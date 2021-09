Eläkkeet leikkuriin, eläke-etuuksia pois, eläkemaksut ylös? Työmarkkinajärjestöt kertovat, miten tulevien sukupolvien eläkkeet voidaan varmistaa

Tulevien sukupolvien eläkkeiden rahoituksen pohja pettää, jos työllisyys ja syntyvyys laahaavat eikä mitään muutoksia tehdä. Mitä työmarkkinajärjestöt tekisivät, jotta näin ei kävisi?

Taloussanomat pureutuu tällä viikolla juttusarjassaan suomalaiseen eläkejärjestelmään. Miten rahat saadaan riittämään myös tulevaisuudessa?

Suomessa ei ole akuuttia hätää eläkkeiden riittävyydestä, Eläketurvakeskuksen tilaama tuore raportti summasi. Pidemmän päälle rahat eivät kuitenkaan nykyjärjestelmällä riitä, ellei apua saada työllisyyden ja syntyvyyden kasvusta. Pohja alkaa murentua vuosisadan loppupuoliskolla.

Suomen työeläkejärjestelmässä suurta valtaa käyttävät työmarkkinajärjestöt. Miten ne lähtisivät ratkomaan asiaa?

Kaikki korostavat sitä, että työllisyyden ja syntyvyyden kohentaminen on ykkösasia, mutta muutakin tarvitaan.

Vesa Rantahalvari.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtavan asiantuntijan Vesa Rantahalvarin mielestä työperäistä maahanmuuttoa pitäisi lisätä ”massiivisesti” ja syntyvyys saada palautettua tasolle, jolla se oli ennen romahdusta. Työllisten määrää suhteessa ei-työllisiin pitäisi selvästi lisätä.

– Jos ei ole valmis kannattamaan työllisyystoimia, tulee kannattaneeksi eläkkeiden leikkaamista, Rantahalvari sanoo.

Vaikka tulipalokiirettä uudistuksille ei ole, Rantahalvarin mukaan on selvää, että mitä pikemmin sopeutus aloitetaan, sitä vähemmillä muutoksilla pärjätään.

Katarina Murto.

Pitkän aikavälin haasteet tunnetaan myös palkan­saaja­järjestöissä, mutta Akavan työ­markkina­johtajan Katarina Murron mukaan tällä hetkellä ei ole tarvetta isompaan eläke­uudistukseen.

– Voi olla, että laajempi tarkastelu täytyy tehdä joidenkin vuosien päästä, mutta tällaista keskustelua ei ole vielä käyty.

Antti Palola.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola huomauttaa, että edellisestä uudistuksesta on varsin vähän aikaa ja silloin tehtiin isoja muutoksia.

– Arvioisin, että muutaman vuoden kuluttua on seuraavan tarkastelun paikka.

Eläkemaksujen korotus?

Tanskalainen Torben M. Andersen arvioi Eläketurvakeskuksen tilaamassa raportissa, että jos eläkemaksuja korotettaisiin nykyisestä 24,4 prosentista heti 26,7 prosenttiin, vuonna 2085 eläkkeelle jäävät saisivat eläkkeensä.

Jos näin ei tehdä, edessä olisi iso korotus viimeistään 2050-luvulla.

Eläkemaksujen korotus jakaa työnantaja- ja palkansaajaleiriä.

– Meidän mielestämme keinovalikoimaan ei pidä kuulua maksunkorotus. Meillä eläkemaksurasitus on jo nyt liian korkea, EK:n Rantahalvari sanoo.

Hänen mukaansa jostain muualta jouduttaisiin leikkaamaan, jos eläkemaksuja nostettaisiin.

Palkansaajajärjestö SAK:ssa puolestaan eläkemaksujen nostoa pidetään yhtenä keinona.

Sinikka Näätsaari.

– Erityisesti palkan­saaja­puolelta olemme pitäneet esillä sitä, että maksujen nostamiseen on varauduttava pidemmällä aika­välillä, ettei tarvitse tehdä suurta korotusta kerta­heitolla, SAK:n työura- ja eläke­asioiden päällikkö Sinikka Näätsaari sanoo.

Eläke­maksujen nostoa kannatetaan myös muualla palkan­saaja­leirissä.

– Eläkemaksut pitää olla sopeutuskeinona. Aina on rajansa siinä, miten paljon voi nostaa, mutta yhtenä osana kokonaisuudessaan niiden on hyvä olla mukana. Kombo eri malleja on aika todennäköistä, Akavan Murto sanoo.

Työmarkkinajärjestöt neuvottelevat parhaillaan tulevan vuoden eläkemaksuista. Työnantajat saivat koronakriisin takia väliaikaisen alennuksen eläkemaksuihin, ja niiden takaisinmaksusta koituu rasitetta työnantajille lähivuosina.

