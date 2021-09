Täällä nostetaan Suomen suurimmat eläkkeet – katso, miten kotikuntasi pärjää vertailussa

Taloussanomat pureutuu juttusarjassaan suomalaiseen eläkejärjestelmään. Ensimmäisessä osassa selvitämme, millaisia keskimääräisiä eläkkeitä Suomen kunnissa maksetaan. Vierailemme Kauniaisissa, jossa eläke on keskimäärin lähes 3 200 euroa ja Isojoella, jossa keskieläke jää alle 1 300 euron.

Taloussanomat pureutuu tällä viikolla juttusarjassaan suomalaiseen eläkejärjestelmään. Miten rahat saadaan riittämään myös tulevaisuudessa? Sarja alkaa tänään.

Suurimmat eläkkeet löytyvät usein Uudeltamaalta tai Ahvenanmaalta, kertovat Eläketurvakeskuksen tilastot. Suomen eläkekärkikunnista peräti 15 sijaitsee jommassa kummassa maakunnassa.

Pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa Kauniaisissa nautitaan Suomen suurimmista eläkkeistä. Siellä eläke on keskimäärin 3 180 euroa. Kaikkien Suomessa asuvien eläkeläisten keskieläke on 1 762 euroa.

Mukaan on laskettu niin sanottu omaeläkkeensaajan kokonaiseläke, eli osa-aikaeläkeläisiä tai osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevia ei laskettu mukaan. Tiedot ovat vuodelta 2020.

Katso taulukko kaikkien kuntien keskieläkkeistä jutun lopusta.

Suurimmat keskieläkkeet 2020

Kauniainen 3 180,00 € Espoo 2 373,00 € Helsinki 2 186,00 € Kirkkonummi 2 059,00 € Sottunga 2 055,00 €

Suuret eläkkeet ovat voimakkaasti keskittyneet suuriin kaupunkeihin. Suomen keskiarvoa (1762 euroa) suurempaa eläkettä saadaan 46 kunnassa. Sen sijaan keskiarvoa pienempää eläkettä saadaan 263 kunnassa.

Kristo asuu kunnassa, jossa maksetaan maan suurimpia eläkkeitä.

Eläkevertailun kärkipaikka ei yllätä Kauniaisissa.

– Jos katsoo, millaisia autoja täällä liikkuu, niitä ei minimieläkkeellä hankita, sanoo paikallinen eläkeläinen Kristo, joka pitää omaa eläkettään riittävänä.

Eläkkeen riittävyys riippuu Kriston mukaan pitkälti asumiskuluista.

– Jos asuu vuokralla yksineläjänä kaupungissa, pitää olla todella hyvä eläke. Siellähän maksaa vaikka mitä asunnot. Minä maksan vain yhtiövuokraa, mutta ei sekään ihan ilmainen ole.

Kaija Harjanne on tyytyväinen eläkkeeseensä. Tarvittaessa hän kykenee töihinkin.

Kauniaisiin kauppareissulle tullut espoolainen Kaija Harjanne ei ihmettele pikkukaupungin asukkaiden suuria eläkkeitä.

– Tiedän, että täällä on huikean korkea koulutustaso ja niin poispäin, se on ihan selvää.

Omaan eläkkeeseensä Harjanne on tyytyväinen. Hän kertoo olevansa terve ja hyvässä kunnossa, joten voi tarvittaessa tehdä töitäkin.

– Tulevilla sukupolvilla tämä kysymys voi olla vaikea, jos ei ole riittävästi väkeä maksamaan heidän eläkkeitään.

Harjanne arvioi, että eläkkeeseen mennessä monet ovat hoitaneet pois elämän aikana kertyneet suuremmat velvoitteet kuten asuntolainan. Toimeen tulee hieman vähemmälläkin.

– Täytyy sanoa, että se, kun joutui sopeutumaan tähän, siinä meni aika pitkään. Ei edes rahallisessa mielessä, vaan tuntuu niin oudolta, että vaikken tekisi mitään, niin tilille räpsähtää joka kuukausi ihan hyvä summa.

– Heti sen perään onneksi muistaa sen, että hitsi vieköön, olen yli 40 vuotta tehnyt töitä ja maksanut veroja ja maksanut eläkemaksuja, totta kai minä olen sen ansainnut. Ehkä tämä on tällainen suomalainen perisyyllisyys, mikä ensimmäiseksi iskee.

