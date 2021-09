Tässä 4 ominaisuutta, joita Elon Musk vaatii työntekijöiltään – ”Loput voimme opettaa”

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk vaatii työntekijöiltään kovaa työetiikkaa. Hänet tunnetaan tuoreen kirjan mukaan arvaamattomana pomona, joka saattaa räjähtää niin johdolle kuin tehtaan työntekijöille.

Teslan ja SpaceX:n toimitusjohtaja Elon Musk työllistää eri yhtiöissään yli 100 000 ihmistä eri puolilla maailmaa. Mutta millaiset ihmiset töitä saavat? Mitä piirteitä Musk arvostaa?

Toissa talvena avaruusteknologiayhtiö SpaceX etsi työntekijöitä, ja Musk twiittasi, mitä työntekijöiltä odotetaan.

Hän totesi, että välttämätöntä on erittäin kova työetiikka, lahjakkuus asioiden rakentamiseen, maalaisjärki sekä luotettavuus, Inc. kertoi.

– Loput voimme opettaa.

Hän ei siis edellyttänyt asiantuntemusta esimerkiksi avaruusteknologiasta tai jostain erityisestä insinööriosaamisesta.

Musk itse tunnetaan kovasta työnteostaan. Hänen on kertonut tehneensä jopa 120-tuntisia työviikkoja ja viettäneensä joskus jopa neljä päivää yhtäjaksoisesti tehtaalla.

Vuonna 2018 Musk herkistyi kertoessaan The New York Timesille, että hänellä jäi syntymäpäiväjuhlat pitämättä, kun hän teki kellon ympäri töitä Tesla Model 3:n tuotannon pitämiseksi aikataulussaan.

– Koko ilta, ei ystäviä, ei mitään.

Hän ehti juuri ja juuri veljensä häihin, ja heti seremonian jälkeen hän lensi takaisin Teslan pääkonttorille.

Musk kertoi uupumuksen vaikuttaneen hänen fyysiseen kuntoonsakin.

Muskin alaisena ei ole helppoa. Tuore kirja Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century paljasti, että Musk on arvaamaton pomo.

Sen mukaan Muskilla on taipumus antaa potkuja ihmisille raivon vallassa, Business Insider kertoo.

Musk on luonut kirjan mukaan pelon ilmapiirin Teslaan, sillä hän on saanut raivokohtauksia yhtä lailla ylimmälle johdolle kuin tehtaan tuotantolinjalla työskenteleville.

Hän oli esimerkiksi erottanut viestintäihmisen siksi, että jossain New York Timesin Tesla-jutussa ei ollut mainittu hänen nimeään.

Investointipankki Morgan Stanleyn pankkiiri Mark Goldberg kertoo kirjassa, että Musk uhkasi toistuvasti erottaa Teslan pörssilistautumisen parissa työskennelleitä pankkiireita.

– Minulla ei ole aikaa tällaiseen. Minun täytyy laukaista v...un raketti! Musk oli kirjan mukaan huutanut.

Teslan pitkäaikaiset työntekijät kertoivat kirjan kirjoittaneelle Tim Higginsille, että Muskin raivokohtaukset perustuivat usein julkiseen nöyryytykseen.

Musk kiisti syytökset siitä, että hän erottaisi ihmisiä raivon vallassa. Hän kertoi antavansa ”selvää ja suoraa” palautetta.