Eläkkeiden leikkaus?

Suomessa on käytössä jo kaksi niin sanottua automaattista vakauttajaa: elinaikakerroin ja eläkeiän kytkeytyminen elinajanodotteeseen.

Eläkeikä joustaa tulevilla eläkeläisillä eliniänodotteen mukaan.

Elinaikakerroin alentaa eläkettä, jos jää eläkkeelle ennen tavoite-eläkeikää. Jatkamalla työntekoa yli alimman eläkeiän voi siis parantaa eläkettään.

Esimerkiksi Ruotsissa on käytössä automaatti, joka voi iskeä sekä maksussa oleviin että tuleviin eläkkeisiin.

– Meidän järjestelmämme on riittämätön siinä, että eläke-etuudet eivät sopeudu automaattisesti talouden kantokykyyn. Kyllä meidän pitää etuuksia tarkastella myös siitä näkökulmasta, miten lisätään automaattisia sopeuttajia, jotka sopeuttavat eläkemenoja, EK:n Rantahalvari sanoo.

Palkansaajapuolella eläkkeiden tasoon iskeviä uudistuksia pidetään epätodennäköisinä ja erittäin vaikeina toteuttaa.

SAK:n Näätsaari korostaa, että Ruotsissa eläkejärjestelmä on maksuperusteinen eli maksut on sidottu, mutta eläkkeet joustavat. Suomessa se taas on etuusperusteinen eli kun on sovittu tietyt etuudet, niiden rahoitus pitää järjestää esimerkiksi maksuja korottamalla.

– Ansaitut eläkkeet nauttivat omaisuudensuojaa, joten se olisi aika iso juttu, Näätsaari sanoo eläkeleikkurista.

– Ottamatta lopullisesti kantaa, näen sen erittäin haastavaksi ja vaikeaksi asiaksi, STTK:n Palola muotoilee ja arvelee, ettei kansa sitä ymmärtäisi.

Automaattisia vakauttajia ylipäätään on Palolan mukaan syytä tarkastella yhtenä mahdollisena keinona.

– Maksuneuvottelut ovat aina haastavat, mutta eläkkeen tasoon koskeminen on vielä vaikeampaa, eikä tällä hetkellä sellaista pidetä tarpeellisena eikä järkevänäkään, Akavan Murto sanoo.

Paremmat sijoitustuotot?

Yksityisen sektorin eläkkeitä hoitavien yhtiöiden sijoituksia rajoittaa vakavaraisuussääntely, mikä on johtanut heikompiin tuottoihin kuin verrokeilla.

Viime aikoina tuottoja on saanut lähinnä osakkeista, mutta sääntely rajoittaa työeläkeyhtiöiden riskinottoa eli käytännössä osakkeisiin sijoittamista.

Tämän tilanteen korjaamisesta tuntuu löytyvän varsin suuri yhteisymmärrys palkansaaja- ja työnantajaleirin välillä.

– Meidän käsityksemme on, että eläkevarojen sijoitustuottoja pystytään nostamaan ilman että otetaan kohtuuttomia riskejä, EK:n Rantahalvari sanoo.

Sijoitustuottojen parantamismahdollisuutta selvitetään parhaillaan.

SAK:n Näätsaaren mukaan pitää muistaa, että jos sijoitustoiminnassa riskiä lisätään, on myös mahdollisuus tuottojen heikkenemiseen.

Etuuksien karsiminen?

EK:n Rantahalvarin mielestä olisi tärkeää pohtia myös sitä, ovatko kaikki nykyiset eläke-etuudet perusteltuja vai voitaisiinko joistain tinkiä.

Rantahalvari viittaa esimerkiksi varhaiseläkkeisiin ja palkattomilta vapailta kertyviin eläkkeisiin. Perhevapaiden ajalta kertyvään eläkkeeseen ei ole hänen mielestään syytä puuttua, mutta muita pitäisi pystyä tarkastelemaan ennakkoluulottomasti.

– Työeläkejärjestelmä tehtiin logiikalla, että eläkettä kertyy tekemällä työtä. Meillä on kuitenkin lainsäädännössä pitkä lista muitakin perusteita ansaita eläkettä kuin tekemällä työtä. Ovatko kaikki jatkossa tarkoituksenmukaisia?

Yrittäjät maksamaan työeläkemaksunsa?

Palkansaajajärjestöt nostavat esiin yrittäjien alivakuuttamisen, jonka myös Andersen mainitsi raportissaan. Moni yrittäjä ei maksa riittävästi eläkemaksuja.

SAK:n Näätsaari huomauttaa, että yrittäjien pitäisi ottaa lainmukainen eläkevakuutustaso.

– Lähtökohta pitäisi olla, että valtion osuus ei ainakaan nousisi, päinvastoin.