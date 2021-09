Nordea veloitti tileiltä tuplasti, Finanssivalvonta seuraa häiriöitä tarkkaan – ”Erittäin ikävästä tilanteesta kyse”

Häiriöiden määrissä ei ole tapahtunut viime aikoina merkittäviä muutoksia.

Pankkikonserni Nordean toiminnassa ollut häiriö on aiheuttanut ongelmia pankin asiakkaille. Osalla pankin asiakkaista on näkynyt pankkitilin tiedoissa sekä veloitettu korttimaksu että katevaraus samasta ostoksesta.

Häiriö ilmeni maanantaiaamuna. Tiistaina puolilta päivin Nordea tiedotti, että katevarausten korjaustyöt ovat loppusuoralla ja lähes kaikki tarpeettomat katevaraukset on poistettu.

Nordea on saanut käyttäjiltä kipakkaa palautetta sosiaalisen median kanavissaan. Monet kertoivat tilin yllättävän tyhjenemisen aiheuttamista ongelmista. MTV:n uutiset kertoi lempääläläisestä naisesta jonka tili tyhjeni pankin ongelman takia kokonaan, eikä hänellä ole varaa viedä tytärtään esikouluun tai ostaa kotiin ruokaa.

– Erittäin ikävästä tilanteesta on silloin kyse, jos kaksinkertaisella tapahtumamäärällä on ollut niin suuri vaikutus tiliin, että asiakkaan on mahdotonta esimerkiksi maksaa ostoksiaan tai muuta vastaavaa. Käytännössä siinä on vaikeaa tehdä mitään ennen kuin pankki on korjannut sen tilanteen, sanoo johtava riskiasiantuntija Anne Nisén Fivasta.

– Se, mitä asiakkaan kannattaa tämäntyyppisissä tilanteissa aina tehdä on tehdä reklamaatio sille omalle pankilleen, hän neuvoo.

Nordea kertoo, että korvausta aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta voi hakea pankin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.

Finanssivalvonta ei kommentoi yksittäisiä tapauksia. Yleisellä tasolla Nisén kuitenkin toteaa, että häiriöiden määrissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

– Häiriöiden määrä esimerkiksi tänä vuonna verrattuna pariin edelliseen vuoteen ei ole mitenkään poikkeuksellinen.

Finanssivalvonta seuraa häiriötilanteita tarkasti.

Yritykset kuten pankit ovat velvollisia tekemään Finanssivalvonnalle häiriöilmoituksen ilman aiheetonta viivytystä, heti kun häiriö havaitaan. Sen jälkeen niiden tulee raportoida mahdollisista muutoksista tilanteessa.

Kun tilanne on ohi tulee yritysten tehdä Finanssivalvonnalle loppuraportti, josta käy ilmi häiriön syy, mitä on tehty sen tilanteen korjaamiseksi ja myöskin se mitä on tehty, että estettäisiin vastaavien häiriöiden syntyminen jatkossa.