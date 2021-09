Tässä ovat naisten ja miesten suosikkiosakkeet – naisten salkut pärjäävät paremmin kuin miesten

Naiset ovat sijoittajina käytännönläheisiä ja ostavat tuttujen yhtiöiden osakkeita. Miesten suosikkilista paljastaa, mihin naiset eivät sijoita.

Naiset suosivat tavalla tai toisella tuttuja yhtiöitä. Heidän etunsa sijoittajina on pitkäjänteisyys.

Naiset ja miehet ovat huomattavan erilaisia sijoittajina. Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri kertoo, että naiset suosivat jollain tavalla tuttuja yhtiöitä.

– Tutkimusten mukaan naiset sijoittavat tunnettuihin brändeihin ja yhtiöihin, jotka ovat mukana kuluttajaliiketoiminnassa ja joiden toimintaa on helppo ymmärtää.

Tämä näkyy selvästi arvo-osuusjärjestelmä Euroclear Finlandin tilastoista. Niistä ilmenee, että Helsingin pörssiin listatuista yhtiöistä naisten suosikki on designyhtiö Marimekko. Se on ainoa yhtiö, jossa kotitalousomistajista yli puolet – 62 prosenttia – on naisia.

Kyseisissä luvuissa ovat mukana kotitaloussijoittajat, joiden sukupuoli on voitu päätellä henkilötunnuksesta. Niissä on paitsi suomalaisia myös Suomessa pitkään asuneita ulkomaalaisia, sillä heilläkin on henkilötunnus.

Toiseksi ja kolmanneksi eniten naiset omistavat tavaratalokonserni Stockmannin ja operaattori Elisan osakkeita. Lounasmeri huomauttaa, että osin naiset ovat päätyneet näiden osakkaiksi historiallisista syistä.

Stockmann on takavuosina jakanut kanta-asiakkailleen optioita, ja osa niitä saaneista on yhä osakkaina. Elisa puolestaan pohjautuu Helsingin Puhelinyhdistykseen. Kun se listautui pörssiin vuonna 1997, yhdellä lankaliittymän puhelinosuustodistuksella merkitä 10 Helsingin Puhelimen osaketta.

Myös Partneralla on puhelinyhtiötaustaa. Toisaalta yli 60 prosenttia yhtiöstä on Oulun kaupungin, Arvo Invest Nordicin ja Partneran omassa omistuksessa. Koska nämä eivät ole henkilöitä, naisten osuus kotitalousomistajista korostuu. Lisäksi yhtiön 12:nneksi ja 15:nneksi suurimmat omistajat ovat naisia.

Muut naisten suosikkiyhtiöt, lemmikkitarvikeketju Musti, lääkealan yhtiöt Oriola ja Orion, pankkikonsernit Ålandsbanken ja Nordea, kauppakonserni Kesko sekä hissejä ja liukuportaita valmistava Kone ja pian pörssin jättävä maaliyhtiö Tikkurila toimivat tutuilla aloilla.

– Naiset noudattavat sijoittamisen perusperiaatteita, Lounasmeri sanoo.

Niiden keskeinen sanoma on: osta yhtiöitä, jotka tunnet, joiden liiketoiminnan ymmärrät ja joihin luotat.

Jos salkussa on naisten eniten omistamia yhtiöitä, se on Lounasmeren mielestä erinomaisesti hajautettu. Edustettuna on monta toimialaa ja toisaalta muun muassa Marimekko, Kone ja Nordea tuovat kansainvälistä hajautusta.

– Naiset ovat hyviä sijoittajia, hän sanoo.

” Naisten osakesalkut pärjäävät vähän paremmin kuin miesten, koska naisille kertyy vähemmän kaupankäyntikuluja.

Naisten osuus kotitaloussijoittajien määrästä on noin kolmannes, mutta heidän omistuksensa osuus on vain hieman yli viidennes.

Näin ollen tilasto yhtiöistä, joissa on eniten miesomistajia, kertoo lähinnä siitä, että ne eivät kiinnosta naisia.

– Siitä heijastuu naisten rooli sijoittajina, Lounasmeri huomauttaa.

Naisten karsastamassa joukossa on paljon hiljattain listautuneita, suurelle yleisölle melko tuntemattomia yhtiöitä.

Ykkösenä on peliyhtiö Nitro Games ja joukossa on muun muassa konsultointia-, it- ja rahoituspalveluita tarjoavia firmoja. Suosikkilistalla on myös Suomen ensimmäinen spac-yhtiö Virala Acquisition, joka etsii ostettavaksi sopivia yhtiöitä.

Lounasmeri arvioi, että miesten suosikkilista kuvastaa myös etenkin nuorten miesten käytöstä. Heidän osuutensa sijoittajina on kasvanut, ja he lähtevät rohkeasti mukaan uusiin asioihin. He osallistuvat naisia herkemmin osakeanteihin.

– Miehet ottavat enemmän riskiä.

Vaikka vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys kiinnostavat naisia, aurinkokeräimiä valmistava Savosolar näyttää jääneen heille vieraaksi.

Lounasmeri sanoo, että miehetkin tekevät hyviä valintoja. Naisten etuna on kuitenkin pitkäjänteisyys. He eivät hötkyile kurssinousujen tai -laskujen vuoksi, vaan pitävät osakkeensa paljon kauemmin kuin miehet.

– Tutkimusten mukaan naisten osakesalkut pärjäävät vähän paremmin kuin miesten, koska naisille kertyy vähemmän kaupankäyntikuluja.

Yksi syy siihen, että naiset sijoittavat vähemmän kuin miehet ja ovat turvallisuushakuisempia, on se, että heillä on pienemmät palkat. Vaikka jotain jäisi säästöön, rahoja ei haluta menettää. Lounasmeri ymmärtää ajattelun.

– Naisten kannattaisi pyrkiä kasvattamaan säästöjään sijoittamalla, sillä heillä on myös pienemmät eläkkeet, hän kuitenkin painottaa.

Pitkäaikaisuuden osalta Sari Lounasmeri kertoo olevansa tyypillinen naissijoittaja. Hän lisää, että toisaalta hän omistaa myös miesten suosimia osakkeita kuten vaikkapa metsäkoneyhtiö Ponssea.

