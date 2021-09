Sähköyhtiön otteet kovenevat: laskuja karhutaan jo perintätoimiston kautta – viranomainen: ”Älä maksa”

Kuluttaja-asiamies on ollut yhteydessä perintäkirjeitä lähettäneeseen PS Perintään ja yritys on kertonut selvittävänsä asiaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kehottaa sähköyhtiö Fi-Nergy Voiman entisiä asiakkaita valppauteen. Monet heistä ovat saaneet aiheettomia perintäkirjeitä, joita ei pidä maksaa.

Viikko sitten KKV kertoi, että sähköyhtiö 365 Hankinta on lähettänyt aiheettomia maksuja.

Syyskuun aikana on käynyt ilmi myös, että Fi-Nergy Voiman entisille asiakkaille on lähetetty aiheettomia perintäkirjeitä.

Molempien yhtiöiden sähköntoimitukset asiakkaille keskeytyivät kesäkuussa 2021 tasevastaavan puuttumisen vuoksi ja asiakkaat siirtyivät muiden sähkönmyyjien asiakkaiksi.

Syyskuun aikana Fi-Nergy Voiman entiset asiakkaat ovat saaneet perintätoimistolta laskuja, joissa otsikkona on ”Selvityspyyntö puuttuvasta suorituksesta”, KKV kertoo. Kuluttajat kertovat jo aiemmin kiistäneensä maksuvelvollisuutensa ja reklamoineensa laskuista Fi-Nergy Voimalle.

Perintälain mukaan kirjeperintää ei saa jatkaa, jos velallinen on kiistänyt maksuvelvollisuutensa asiallisin perustein.

Kuluttajaviranomaisen mukaan osalla perintäkirjeen saaneista kuluttajista sähkösopimus Fi-Nergyn Voiman kanssa on päättynyt jo vuoden 2020 lopulla tai vuoden 2021 alkupuolella. Kirjeissä väitetään kuitenkin virheellisesti, että Fi-Nergy Voima olisi toimittanut asiakkaalle sähköä 10.6.2021 saakka, eli siihen asti, kun yhtiön sähköntoimitukset keskeytyivät.

Kaiken lisäksi osa Fi-Nergy Voiman entisistä asiakkaista on kertonut saaneensa perintäkirjeen myös 10.6.2021 jälkeiseen aikaan kohdistuneesta ennakkolaskutuksesta, esimerkiksi elo-syyskuun 2021 ajalta.

– Tällainen perintä on täysin perusteetonta, sillä se kohdistuu aikaan, jolloin Fi-Nergy Voima ei ole voinut enää toimittaa sähköä, KKV linjaa.

Perintäkirjeitä on lähettänyt PS Perintä Oy -niminen perintätoimisto. Kuluttaja-asiamies on ollut yhteydessä PS Perintään ja yritys on kertonut selvittävänsä asiaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto painottaa tiedotteessaan, että Fi-Nergy Voiman laskuja ei pidä maksaa. Laskusta on syytä reklamoida perintäyhtiön asiakaspalveluun ja jos laskujen perintä jatkuu, voi tarvittaessa olla yhteydessä KKV:n kuluttajaneuvontaan.