Ekonomisti listaa 5 asiaa, jotka voivat vielä pilata lupaavan talouskasvun

Näkymä muuttui nopeasti ja nyt kasvu on rivakkaa. EK:n johtaja Sami Pakarinen listaa ne asiat, jotka tuon kasvun voivat pilata. Yhdessä kohdassa hän yllättää.

Suomen talous nousee nyt kovaa koronan aiheuttamasta kuopasta.

Torstaina Suomen Pankki ennusti, että bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 3,5 prosenttia, Pellervon taloustutkimus (PTT) ennusti tiistaina tämän vuoden talouskasvuksi 3,7 prosenttia. OP ryhmän ennuste on 3,6 prosenttia, ja Nordean 3,5 prosenttia.

Kasvun lisäksi eri medioissa puhutaan lähes päivittäin työvoimapulasta. Moni yritys sanoo, että se on tällä hetkellä tärkein yksittäinen kasvua jarruttava tekijä.

Kuten aina kovan kasvun alkaessa, seuraava pelko on, mihin kasvu voi pysähtyä. Työvoimapula on noussut esiin lukuisia kertoja, mutta millaisia muita syitä on nähtävissä, Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Sami Pakarinen?

– Minulla olisi oikeastaan viiden kohdan lista, sanoo Pakarinen, ja lisää samaan hengenvetoon, että nyt todella tullaan taloudessa kovaa ylös.

Näin Pakarisen lista kuuluu:

Onko edes ymmärretty, että korona on tavallaan väistynyt?

– Tuota kysymystä olen paljon miettinyt. Päättäjien ja viranomaisten viestin pitäisi olla selvempi. Yhteiskuntaa auki, laajojen etätyösuositusten purku, koronapassi pian voimaan. Ihmisille pitäisi saada viesti, että uskaltakaa elää, Pakarinen sanoo.

Häntä huolettaa, että jos viesti ei mene läpi, jumiudutaan tilanteeseen, jossa ihmiset eivät uskalla käyttää palveluita: käydä ravintoloissa, lähteä matkalle, mennä erilaisiin kulttuuritapahtumiin.

– Siitä sitten taas seuraa, että näiden alojen ahdinko jatkuu ja jatkuu.

Mahdolliset uudet virusvariantit ja niiden vaikutus maailmantalouteen ovat Pakarisen listalla toinen huolenaihe.

– Se on nyt nähty, miten nopeasti deltavariantti valtasi alan ja miten pahaa tuhoa sai aikaan. Meillä ei ole tietoa, etteikö vastaavia ärhäköitä variantteja tule lisää, hän sanoo.

Myös Nordean talouskatsaus nostaa suurimmaksi riskiksi maailmantaloudelle mahdolliset uudet virusmuunnokset.

Pitkästä aikaa ekonomistit puhuvat taas inflaatiosta, ja siitä, miten keskuspankit siihen mahdollisesti reagoivat.

Aika moni ekonomisti uskoo Yhdysvaltain keskuspankin Fedin aloittavan koronnostot ensi vuonna. Kun rahaa on nyt liikkeellä valtavasti, koronnostot kiristäisivät tunnelmaa. Sillä on vaikutuksia esimerkiksi yritysten intoon investoida.

Keskuspankkien toimien lisäksi tuotantoon Suomessakin vaikuttaa jo komponenttipula. Sami Pakarisen mukaan se on useamman onnettoman sattuman summa.

– Taustalla on esimerkiksi yksi kriittinen tulipalo tehtaalla, mutta kyse on myös rakennemuutoksesta. Esimerkiksi autoteollisuus tarvitsee paljon enemmän komponentteja kuin aikaisimmin.

– Tuottajapäässä ei ehkä ihan tajuttu, että globaalisti koronan jälkeen tulee valtava kysyntä joka paikassa yhtä aikaa.

Kolmas kohta liittyy työnantajalinnakkeen mieliaiheeseen: kilpailukykyyn. Esiin nousee jälleen kerran Sari Sairaanhoitaja – tuo kokoomuksen eduskuntavaalien fiktiivinen hahmo vuodelta 2007. Sairaanhoitaja sai palkankorotuksensa, ja muut vaativat samaa tai enemmän perässä. Ajoitus meni pieleen, finanssikriisi vuonna 2008 muutti näkymän kerralla.

Kun liittokierros alkaa, Pakarinen toivoo, ettei ”vuoden 2007 kilpalaulanta toistu”. Eikä hän virkansa puolesta oikeastaan muuta voi sanoa.

Pakarinen ei sitä voi sanoa, mutta aika moni näkee, että tilanteessa on nyt samoja aineksia. Korona on väsyttänyt hoitotyöntekijät ja heistä on valtava pula. Moni on valmis antamaan hoitajille palkankorotuksen siihen asti, kun kantaa ei tarvitse ottaa palkankorotuksen rahoitukseen.

” Pirustako sitä tietää, mitä seuraavaksi tulee.

Sitten Pakarinen yllättää. Neljäs kohta kuuluu nimittäin näin:

– Pirustako sitä tietää, mitä seuraavaksi tulee. Eihän meistä kukaan osannut ajatella koronaakaan, ja se pisti kerralla kaikki näkymät uusiksi.

– Harvoin talous jarruttaa joka paikassa niin kovaa kuin se koronan vuoksi jarrutti.

Aina on siis olemassa mahdollisuus, että tulee lisää isoja yllätyksiä.

Lopuksi tulevat rakenteelliset ongelmat, ne samat, jotka olivat olemassa koronaa ennen ja ovat olemassa sen jälkeen.

– Työikäisiä on kerta kaikkiaan liian vähän suhteessa siihen, mitä kaikkea heidän työllään pitää rahoittaa, Pakarinen sanoo.

Eli se kuuluisa huoltosuhde: eläkkeellä ja muuten työelämän ulkopuolella on liikaa väkeä suhteessa työssä käyviin. Lisäksi työssä käyvät ikäluokat ovat eläkkeellä olevia pienempiä.