Raimo Wikman pitää omaa eläkettään riittävänä.

Raimo Wilkmanin eläke on odotusten mukainen ja riittää hyvin hänen menoihinsa.

– Kyllähän se pienenee tietysti tulevaisuudessa, kun on leikattu, en tiedä sitten 20 vuoden päästä.

Wilkman uskoo Kauniaisten keskieläkkeen johtuvan varakkaiden ihmisten keskittymisestä alueelle.

– Kun täällä on koko ikänsä asunut, tietää, että täällä on kunnolla ansaitsevia ihmisiä paljon, ja hyvin paljon myös veroa maksavia ihmisiä. Isoissa kaupungeissa, kuten Helsinki, Vantaa ja Espoo, on niin paljon enemmän ihmisiä, että siellä on kaikenlaisia.

Hän pitää reilun kolmen tonnin eläkettä tavanomaisena, vaikkei omaansa paljastakaan. Riittävästä eläkkeestä Wilkmanilla on suora mielipide.

– En tuon Kauniaisten keskieläkkeen alapuolelle haluaisi.

Jorma Österholmin mielestä 2500 euron eläke olisi jo sopiva.

Jorma Österholm ei hätkähdä kuullessaan Kauniaisten keskieläkkeen summan. Hänkään ei joudu omalla eläkkeellään kituuttamaan.

– Kyllä sillä ainakin pärjää. On se Kauniaisten keskieläke iso raha, vähän ehkä turhankin iso, kun ajatellaan muiden kuntien tilannetta.

Österholm uskoo, ettei eläkeläisten varakkuus näkyy Kauniaisten katukuvassa, muttei selkeästi.

– Luulen, että ne, jotka sen ison eläkkeen saavat, eivät kyllä täällä arkipäivän Kauniaisten keskustassa liiku, vaan ne on sitten jossain muualla.

Riittävä eläke olisi Österholmin mukaan noin 2 500 euroa.

Ylva Karlsson arvelee, ettei tulisi toimeen vain omalla eläkkeellään, jos asuisi yksin.

Ylva Karlsson ei ihmettele yli kolmen tonnin keskieläkkeitä. Elämän aikana hankittu varallisuus näkyy hänen mukaansa myös myöhemmin.

– Kyllä sillä voisi elää varmasti. Ei koske minua.

Yksinelämiseen ei Karlssonin eläke riittäisi. Yhdessä puolison eläkkeen kanssa pariskunta kuitenkin pärjää varsin hyvin.

Pienimmät keskieläkkeet 2020

Isojoki 1 287,00 € Soini1 300,00 € Halsua 1 311,00 € Kärsämäki 1 313,00 € Karijoki 1 317,00 €

Pienimmät keskieläkkeet löytyvät Etelä- ja Keski-Pohjanmaalta. Isojoella keskieläke jää jopa alle 1 300 euron.

Sakari Halkoaho, Tapani Männistö, Ilpo Isolammi ja Erkki Syväoja puivat maailman menoa Isojoen Cafe Meteorassa.

Isojoki sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla runsaan 300 kilometrin päässä Kauniaisista. Cafe Meteorassa kokoontuu joka aamu kello 8 aikaan ”parlamentti”, jossa käsitellään ajankohtaiset puheenaiheet. Parhaimmillaan eläkeläisiä on paikalla parikymmentä.

Parlamenttipöydän taakse seinään on präntätty päivän teemaan osuva teksti: ”On niin syönehen tuntuunen, kun on rahaa pankis”.

Isojoen pienet keskieläkkeet nousevat otsikkoihin tämän tästä. Erkki Syväojaa, 66, se jurppii.

– Pitää muistaa että 1 200 euron eläke on täällä lähes verotonta tuloa. Aika monilla eläkeläisillä on myös metsäomaisuutta ja sitä kautta pääomatuloja.

– Jos asuisi Helsingissä ja eläke olisi 2 100 euroa, siitä menisi aika kovat verot. Vuokrat ja kaikki elinkustannukset ovat niin kalliit Helsingissä, ettei siellä olisi varaa edes asua, Syväoja jatkaa.

– Pienestäkin kopista pitää siellä maksaa 1 200 euroa, jatkaa Sakari Halkoaho, 78.

Syväojan mukaan eläkeläiset ovat Isojoella onnellista porukkaa.

