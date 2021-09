Kolmen porilaissiskon perustama ”kauneusalan Wolt” valloittaa maailmaa – idea lähti Elsa-mummun tarpeista

Kolmen porilaisen siskoksen, Linda Huhtalan, Krista Huhtala-Jenksin ja Kati Huhtalan Elsa-mummu halusi vielä viimeisinä vuosinaan palvelutalossakin, että hiukset olivat hyvin ja jalat kunnossa.

– Hän oli upea leidi, Krista Huhtala-Jenks muistelee.

Siskoksista kampaajana työskentelevä Linda kävi laittamassa mummun hiukset, mutta jalkahoitajan löytäminen oli hankalaa.

– Siitä lähti Lindan liikeidea, kertoo Krista Huhtala-Jenks.

Linda Huhtalan (oik.) ideasta poikinut yritys tähtää miljoonaliikevaihtoon ja ulkomaille. Isosisko Kati Huhtala on Majn talousjohtaja.

Siskokset alkoivat kehitellä kauneusalalle vastaavantyyppistä yritystä kuin Wolt. Ruokien ja tuotteiden sijaan heidän yrityksensä veisi palvelua. He hahmottelivat, että kokemuksen pitäisi olla salonkitasoinen sekä asiakkaalle että palveluntarjoajalle, vaikka työtä ei tehtäisi liikkeessä. Myös ostamisen ja tilaamisen pitäisi olla helppoa.

Yrittäminen on kolmikolle tuttua, sillä perheellä on Kuljetusliike Kalevi Huhtala, jonka toimitusjohtajana Kati Huhtala toimii. Linda Huhtalalla on paljon käytännön kokemusta, sillä hän on työskennellyt 20 vuotta kampaamoalalla.

Huhtala-Jenks on puolestaan työskennellyt pitkään virkamiehenä ja kehittänyt digipalveluita. Hän toimi yli kolme vuotta mukana liikennepalveluita tuottavan Maas Global -kasvuyrityksen skaalaamisessa ja kehittämisessä.

” Rahkeet riittävät maailman ääriin asti. Haluamme olla koko tällä sektorilla merkittävä kansainvälien toimija.

Maj rekisteröitiin vuonna 2016. Huhtala-Jenksistä tuli toimitusjohtaja ja Kati Huhtalasta talousjohtaja. Linda Huhtala vastaa palvelukokemuksesta ja palvelun kehittämisestä ja on lisäksi parturi-kampaajamestari ja meikkaaja.

Ensimmäiset vuodet menivät Huhtala-Jenksin mukaan palvelukokemuksen ja teknisen alustan kehittämiseen. Kunnolla toiminta alkoi vuonna 2019.

– Aloimme satsata yritykseen enemmän juuri, kun koronapandemia iski, Huhtala-Jenks kertoo.

Se oli täysin sattumaa. Koko alaa pandemia on koetellut rajusti ja Majllakin on ollut ylä- ja alamäkiä. Kokonaisvaikutus on silti pääosin positiivinen, sillä kuluttajat ovat oppineet tilaamaan tuotteita ja palveluita kotiin.

– Aikamoista kasvua on vedetty kuukausi kuukauden jälkeen.

Viime vuoden lokakuussa päättyneellä tilikaudella yrityksen liikevaihto oli 37 000 euroa. Huhtala-Jenks arvioi, että vuodessa se kolmin- tai nelinkertaistuu. Maj pyrkii nopeaan kasvuun ja yrittää nostaa liikevaihdon miljoonaan euroon melko pian.

– Rahkeet riittävät maailman ääriin asti. Haluamme olla merkittävä kansainvälinen toimija.

Maj sai äskettäin päätökseen ensimmäisen rahoituskierroksensa. Yrityksen siemensijoittajiksi liittyi kotimaisia enkeli- ja ammattisijoittajia kuten Anders von Bonsdorff, Ilkka Kaikuvuo ja Petra Erätuli-Kola.

Krista Huhtala-Jenks kertoo, että Suomi on erinomainen maa lähteä pilotoimaan Majn mallia. Kun se toimii hyvin Suomessa, yhtiö tähtää kansainvälisille markkinoille.

Huhtala-Jenks kertoo, että rahoituksen ansiosta yritys pystyy satsaamaan merkittävästi kasvuun ja resursointiin.

Nyt Maj toimii pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Sen kautta töitä tekee noin 60 parturikampaajaa, meikkaajaa, kosmetologia ja jalkahoitajaa. Moni heistä työskentelee myös kivijalkahoitolassa.

Toteutuneista töistä yrittäjät maksavat Majlle 19 prosentin komission.

Palvelu laajenee seuraavaksi Turkuun ja Maj rekrytoi parhaillaan lisää ammattilaisia. Mukaan hyväksytyt saavat käyttöönsä liikkuvaa työtä varten suunnitellut työvälineet. Asiakas voidaan tavata paitsi kodissa myös hotellissa, työpaikalla tai palvelutalossa.

Parin metrin tila riittää ja siitä tehdään salonki, jossa vaikkapa hiukset voidaan jopa pestä ja värjätä ja pää hieroa.

– Kenenkään päätä ei roikoteta vessan käsienpesualtaassa eikä asiakasta kehoteta käväisemään suihkussa, Huhtala-Jenks sanoo.

Asiakkaita Majlla on yli tuhat ja kertaostos on keskimäärin yli sata euroa. Asiakkaista erottuu selkeästi kaksi ryhmää. Ensimmäinen on perheelliset työntekijät, jotka haluavat säästää aikaa kiireisessä arjessaan. Toinen ovat ne, jotka eivät Elsa-mummun tapaan syystä tai toisesta pääse palveluihin.

” Ajatuksemme on, että kauneus- ja hyvinvointipalvelut kuuluvat kaikille.

Kauneudenhoitoala on naisvaltainen. Sillä on paljon yksinyrittäjiä, joilla on usein melko matalat tulot. Huhtala-Jenks huomauttaa, että usein ei tulla ajatelleeksi, miten merkittävä ala on jo nyt. Pelkästään parturikampaamoiden markkinat ovat Suomessa yli miljardi euroa vuodessa.

Huhtalan siskosten ajatuksena on, että hekin, jotka eivät pysty lähtemään hoitoloihin, voivat tilata sitä kotiin.

Majn kaltaisia yrityksiä on maailmassa muutama. Ruotsissa toimii Dashl ja Yhdysvalloissa muun muassa Glamsquad. Huhtala-Jenksin mukaan mikään muu yritys ei kuitenkaan tarjoa tekijöille liikuteltavia työpisteitä, joihin he ovat panostaneet paljon. Myös Majn kohdeyleisö on laajempi kuin muiden.

– Ajatuksemme on, että kauneus- ja hyvinvointipalvelut kuuluvat kaikille.

