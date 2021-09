Näin hyytäväksi sähkön hinta voi nousta talvella – erityisesti tällainen sopimus voi tuoda ikävän yllätyksen

Kiinteää vai pörssisähköä? Asiantuntijat vinkkaavat parhaat vinkit sähkön hintapiikin varalta.

Sähköenergian hinta on tällä hetkellä jopa epäterveen korkealla. Kuluttajien on syytä varautua myös tulevana talvena hyytävän suuriin sähkölaskuihin, ellei erityisesti Norjassa saada runsaita sateita syksyllä.

Tammikuun 2022 hinta on noin sata euroa megawattitunnilta.

Tänä vuonna tammikuun vuorokausimarkkinan spot-hintojen keskiarvo oli 51 euroa megawattitunnilta eli siihen verrattuna markkinat ennustavat kaksinkertaista hintaa.

Miten tulevaan sähkönnousuun voi ja kannattaa varautua Suomessa?

Perinteiset, kiinteät sähkösopimukset tasaavat hinnan vaihteluja. Voittajia ovat talven mahdollisessa hintapiikissä kiinteiden sopimusten asiakkaat. Heitä on ylivoimaisesti eniten, lähes 90 prosenttia.

– Ei tämä nousu heitä heilauta. Näille asiakkaille on myyjän tehtävänä hankkia sähkö sillä hinnalla millä asiakas on sen ostanut, Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen sanoo Taloussanomille.

Pörssisähköasiakkaille talvi voi tuoda lisälaskun. Sähkön hinnan korkea taso alkaa vaikuttaa myös kiinteisiin sopimuksiin, mutta viiveellä. Kun sähkön niin sanottu spot-hinta alkaa nousta se näkyy johdannaisissa.

Niiden mukaan sähköyhtiöt myyvät kiinteitä sopimuksia eteenpäin.

– Ne jotka olivat valinneet vaihtelevan maailman, saavat sitä. Turvaa hakeneet hyötyvät tässä kohtaa, Ruusunen sanoo.

Hinnannousu näkyy sitten myös määräaikaisissa sopimuksissa, kun ne loppuvat ja haluaa tehdä uuden.

– Näillä tiedoin tuleva hinta on korkeampi, Pekka Salomaa, Energiateollisuus ry:n energiamarkkinoista vastaava johtaja sanoo.

Sähköenergian hintoja kannattaa nyt erityisesti tarkkailla, ja siinä auttaa Energiaviraston ylläpitämä sähkönhinta.fi-sivusto.

– Kahta vuotta ajatellen kohtalaisen pian puhutaan jo 40 euron, noin viiden sentin kilowattitunneista, alvillisia hintoja ilman välityspalkkioita. Tällaisia tarjouksia voi katsoa, jos haluaa välttää riskejä korotuksista, hän sanoo.

– Itse en ole irtisanonut pörssisähkösopimustani, mutta tämä ei ole mikään kehotus muille.

■ Pörssisähkö sopii niille kuluttajille, jotka pystyvät säätämään sähkön kulutustaan ja ajoittamaan sitä halpoihin tunteihin, kuten yösähköön. ■ Jos oma talous on mitoitettu tarkasti ja on asuntolainaa ja lapset pieniä, kannattaa harkita määräaikaista sopimusta, Energiateollisuuden Salomaa vinkkaa. ■ Jos taas ei elä kovin kireällä budjetilla ja voi ajoittaa sähkönkulutusta, kuten lämmitystä tai sähköauton latausta, ja hyödyntää yösähköä, ei pörssisähkösopimusta kannata hätiköiden irtisanoa. ■ Jos taas miettii muutoksia lämmitysjärjestelmään tai sähköauton hankintaa, ohjausjärjestelmät tuovat säästöä. Tulevaisuudessa hintavaihtelut kasvavat Salomaan mukaan, ja ne asiakkaat joilla on kotonaan ohjausjärjestelmiä, hyötyvät. ■ Motiva, valtion kestävän kehityksen yhtiö on laskenut, että yhden asteen laskeminen huonelämpötilassa säästää viisi prosenttia lämpölaskussa. Poissa ollessa huonelämpötiloja voi alentaa useampia asteita. ■ Hyvin vanhat patterit ja termostaatit kannattaa vaihtaa uusiin. Näin voi säästää jopa 20 prosenttia lämmitysenergian kulutuksesta. Ikkunat ja ovet kannattaa tiivistää. ■ Talvella voi hyödyntää tuloilman jälkilämmitystä (oikea asetusarvo on noin 17 astetta) ja poistoilman lämmöntalteenottoa. Tuloilmaventtiilit pitää säätää talviasentoon. ■ Vesivaraajan aikaohjausta voi hyödyntää ja suihkutteluaikaa lyhentää. Kylpyhuoneen lattialämmitykseen riittää muutama tunti. ■ Älä venytä lämmitys- ja saunomisaikoja. Heti valmis -kiuas voi kasvattaa sähkölaskua 200–300 euroa vuodessa. ■ Motiva on myös laskenut, että jos kaikki sulkisivat modeemin kahdeksaksi tunniksi joka päivä, sähköä säästyisi vuosittain 1 800 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutuksen verran.

