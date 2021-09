Tutkijoilta selvä viesti rahapeliautomaattien haitallisuudesta – torppaavat arpajaislain uudistuksen

Haittoihin pitäisi THL:n mukaan puuttua lainsäädännöllä.

Rahapeliautomaattien hajasijoittaminen on johtanut Suomessa rahapelaamisen arkipäiväistymiseen.

Parhaillaan käsittelyssä olevassa arpajaislain uudistuksessa rahapeliautomaattien hajasijoitukseen ei olla puuttumassa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan rahapeliautomaattien poistaminen julkisista tiloista olisi kuitenkin tehokas keino ehkäistä haittoja. Muut keinot, kuten ruokakauppojen omat päätökset tai Veikkauksen vastuullisuustoimet eivät riitä, Helsingin yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkijakolmikko huomauttaa.

Arpajaislain uudistuksessa kauppojen, kioskien ja huoltoasemien rahapeliautomaatteihin tulisi pakollinen tunnistautuminen. Se voi tutkijoiden mukaan hillitä ongelmallista pelaamista, mutta saatavuuden vähentäminen olisi huomattavasti tehokkaampi keino.

– Rahapeliautomaatteja koskevien päätösten, tulisi olla julkispoliittinen kysymys, jota ohjaa kansanterveydellinen huoli sen sijaan, että se olisi itsesääntelyn tai yritysvastuullisuuden kysymys. Haittoihin pitäisi puuttua lainsäädännön tasolla arpajaislaissa poistamalla rahapeliautomaatit julkisista tiloista kokonaan, THL:n erikoistutkija Johanna Järvinen-Tassopoulos sanoi tiedotteessa.

Rahapeliautomaatit ovat THL:n mukaan yksi haitallisimmista rahapelituotteista. Suomessa niitä pelaa noin 30 prosenttia aikuisväestöstä, kun muissa Euroopan maissa osuus on vain muutamia prosentteja. Syynä tähän on korkea saatavuus.

Automaatteja on vähennysten jälkeen jäljellä yhä 10 500. Saatavuus on edelleen korkea verrattuna esimeriksi Ruotsiin ja Norjaan, joissa suuri osa rahapeliautomaateista on pelisaleissa.

Rahapeliautomaattien laaja hajasijoittaminen on johtanut Suomessa rahapelaamisen normalisoitumiseen ja arkipäiväistymiseen. Tämä altistaa erityisesti haavoittuvat väestöryhmät ja ongelmallisesti rahapelejä pelaavat pelaamisen haitallisille seurauksille.

