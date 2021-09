Main ContentPlaceholder

Kommentti: Nyt se sanotaan vihdoin suoraan: tarvitsemme tänne ulkomailta ihmisiä töihin

Lupien odottelu yhdeksän kuukauden ajan on aivan mahdotonta. Ei ulkomainen erityisasiantuntija jää odottamaan, hänelle on kysyntää muuallakin. Olemme huonoja keskustelemaan työperäisestä maahanmuutosta, mutta nyt se keskustelu on käytävä, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Teknologiateollisuus nosti kissan pöydälle. Nyt on sanottu niin suoraan, kun sen sanoa voi, että me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa – ja pian. Varatoimitusjohtaja Minna Helle kuvasi, miten kyse ei ole vain teknologiateollisuudesta, vaan miten koko Suomen hyvinvointivaltio tarvitsee työntekijöitä ulkopuolelta. Hän on oikeassa. Lue myös: ”Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa ja nopeasti” – näille aloille etsitään nyt yli tuhatta uutta työntekijää kuukaudessa Olemme vuosikausia jauhaneet huonosta huoltosuhteesta. Siitä, miten väestö ikääntyy, ja pian yhä pienempi joukko ihmisiä rahoittaa hyvinvointivaltion toiminnan. Jos ajatusta on vaikea hahmottaa, niin auttaisiko alla oleva esitys: Kuulen korvissani, miten osa nyt sanoo, että on suomalaisiakin työttömiä. Heille pitäisi löytää töitä. Kyllä, niin on. Se ei silti muuta sitä asiaa, että tänne tarvitaan maailmalta ihmisiä tekemään töitä. Palataanpa hetkeksi Teknologiateollisuuden tiistaiaamun tiedotustilaisuuteen. Siinä kerrottiin, miten ala tarvitsee seuraavan kymmenen vuoden aikana 130 000 uutta osaajaa. Vuodessa noin 13 300 – siis yli tuhat kuukaudessa. Pelkona on, että heitä ei löydy. Vaikka oppilaitosten kanssa miten tehdään yhteistyötä, työntekijät eivät riitä. Tarvittavasta väkimäärästä 60 prosentilla on oltava korkeakoulututkinto tai vastaava. Ammattiosaajistakin on 1 500 henkilön vuosittainen vaje. Ja tässä oli kyse vain yhdestä – joskin suuresta – toimialasta. Esimerkiksi myös hoiva-alalle tarvitaan kipeästi uusia käsipareja, sillä väestö vanhenee ja tarvitsee hoivaa. Jos olet vieraillut hoivakodissa, onko tuntunut, että henkilökuntaa olisi liikaa? Olen viime kuukausina ollut lukuisia kertoja mukana keskusteluissa, joissa esiin nousee, että työvoiman saaminen Suomeen on tavattoman vaikeaa. Lupaprosessit tökkivät ja vievät hurjasti aikaa. Teknologiateollisuuden tilaisuudessa puhui myös Nokian johtoryhmän jäsen Tommi Uitto. Hän sanoi, että on mahdotonta, miten lupaprosessi voi viedä 3–9 kuukautta. Tuona aikana sen paremmin maahan palkattava henkilö kuin työnantajakaan eivät tiedä, miten kauan lupien saaminen vielä kestää. Ei erityisasiantuntija odota noin pitkään. Hänelle on ottajia muuallakin. Lisäksi maahan pitäisi saada myös puoliso ja lapset. Usein puolisokin tekee uraa, joten ei hän lähde Suomeen pyörittelemään peukaloitaan. Lasten pitää päästä päivähoitoon tai kouluun, mielellään englanninkieliseen. Sillä vaikka kielitaito onkin hyvä kotouttaja, nämä ihmiset saattavat tulla tekemään projektin, ja lähtevät sitten taas. Heille ei ole tärkeintä, että perheen 5-vuotias oppii suomea. Heille on tärkeää, että hänelle on hoitopaikka. Hallitus on kuullut huolia. Syyskuun puolivälissä työperäisen maahanmuuton nopeuttamiseen tähtäävä D-viisumi eteni eduskuntaan. Se nopeuttaa erityisasiantuntijoiden, kasvuyrittäjien ja heidän perheenjäsentensä tuloa maahan. Se on hyvä alku. Muutakin säätötarvetta on. Otetaan esimerkiksi autoteollisuudessa toimiva Valmet Automotive. Heillä on noin 2 800 tuotantotyöntekijää, heistä noin neljännes ulkomaalaistaustaisia. Yritys kouluttaa tuotannon työntekijät itse. Työt siis sujuvat. Mutta arki suomalaisen yhteiskunnan byrokratian pyörteissä voi olla huimaa, ja sen pitäisi olla helppoa. Se kuuluisa ”yhden luukun” -periaate olisi oikein hyvä. Työperäinen maahanmuutto on Suomessa arka aihe. Siihen liittyy poliittisia intohimoja, jotka aiheuttavat sen, että kaikki eivät uskalla puhua asiasta ollenkaan. Pelätään nousevaa pauhua. Tai lynkkausta somessa. Katsokaa sitä jutun alkupuolella ollutta kuviota. Ei pitäisi olla kenellekään epäselvää, että tänne tarvitaan ihmisiä ulkomailta töihin.