– Meillä on täällä erinomaisen hyvä meininki. Hyvään elämään tarvitaan muutakin kuin rahaa, hän huomauttaa.

Isojoen katuja tallaavat keskimäärin pienimpiä eläkkeitä nauttivat kansalaiset.

Ilpo Isolammi, 78 ja Tapani Männistö, 80, ovat täysin samaa mieltä. ”Parlamenttia” huolestuttaa ainoastaan se, että lääkäripalvelut ovat heikentyneet. Nyt lääkäri käy kerran viikossa, mikä tarkoittaa, että päivystykseen on mentävä Kauhajoelle tai Seinäjoelle.

Miehet kuitenkin kiittelevät Isojoen palveluita: on pankit, kaupat ja hyvät mahdollisuudet harrastaa ja asua edullisesti. Että tervetuloa eläkeläiset vaan tänne asumaan, sanoo Syväoja.

– Ja täällä on aivan mahtavat marjastus- ja hiihtomaastot. Sen takia tässä ollaan niin hyvässä kunnossa, kun käydään niin paljon marjassa, sanoo Halkoaho ja mainitsee myös Isojoella sijaitsevasta Lauhanvuoren kansallispuistosta.

Ilpo Isolammi tuntee Isojoelta monta itsensä ikäistä eläkeläistä, jotka ovat tehneet elämäntyönsä muualla ja palanneet eläkeiässä Isojoelle lapsuuden maisemiin. Hän teki niin itsekin, muutti Porista Isojoelle ja on viihtynyt.

– Äidiltä jäi rivitaloasunto tähän keskustaan. Olen kauhean tyytyväinen elämääni täällä, hän sanoo.

Kahvilan seinällä on paikallinen sananlasku: On niin syönehen tuntuunen, kun on rahaa pankis.

Janne Pitkäranta, Meteoran isäntä, puuttuu keskusteluun ja muistuttaa Isojoen olevan Suomen rehellisin kunta: rikostilaston mukaan täällä tehdään rikoksia kaikkein vähiten.

– Kyllä tämä on eläkeläisen paratiisi, summaa Syväoja ja mainitsee Isojoen olevan vieläpä lähes velaton kunta.

Velkaa on vain noin 200 000 euroa, ja Isojoki lukeutuu kymmenen vähävelkaisimman kunnan joukkoon Suomessa.

– Eiköhän me makseta nekin pois, ehdottaa Männistö.

Keskieläkkeen suuruus kertoo yleensä kunnan elinkeinorakenteesta ja palkkatasosta. Rikkaissa kunnissa keskieläke on loogisesti keskimääräistä suurempi, työttömyyden ja matalapalkkaisten työpaikkojen kunnissa pienempi.

Keskimääräiseen eläkkeeseen vaikuttaa paljon myös ikärakenne, sillä eläkkeelle jäävien keskieläke nousee jatkuvasti. Suurempaa keskieläkettä saadaan siis kunnissa, joissa eläkeläiset ovat nuorempaa polvea, vasta eläkkeelle jääneitä.

Miesten keskieläke on yleensä korkeampi kuin naisten. Se näkyy kuntakohtaisissa tarkasteluissa. Eläkkeet ovat tasa-arvoisimmat yleensä Pohjois- tai Itä-Suomen maaseutumaisissa kunnissa. Niissä keskieläke on myös yleensä alle Suomen keskiarvon.

Naiset saavat eläkettä kuukaudessa keskimäärin yli 400 euroa vähemmän kuin miehet. Mieheksi itsensä ilmoittavien keskieläke on Suomessa asuvilla 1 983 euroa ja naisten 1 579 euroa kuukaudessa.

Suomessa moni kunta ikääntyy, joten se selittää myös eläkeläisten kasvavaa määrää. Suhteessa eniten 65 vuotta täyttäneitä asuu Puumalassa Etelä-Savossa. Siellä 44 prosenttia väestöstä on täyttänyt 65 vuotta. Puumalassa eläkeläisiä on vähän enemmän, 49,5 prosenttia.

Eläketurvakeskuksen tilaaman tuoreen selvityksen mukaan nykyinen eläkemaksutaso ei riitä tulevaisuudessa eläkkeiden maksamiseen. Rahat uhkaavat loppua noin 30 vuoden päästä, jos uudistuksia ei tehdä.

