Tällainen yhtiö on jättimäinen Evergrande, joka huojuu kuilun partaalla – asiantuntija kertoo, miksi vertaus Lehman Brothersiin ontuu

Kiinalainen monialayhtiö Evergrande on vaikeuksissa, mutta sen nurinmenon vaikutus koko maailman rahoitusjärjestelmälle voisi sittenkin jäädä rajalliseksi.

Huoli kiinalaisen jättiyhtiö Evergranden taloudellisesta tilasta on saanut osakekurssit tällä viikolla painumaan eri puolilla maailmaa.

Maanantai oli amerikkalaiselle S&P 500-indeksille heikoin päivä sitten viime kevään. Myös Euroopassa oli eilen laajaa kurssilaskua ja se on jatkunut tänään Aasiassa. Evergranden osake jatkoi tiistaina Hongkongissa laskuaan.

Vuonna 1986 perustettua Evergrandea on kutsuttu maailman velkaantuneimmaksi kiinteistöyhtiöksi. Sillä on velkaa yli 300 miljardin dollarin edestä.

Nyt joukkovelkakirjojen lyhennykset näyttävät epävarmoilta. Seuraava eräpäivä on ylihuomenna torstaina. Evergranden bondeihin ovat sijoittaneet useat kansainväliset suursijoittajat.

Evergranden heikko tilanne on ollut jo pitkään tiedossa. Esimerkiksi suursijoittaja George Soros varoitti jo muutama viikko sitten ”tulevasta romahduksesta”.

Monialayhtiöllä on kiinteistöjen ohella myös muuta toimintaa. Yritys omistaa muun muassa menestyneen jalkapallojoukkueen Guangzhou Evergranden yhdessä toisen kiinalaisen yritysjätin Alibaban kanssa. Evergrandella on myös esimerkiksi terveydenhoitopalveluita ja sähköautojen tuotantoa.

Yhtiön perusti vuonna 1996 alun perin terästehtaassa työskennellyt Hui Ka Yan, joka lukeutuu nykyisin Kiinan miljardööreihin.

Kiinteistöissä Evergrande on keskittynyt nimenomaan asuinrakentamiseen, josta on viime vuosina Kiinassa saatu hyviä tuottoja kiinteistöjen hintojen jatkaessa kohoamistaan.

Evergranden vaikeudet alkoivat kasaantua viime vuonna, kun kiinalaisviranomaiset asettivat kiinteistöyhtiöiden velkaantumiselle rajoja. Ne määritellään muun muassa yhtiön kassavirran ja pääomatilanteen perusteella.

Vaikka Evergrande on suuri yhtiö, sen mahdollisen kaatumisen vaikutusten maailman rahoitusjärjestelmään uskotaan jäävän rajallisiksi. Evergrandella ei ole juuri toimintaa Kiinan rajojen ulkopuolella.

Sen takia sitä ei voi verrata reilun kymmenen vuoden takaiseen amerikkalaispankki Lehman Brothersiin. Näin arvioi Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen Bofitin vanhempi tutkija Riikka Nuutilainen.

– Lehman Brothers ei ehkä ole järkevä vertailukohta, vaikka Evergrande onkin laskenut jonkin verran ulkomaisille sijoittajille suunnattuja joukkovelkakirjoja, sanoo Nuutilainen.

– Kiinan rahoitusmarkkina on sen verran suljettu, että ulkomaisia kytköksiä ei ole läheskään yhtä paljon kuin Yhdysvaltain avoimilla markkinoilla Lehmanin kohdalla.

Vielä ei ole viitteitä siitä, että kriisi olisi leviämässä Kiinan ulkopuolelle eikä se ole horjuttanut muita Kiinan suuria pörssiyhtiöitä. Hermostuneisuus on kuitenkin näkynyt kiinalaisten kiinteistöyhtiöiden joukkovelkakirjojen markkinanoteerauksissa.

– Kiinan sisällä Evergrande on hyvin linkittynyt. Näistä yhteyksistä on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa eli kenelle kaikille Evergrande on velkaa ja minkälaisia sijoitusinstrumentteja sillä on, koska osa näistä on yhtiön taseen ulkopuolella, Nuutilainen sanoo.

Tämä tekee hänen mukaansa myös koko Kiinan rahoitusjärjestelmän seuraamisen hankalaksi. Yritysten ristiinomistus on tavallista ja yhteydet ovat monimutkaisia.

– Evergrande on ääriesimerkki, mutta samanlaisia hyvin velkaantuneita yrityksiä on Kiinassa paljon ja varsinkin kiinteistösektorilla.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Kiinan valtio ei olisi halukas ryhtymään velkaantuneen Evergranden suoraan pelastusoperaatioon, mutta tilanne voi muuttua, jos yhtiö horjuttaa koko kiinteistöalaa ja sitä kautta rahoitussektoria.

– Tällöin valtio voi olla valmis puuttumaan peliin, jotta vaikutukset reaalitalouteen saadaan rajattua, Nuutilainen sanoo.