Talven sähköhintojen ennusteet pohjaavat pohjoismaisen sähköpörssin futuureihin. Epävarmuuksia, kuten säävaihtelut, on paljon. Tällä hetkellä odotukset viittaavat siihen, että pörssisähkön hinta huitelee talvella tasolla, jollaisia on viimeksi nähty helmikuussa 2010 ja 2010.

Sähkön hinnan odotetaan nousevan lähelle 90 euroa megawattitunnilta. Koronavuosi 2020 sopii huonosti vertailuvuodeksi mutta esimerkiksi 2019 keskihinta oli 44 euroa Suomessa.

Ennusteiden mukaan hinta laskisi jo ensi vuoden lopulla jälleen reiluun 40 euroon.

Eurooppalaisen sähkön hintaan vaikuttaa monta eri tekijää.

Keskisen ja eteläisen Euroopan tilanne näkyy meillä vahvemmin kuin aiemmin. Siellä maakaasun hinta on noussut erittäin voimakkaasti, päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet ja kaasuvarastot ovat pieniä, Energiateollisuuden Salomaa sanoo.

Kaasu on Keski-Euroopassa merkittävä sähköntuotannon polttoaine. Siksi sähkön hinta nousee, kun kaasu kallistuu.

Päästöoikeuksien ja voimalaitosten polttoaineiden hinnat ovat lähteneet nousuun, kun talous elpyy koronapandemian väistyessä. Ne vaikuttavat fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähköön hintaan. Se nostaa Euroopan sähkön hintaa, välillisesti myös Suomessa.

Lisäksi talven hinnoissa näkyy pohjoismainen sähköntuotanto, jonka kannalta keskeisten Norjan vesivoimaloiden tuotanto uhkaa jäädä normaalia vähäisemmäksi.

Se näkyy Pohjoismaisen pörssisähkössä, jonka hinta on huidellut viime aikoina poikkeuksellisen korkealla. Syynä on muun muassa kuluneen kesän vähäiset sateet Pohjolassa.

– Jos sademäärät pysyvät syksyn mittaan normaaleina, näyttää siltä, että talvella kannattaa varautua historiallisesti katsottuna koviin hintoihin. Kannattaa pitää peukkuja sen puolesta, että Norjassa tulee reippaasti vettä lähiaikoina, Ruusunen sanoi aiemmin STT:lle.

– Lisäksi uusia siirtoyhteyksiä Norjasta Eurooppaan on rakennettu. Samalle sähkölle on lisää kilpailevaa käyttöä. Sekin nostaa hintaa, koska Keski-Euroopassa sähkön hinta on korkeampi kuin meillä, Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski huomauttaa.

– Tässä on yhteensattumaa monien tekijöiden osalta.

Keski-Euroopassa kovat sähkönhinnat ovat herättäneet keskustelua jopa sähkökriisistä. Talvella joissakin maissa sähkönsaanti voi olla jopa uhattuna. Tilanne on vaikea myös kaasun suhteen, italialaisesta energiayhtiöstä varoiteltiin uutistoimisto Bloombergille.

Sähkön talvinousussa puhutaan sähköenergiasta, jonka voi kilpailuttaa. Sähkön hinta koostuu sen lisäksi sähkön siirrosta ja verosta, joidenka laskuttamisesta vastaa aina paikallinen verkkoyhtiö.

