahankäyttöä suunnataan sinne.

– Kesämökkibuumihan alkoi, kun rajat menivät kiinni ja ulkomaanmatkailu loppui. Ihmiset havahtuivat pohtimaan, onko muita vaihtoehtoja ja aletaanko hankkia omaa kesämökkiä – vieläpä sellaista etätyöskentelyyn ja talviasuttavaksi kakkosasunnoksi kelpaavaa paikkaa, jossa on mahdollisuus viettää enemmän aikaa, Toppinen sanoo.