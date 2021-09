Siirtohinnatkin jo koettelevat, eikä kaikkien talous kestä sähkön hinnan nousua.

– Ei voi olla totta, sehän on ryöstö, toteaa kauhajokelainen Seppo Luomala kuullessaan, miten paljon sähkön hinta voi tulevana talvena nousta.

– Nyt jo ryöstetään sähkön siirtohinnoilla. Se onkin täydellinen ryöstö!

Vaimo Synnöve Luomala komppaa puolisoaan ja kertoo Carunan lähettelevän aivan liian isoja laskuja sähkönsiirrosta.

– Meillä on hyvä sähkösopimus Loisteen kanssa. Sieltä ollaan ostettu kotimaista sähköä jo monta vuotta, kertoo Synnöve. Hän tunnustaa olevansa varsinainen sähkönsäästäjä.

– Seppo jättää joka paikkaan valoja, ja minä niitä sammuttelen, hän nauraa.

– Juu, heti huomautetaan, kun valot jäävät päälle, kuittaa Seppo.

Luomaloilla on sekä puu- että sähkösauna, ja säästösyistä he lämmittävät mieluummin puusaunaa. Rintamamiestalossa on myös varaava liesileivinuuni, joka sekin on ahkerassa käytössä talvella.

Paavo Pasanen harmittelee kallista sähkönsiirtomaksua. Hän säästää sähköä jo nyt kaikin mahdollisin tavoin.

– Ikkunoiden alla meillä on kasviöljytäytteiset sähköpatterit ja lisäksi vielä muurit, joissa on vastukset ja jotka voi laittaa yösähköllä lämpiämään. Monet kerrat olen miettinyt myös ilmalämpöpumpun hankkimista, Seppo Luomala sanoo.

Veikko Mänty varautui sähkön hinnan nousuun ja hankki viime kesänä omakotitaloonsa kaksi ilmalämpöpumppua.

– Kulutus on selvästi pudonnut. Hirvittää ja jännittää, millainen tulevasta talvesta tulee, riittääkö ilmalämpöpumppu ja miten paljon kulutussähköä rupeaa menemään alle 15 asteen pakkasella.

– Tähän asti kylminä talvikuukausina on sähköön mennyt 250 euroa ja siirtoon yli 300 euroa. Normaalikuukausina siirto on meillä yli kaksi kertaa niin kallista kuin kulutus.

Anu Sirkiä säästää sähköä muun muassa siten, ettei pese astioita tai pyykkiä vajaalla koneella. Saunaa hän ei pidä päällä turhaan.

Mänty miettii, millä tavoin sähköä voisi tulevana talvena säästää, ja keksii pari konstia.

– Kuuman veden käyttöä voi vähän säännöstellä, sillä sekin lämpiää sähköllä. Asumme isossa omakotitalossa kahdestaan, ja meillä on yläkerrassa neljä huonetta tyhjillään. En tiedä, pitäisikö katkaista kierto sieltä. Sähkösaunan sijasta täytyy käydä vastedes puusaunassa.

– Kyllä se uskomattomalta tuntuu, jos sähkön hinta nousee niin paljon kuin on ennustettu.

– Aivan kauhealta kyllä kuulostaa, jos hinta nousee niin paljon, toteaa rivitalossa asuva Anu Sirkiä, joka säästää sähköä kaikin tavoin. Hän ei keksi, mistä vielä voisi tinkiä.

Veikko Mänty hankki sähkön hinnan nousun varalle juuri kaksi ilmalämpöpumppua.

– Pesen aina täysiä koneellisia pyykkiä ja tiskiä, nukun viileässä ja käyn vain harvoin saunassa. Olen aina säästänyt sähköä, enkä esimerkiksi pidä saunaa koskaan turhaan päällä. Ehkä pitää vielä miettiä, jos pesuhuoneen lattialämpöä voisi vähän laskea.

– Poikani on sanonut, että nukun jääkaapissa. Mutta se tulee ihan luonnostaan: tykkään nukkua viileässä.

Paavo Pasanen harmittelee kovia sähkönsiirtohintoja.

– Meillä siirtomaksu on kalliimpi kuin kulutus. Sähköä on säästetty niin paljon kuin on voitu. Lämmityksessä meillä on kaksi ilmalämpöpumppua, eikä saunaa lämmitetä kuin kerran viikossa. Puutakin käytetään lämmityksessä. Ei ole mitään, mistä sähköä voisi vielä säästää, Pasanen summaa.

