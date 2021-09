SSAB:n hallituksen puheenjohtaja eroaa

Syyksi kerrotaan touko- ja kesäkuussa tapahtuneet omistajamuutokset.

Ruotsalaisen teräsyhtiön SSAB:n hallituksen puheenjohtaja Bengt Kjell on torstaina ilmoittanut yhtiön hallitukselle haluavansa erota tehtävästään. Yhtiön tiedotteessa syyksi kerrotaan tämän vuoden touko- ja kesäkuussa tapahtuneet omistajamuutokset.

SSAB:n nimitysvaliokunta on – saatuaan tiedon Bengt Kjellin aikomuksesta – valmistellut asiaa ja päättänyt ehdottaa nykyistä jäsentä Lennart Evrelliä uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi. Samalla nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen kokoa supistetaan kahdeksasta henkilöstä seitsemään.

Yhtiön hallitus kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen koolle mahdollisimman pian.

Suomen valtio päätti tällä viikolla siirtää omistamansa SSAB:n osakkeet erityistehtäväyhtiö Solidiumista valtioneuvoston kanslian suoraan omistukseen. Poikkeuksellisen siirron taustalla on SSAB:n asema Suomen suurimpana teollisena hiilidioksidipäästäjänä, minkä vuoksi yhtiöön liittyy muista Solidiumin hallinnassa olevista yhtiöistä poikkeava strateginen intressi.

Valtioneuvosto muistuttaa tiedotteessaan, että sen yhtenä keskeisenä tavoitteena on Suomen hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä. Teollisuudessa tehtävien päästövähennysten merkitys tavoitteen saavuttamiseksi on merkittävä.

SSAB:n Raahen terästehtaan on määrä siirtyä hiilivapaaseen tuotantoon, mikä mahdollistaa Suomen suurimman yksittäisen hiilidioksidipäästölähteen korvaamisen ilmastoneutraalilla ratkaisulla.

SSAB on ruotsalainen teollisuuskonserni ja Pohjoismaiden suurin raakateräksen tuottaja. Se toimii maailmanlaajuisesti 45 maassa. Suomessa SSAB:lla on kaksi isoa tehdasta Raahessa ja Hämeenlinnassa. Sen osake on noteerattu Tukholman ja Helsingin pörsseissä.