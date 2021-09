Valtio otti tiukemman otteen teräsyhtiö SSAB:stä ilmastosyistä – ”En näe järkeä, että valtio ryhtyy päällepäsmäriksi”

Suomen hallituksen päätös ottaa teräsyhtiö SSAB tiukempaan kontrolliin kertoo valtion omistajapolitiikan poukkoilevuudesta, asiantuntijat arvioivat.

Asiantuntijat pitävät Suomen hallituksen päätöstä siirtää teräsyhtiö SSAB:n osakkeet valtioneuvoston kansliaan poukkoilevana.

SSAB:n osakkeet siirretään valtion pörssiomistuksia hallinnoivasta Solidiumista. Tämä merkitsee sitä, että valtion kannalta SSAB on jatkossa samanlainen strateginen omistus kuin suuret pörssiyhtiöt Finnair, Neste ja Fortum.

Erikoiseksi järjestelyn tekee se, että näissä yhtiöissä valtion omistus on selvästi suurempi kuin SSAB:ssä. Fortumissa ja Finnairissa valtion omistusosuus on yli puolet. Nesteessäkin valtioneuvoston kanslian ja Ilmastorahaston yhteenlaskettu omistus on yli 44 prosenttia.

Solidium on sen sijaan omistanut vain 6,3 prosenttia teräsyhtiö SSAB AB:n osakkeista ja 8,0 prosenttia äänivallasta.

Viimeksi Solidium vähensi omistustaan yhtiössä huhtikuussa. Solidiumin omistus SSAB:ssä laski nykytasolle aiemmasta 12,6 prosentista ja ääniosuus kutistui noin 9,8 prosentista.

Näin valtion ote on ollut aiemmin ennemminkin heltiämässä. Looginen paikka SSAB:lle olisi Solidiumissa, joka huolehtii nimenomaan valtion vähemmistöomistuksista.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) perusteli siirtoa tiedotteessa ilmastotavoitteilla, koska ”Suomen valtiolla on halua vauhdittaa SSAB:n siirtymää kohti fossiilivapaata teräksenvalmistusta yhdessä yhtiön ruotsalaisomistajien kanssa”.

SSAB:n Raahen tehdas on suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen lähde Suomessa.

Helsingin Sanomien mukaan eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ihmettelee päätöstä, ja hänen mukaansa kyseessä on iso muutos Suomen omistajapolitiikassa.

Grahn-Laasonen kertoi aikovansa ehdottaa Tuppuraisen pyytämistä valiokunnan kuultavaksi.

Osakesäästäjien puheenjohtaja, rahoituksen professori Timo Rothovius pitää valtion omistusten siirtoa hieman omituisena liikkeenä. Se tuo hänen mieleensä varoitukset valtionyhtiöihin sijoittajan kannalta sisältyvästä poliittisesta riskistä.

– Kun on yritys, jossa valtiolla on suuri valta, voivat muut osakkeenomistajat jäädä nuolemaan näppejään, kun valtio ryhtyy ajamaan omia tavoitteitaan, Rothovius toteaa.

– SSAB:llä on itsellään suunnitelma siitä, kuinka tulevaisuudessa tuotetaan hiilineutraalia terästä. He ovat tässä suhteessa edelläkävijöitä maailmassa. En näe järkeä siinä, että valtio ryhtyy tässä päällepäsmäriksi omistuksensa kautta.

Rothoviuksen mukaan olisi loogista, että jos valtiolla on omia tavoitteitaan, sen pitäisi tehdä osakkeista markkinaehtoinen ostotarjous.

– Silloin tämä olisi reilumpaa myös muita sijoittajia kohtaan.

Suomen hallitus esitteli viime vuoden keväällä valtion omistajaohjausta koskevan periaatepäätöksen, jonka mukaan valtion omistamilta yhtiöiltä halutaan ilmastotoimia ja yritysvastuullisuutta. Tuppurainen onkin painottanut ilmastotoimia myös muiden valtion omistamien pörssiyhtiöiden kuin SSAB:n kohdalla.

SSAB kertoi torstai-iltana, että hallituksen puheenjohtaja Bengt Kjell aikoo erota tehtävistään.

Yhtiön tiedotteessa syyksi kerrottiin touko- ja kesäkuussa tapahtuneet omistajamuutokset.

Solidium myi osakkeensa jo huhtikuun lopussa, joten muutoksilla ei viitattane Suomen suuntaan.

Syy löytyykin lahden toiselta puolen. Kjell on istunut SSAB:n suuromistajan, sijoitusyhtiö Industrivärdenin hallituksessa ja toiminut aiemmin myös Industrivärdenin toimitusjohtajana. Industrivärden myi kevätkesällä SSAB:n osakkeensa. Näin Kjellin selkänoja SSAB:ssä katosi.

– Hallituksen puheenjohtajan vaihdos liittyy tähän kuvioon, Kjelliä ei nähdä enää tarpeelliseksi SSAB:n hallituksessa, sanoo OP:n analyytikko Markku Moilanen.

Industrivärdenin omistuksen suuruus oli 4,3 prosenttia osakekannasta ja 11,8 prosenttia äänistä.

SSAB:n kannattavuus on kehittynyt viime aikoina suotuisasti. Heinäkuussa yhtiö kertoi tehneensä historiansa parhaan neljännesvuositason liiketuloksen huhti–kesäkuussa. Taustalla ovat parantunut kysyntä ja nousseet teräshinnat.

Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettu Lennart Evrell totesikin ruotsalaisen talouslehti Dagens Industrin haastattelussa yhtiön olevan ”hienossa kunnossa”.

– SSAB:n kannattavuus on kehittynyt todella hyvin viime aikoina. Teräsyhtiöt tulevat tekemään tänä vuonna ennätystuloksia. Näkymät ovat tällä hetkellä hyvin myönteiset, Moilanen sanoo.

Evrell istuu jo SSAB:n hallituksessa. Hän on toiminut muun muassa kaivos- ja metallijätti Bolidenin toimitusjohtajana, joten kokemusta löytyy.

Osakemarkkinoilla SSAB:n uutiset on otettu vastaan rauhallisesti. Puolenpäivän jälkeen vaihdetumpi B-osake oli alle prosentin laskussa. Tänä vuonna kurssi on kuitenkin noussut yli 50 prosenttia.