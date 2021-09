Wahlroosin perhe järjestelee Sampo-omistustaan

Björn Wahlroosin perheen kokonaisomistuksessa ei tapahdu merkittävää muutosta.

Björn Wahlroos on vakuutuskonserni Sammon hallituksen puheenjohtaja.

Vakuutuskonserni Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin hallinnassa oleva norjalainen Becasse -yhtiö on myynyt Sammon osakkeita. Becasse on myynyt yhteensä 1 135 000 Sammon osaketta 43,99 euron kappalehintaan. Kyseessä on siten lähes 50 miljoonan euron arvoinen osakepotti.

Sammon julkaiseman tiedotteen mukaan Wahlroosin perhe on tekemässä keskinäisiä järjestelyjä Sammon osakkeilla.

– Suunnitellut transaktiot eivät tuo Wahlroosin perheen Sampo-omistuksen kokonaismäärään merkittävää muutosta, tiedotteessa kerrotaan.

Elokuun lopussa päivitettyjen tietojen mukaan puheenjohtaja Wahlroosin määräysvallassa on 4,9 miljoonaa Sammon A-osaketta, mikä vastaa 0,9 prosenttia kaikista Sammon osakkeista. Sammon suurin omistaja oli valtion Solidium 7,97 prosentin omistuksella.

Wahlroos on jo pidempään siirtänyt Sampo-omistustaan lapsilleen.