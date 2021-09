Kommentti: Kiinan Evergrande käy vielä kalliiksi – mutta tuskin sytyttää uutta finanssikriisiä

Finanssimarkkinat säikkyvät syystäkin kiinalaisen Evergranden kuprua. Paras varautua tappioihin – mutta tuskin vielä tuomiopäivään, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Talousuutisten ja markkinakatsausten tämän viikon kompakysymys kuuluu, onko Kiinassa kupruileva kiinteistöjätti Evergrande uusi Lehman Brothers.

Suomeksi sanottuna kysymys tarkoittaa, voiko jättimäisen, raskaasti ylivelkaisen ja pahoihin rahoitusvaikeuksiin päätyneen kiinteistöyhtiön kuprusta leimahtaa alkuun uusi maailmanlaajuinen finanssikriisi.

Kysymykseen on monta hyvää syytä, joten parin viime päivän kurssihermoilu maailman finanssimarkkinoilla voi olla vasta esimakua tulevasta.

Mutta silti (kieltämättä epävarman veikkauksen veroinen) vastaus on mitä luultavimmin "ei": Evergranden kupru tuskin sysää alkuun samanlaista nopeasti kasautuvien ja äkkijyrkästi kertautuvien tappioiden dominoefektiä kuin Lehmanin kaatumisesta alkoi.

Toki Evergranden maksuhäiriöt tai jopa vararikkoon kaatuminen ovat ilman muuta iso ja riskipitoinen välikohtaus, josta koituu hirmumäärä tappioita ties kuinka keljuin ja kauas ulottuvin heijastusvaikutuksin, siitä ei ole kahta kysymystäkään.

Mutta silti:

Finanssikriisin syyskuussa 2008 sytyttänyt Lehman-kupru räjähti New Yorkin Wall Streetillä eli maailman finanssijärjestelmän ytimessä, ja se iski "mustan joutsenen" kaltaisena aidosti yllättävänä shokkina.

Evergrande ei kupruile finanssimarkkinoiden ytimessä vaan enimmäkseen Kiinan edelleen verraten suljetuilla markkinoilla – eikä edes järin suurena yllätyksenä.

Kiina estänee ketjureaktion

Riskejä ei sovi tässäkään sotkussa vähätellä, sillä Evergranden tapaus ja tappiot pysyvät "hallinnassa" vain sillä ehdolla, että Kiinan talousviranomaiset estävät tuhoisan ketjureaktion kyllin nopein ja kyllin tehokkain tukitoimin.

Vertaus Lehmanin kaatumiseen muistuttaa viranomaisriskistä, sillä vuoden 2008 syyskuun suurin shokki ei ollut itse Lehmanin ajautuminen vaikeuksiin vaan se, että Yhdysvaltain talous- ja rahaviranomaiset sallivat jättipankin kaatua tuhoisin seurauksin kumoon.

Ehkä Evergrandenkin tapauksessa suurin riski muun maailman markkinoille ja taloudelle eivät olekaan ylivelkaisen yhtiön vaikeudet itsessään vaan mahdollisuus, että Kiinan viranomaiset epäonnistuvat . kriisin hallinnassa – tai päättävätkin antaa keinottelijoille opetuksen.

Tällainen riski vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä, sillä Evergranden päästäminen päistikkaa kumoon tarkoittaisi pahaa takaiskua koko Kiinan muutoinkin ylivelkaisille kiinteistömarkkinoille ja -rahoitukselle – ja suurelle määrälle kotitalouksia.

Rästiin ja maksamatta jäävät yrityksen velat muuttuisivat pankkien ja muiden rahoittajien luottotappioiksi, mikä olisi omiaan heikentämään muutoinkin hidastunutta luotonantoa. Se taas olisi isku koko maan muutoinkin hidastuneelle talouskasvulle.

Yksi markkina-analyyseissä esiintynyt oletus onkin, että Kiinan viranomaiset pyrkivät estämään muihin kiinteistöyhtiöihin ja pankkijärjestelmään karkaavan tuhoisan ketjureaktion sekä tavallisten kansalaisten tappiot.

Vastaavia täsmäpelastuksia on nähty Kiinassa aiemminkin, kun yksittäisiä rahoitus- ja kiinteistöyhtiöitä on uhannut kaatua. Liian suuria riskejä ottaneet johtajat ja keinottelijat ovat polttaneet näppinsä, mutta pankkijärjestelmää uhkaavat ketjureaktiot on katkaistu ja kotitalouksien saatavia hyvitetty.

