”Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa ja nopeasti” – näille aloille etsitään nyt yli tuhatta uutta työntekijää kuukaudessa

Lupaprosessit pitää saada kuntoon, koska ulkomaisen työvoiman saaminen kestää aivan liian kauan, sanoo varatoimitusjohtaja Minna Helle. Työvoimapula alkaa hidastaa alan kasvua.

Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle varoittaa osaajapulasta. Autovalmistaja Valmet Automotive on yksi voimakkaasti kasvaneista yrityksistä.

Teknologiateollisuus julkaisi tiistaina selvityksensä siitä, minkä verran ala tarvitsee uusia työntekijöitä kymmenen vuoden aikana. Heitä tarvitaan kaikkiaan 130 000, mikä on melkoinen luku, kun sen suhteuttaa siihen, että teknologiateollisuudessa työskentelee kaikkiaan noin 320 000 työntekijää.

Selvitystä esitellyt varatoimitusjohtaja Minna Helle sanoi, että osaajapula on niin paha, että se uhkaa romuttaa alan kasvua.

Vuosittain tarvittaisiin noin 13 300 uutta osaajaa. Tämä tarkoittaa, että joka kuukausi alalle voitaisiin palkata yli tuhat uuttaa työntekijää. Rekrytointitarpeesta puolet selittyy yritysten kasvulla, ja puolet sillä, että ihmisiä jää valtavasti eläkkeelle.

Helle korosti moneen kertaan tiedotustilaisuudessa, miten Suomi tarvitsee välttämättä kansainvälisiä osaajia.

– Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa, ja me tarvitsemme sitä nopeasti, Helle sanoi.

– Emme vain oman alamme takia, vaan myös, koska se on Suomelle hyvinvointivaltiona välttämätöntä.

Selvityksen mukaan yrityksistä 87 prosenttia on kiinnostunut rekrytoimaan kansainvälisiä osaajia seuraavan neljän vuoden aikana. Metallien jalostuksessa ja tietotekniikassa luku on 95 prosenttia.

Osaajia tarvitaan monenlaisia, mutta ennen kaikkea tarvitaan korkeasti koulutettuja työntekijöitä. Selvitys näyttää, että 60 prosentilla palkattavista pitäisi olla korkeakoulututkinto. Myös ammattiosaajista on huomattava vaje.

Teknologiateollisuus ja sen jäsenyritykset tekevät läheistä yhteistyötä korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Johtaja Leena Pöntynen sanoi, että viesti on korkeakouluissa kyllä kuultu. Ongelma on, että osaajia tarvitsevat muutkin alat kuin teknologiateollisuus.

Siksi ala ajaa vahvasti maahantulon helpottamista. Minna Helteen mukaan pahin pullonkaula ovat lupaprosessit. Ne vievät tavattoman kauan, eikä ole realismia ajatella, että mahdollinen Suomeen töihin tuleva perheineen odottaa esimerkiksi yhdeksän kuukautta tarvittavia lupia.

– Koko ajatusmaailman pitäisi kääntyä toisinpäin. Nyt systeemi toimii niin päin, että miten saamme rajoitettua ihmisen tulemista Suomeen. Meidän pitäisi ajatella, miten saamme tänne ihmisiä, Helle sanoi.

Ala pelkää, että hyvässä vauhdissa oleva kasvu pysähtyy, kun työvoimasta on pulaa.

– Se on aivan kriittinen kysymys. Suomalaisilla teknologiateollisuuden yrityksillä on digivihreässä uudistumisessa valtavat markkinat. Me voisimme tarjota ratkaisuja globaalisti.

Tiedotustilaisuudessa kommenttipuheenvuoron piti Nokian johtoryhmän jäsen Tommi Uitto. Hän kertoi Nokian palkkaavan jatkuvasti ulkomailta korkeakoulutettuja erityisasiantuntijoita.

– Tarvitsemme ennen kaikkea lisää väkeä tutkimukseen ja tuotekehitykseen. On nähty, että Suomesta emme saa riittävästi työntekijöitä, se ei vain onnistu.

Yhtiö on kolmen vuoden aikana palkannut noin 1 200 työntekijää, tänä vuonna palkataan 500 lisää. Rekrytoiduista hieman yli puolet on syntyperäisiä suomalaisia ja loput tulevat maailmalta.

– Myös meidän suuri huolemme liittyy lupaprosesseihin. Emme voi odottaa kuukausikaupalla, että luvat ovat kunnossa. Lisäksi ongelma on, että prosessi ei ole läpinäkyvä, eli ei ole tietoa, missä vaiheessa luvan käsittely on. Kukaan perheellinen Suomeen muuttoa suunnitteleva ei odota kuukausikaupalla, että he saavat tämän tiedon, Uitto sanoi.

Kiitosta hän antoi hallituksen esittämälle D-viisumille, joka nopeuttaa erityisasiantuntijoiden maahantuloa huomattavasti.