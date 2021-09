Matkailuala on syvästi pettynyt hallituksen esitykseen nykyisten maahantulorajoitusten jatkamisesta. Hallitus perustelee päätöstä halulla estää ulkomaisten koronatartuntojen leviäminen.

Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen nykyisten maahantulorajoitusten jatkamisesta vuoden loppuun asti. Nykyiset rajoitukset päättyvät lokakuun puolivälissä.

Matkailu- ja ravintoalan etujärjestö Mara arvostelee kovin sanoin hallituksen päätöstä.

Maran mukaan maahantulorajoitukset aiheuttavat suurta vahinkoa matkailualan yrityksille ja työntekijöille. Eduskunnan tuleekin hylätä hallituksen esitys.

– Esitys osoittaa selvästi sen, että hallitus ei ymmärrä, miten vaikeassa tilanteessa matkailualan yrittäjät ja työntekijät ovat. Yrittäjät ovat luottaneet siihen, että kun riittävä osa väestöstä on rokotettu, he voivat harjoittaa elinkeinoaan vapaasti ilman rajoituksia. Hallituksen esittämille rajoituksille ei ole enää väestön suojelusta ja viruksen leviämisestä aiheutuvia perusteita, sanoo Maran toimitusjohtaja Timo Lappi tiedotteessa.

Tällä hetkellä Suomeen matkustavan ei tarvitse mennä täällä koronatestiin, jos on todistus täydestä rokotussarjasta tai todistus kuuden kuukauden sisään sairastetusta koronasta.

Jos matkustajalla ei ole täyttä rokotussarjaa, hallituksen esitys vaatisi matkustajaa menemään koronatesteihin lähtömaassa ja pidemmillä matkoilla myös Suomessa.

Maran mukaan eduskunta ja etenkin perustuslakivaliokunta ovat lukuisia kertoja todenneet, että rajoitukset on purettava viipymättä, kun ne eivät ole välttämättömiä.

Myös THL on suhtautunut maahantulorajoitusten jatkamiseen nihkeästi.

Maran mukaan matkustajien koronatodistusten tarkistaminen kuormittaisi kohtuuttoman paljon terveydenhuoltoa ja muita viranomaisia.

– Kansainvälisen matkailun elpyessä esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla on mahdoton tarkastaa todistuksia kaikilta matkustajilta ilman merkittäviä lisäresursseja ja maahantulon ruuhkautumista. Yhtä mahdoton tilanne on Pohjois-Suomen lentokentillä, kun joulun aikana pienille lentokentille saapuu vilkkaimpina päivinä yli 4 000 matkustajaa per kenttä, Lappi sanoo.

Hänen mukaansa olisi perusteltua kohdistaa terveysturvallisuustoimet EU:n hätäjarrumekanismin mukaisesti korkeimman riskin maista saapuviin matkailijoihin ja Suomen kansalaisiin.