Monta muutakin huolen aihetta

Maailmanlaajuista markkinahermoilua selittänee Evergranden lisäksi pari muutakin ajankohtaista huolen aihetta.

Yksi Kiinaan liittyvä muu huolenaihe on se, että maan kovaa vauhtia koronakriisistä pinkonut talouskasvu on osoittanut hidastumisen merkkejä. Tällä kasvupyrähdyksen heikkenemisellä voi helposti olla maailmanlaajuisia heijastusvaikutuksia.

Toinen yleinen huolen aihe on Kiinan taloutta laajempi ja ulottuu Suomeen asti. Se on yhä maailmalla riehuva koronavirus ties missä kehittyvine ja ties kuinka kiukkuisine uusine muunnelmineen. Tätä huolta pahentaa rokoteohjelmien hidas edistyminen lähes kaikkialla muualla paitsi rikkaimmissa länsimaissa.

Kolmas koko maailman finanssimarkkinoihin ja talouteenkin vaikuttava lähiaikojen huolen aihe ja mahdollinen mielialojen koetus koittaa tänään keskiviikkona illansuussa Suomen aikaa.

Se on Yhdysvaltain keskuspankin Fedin mahdollinen ilmoitus rahapolitiikan kiristämisestä.

Neljäs markkinahermoilun mahdollinen aihe on se, että markkinatoimijat ovat jo jonkin aikaa odottaneet jonkin sortin ”korjausliikettä” eli napakkaa mutta toivon mukaan ohimenevää kurssilaskua.

Evergranden tapaus voi olla hyvä veruke tällaiselle ”jo jonkin aikaa odotetulle” kurssilaskulle, niin hölmöltä kuin tuollainen jälkijättöinen selittely voikin vaikuttaa.

Ennemmin Bear Stearns kuin Lehman

Maailman vaikutusvaltaisin keskuspankki, Yhdysvaltain Fed, on jo pitkän aikaa vihjaillut ilmoittavansa piakkoin, miten ja milloin se alkaa kiristää rahahanojaan.

Varsin laajasti markkinoilla vallitsevan veikkauksen mukaan Fedin ilmoitus kuullaan ehkä jo tänään keskiviikkona, kun keskuspankin rahapolitiikan toimista päättävä johtokunnan komitea kokoontuu.

Fedin toimet kytkeytyvät Evergrandenkin kupruun (niin kuin markkinoiden kuplimiseen laajemminkin) ainakin kahdella epäsuoralla ja epävirallisella tavalla.

Kyse on eräänlaisesta kauhun tasapainosta.

Mitä suurempia ja mitä kauemmas karkaavia tappioita Evergranden kaltaisesta kuprusta uhkaa karata liikkeelle sitä varmemmin Fed ja ehkä muutkin keskuspankit peruvat ja viivyttävät kiristysaikeitaan.

Ja mitä enemmän Evergrande (tai jokin seuraava tapaus) alkaa muistuttaa Lehmania sitä varmemmin Fed ja muut keskuspankit keksivät taas uusia epätavanomaisia tai ainakin entistä mittavampia rahaelvytyksen keinoja.

Sama markkinatapahtumien ja keskuspankkitoimien ristiin kytkentä toimii toiseenkin suuntaan, sillä mitä riuskemmista kiristyksistä Fed ilmoittaa sitä pikemmin Evergranden kaltaiset ylivelkaiset päätyvät pinteeseen – ja sitä varmemmin ilmenee pian tarvetta taas uusille raharuiskeille.

Ehkä Fed ja ennen kaikkea Kiinan talousviranomaiset haluavat osaltaan vaikuttaa siihen, että Evergrandesta ei kehity uutta Lehman Brothersia.

Ja ehkä ne käsittävät, mitä tarkoittaa toisenlainen verrokki finanssikriisin vuosilta – että Evergrande on ennemmin uusi Bear Stearns kuin Lehman Brothers.

Jos Lehmanin kaatumista pidetään viime kriisin tuomiopäivänä, oli investointipankki Bear Stearnsin aiempi kaatuminen yksi tuomiopäivän pahoista enteistä.

Suomeksi sanottuna tämä vertaus tarkoittaa, että vaikka Evergrande on iso, ylivelkainen ja vaikeuksissa, se on vain yksi kelju muistutus uuden finanssikriisin riskistä.

