Rokotekattavuuden parantuminen ja maiden avautuminen piristävät matkailua.

Lentoyhtiö Finnair lisää Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan verkostoonsa lentoja ja kohteita tulevalle talvikaudelle. Yhtiö kertoo tällä vastaavansa kasvaneeseen kysyntään. Matkailua piristävät rokotekattavuuden parantuminen ja maiden avautuminen.

Finnairin kaupallinen johtaja Ole Orvér kertoo tiedotteessa asiakasmäärien kasvun mahdollistavan myös palvelujen palauttamisen.

– Avasimme Schengen-puolen Finnair Loungen jo elokuussa, ja Finnairin non-Schengen-puolen Lounge aukeaa lokakuun alussa. Olemme myös uudistaneet lentojen ruoka- ja juomatarjoilua, Orvér sanoo.

Aasiassa Finnair lentää päivittäin Tokioon, Souliin ja Bangkokiin. Lisäksi yhtiö lentää useita kertoja viikossa Singaporeen ja Hongkongiin. Lokakuussa Finnair palauttaa verkostoonsa Osakan reitin ja helmikuussa Nagoyan reitin. Finnair aloittaa myös Dubain reittinsä operoinnin laajarunkoisella A350-koneella.

Pohjois-Amerikassa Finnair jatkaa lentojaan talvikaudella Chicagoon, jonne on aiemmin lennetty vain kesäkaudella. Myös päivittäiset lennot New Yorkiin jatkuvat. Miamiin ja Los Angelesiin lennetään kolme kertaa viikossa. Helsingistä lennettävien lentojen lisäksi Finnair aloittaa suorat lennot Tukholmasta Los Angelesiin ja New Yorkiin.

Jo aiemmin Finnair on kertonut avaavansa reitit Tukholmasta Miamiin, Phuketiin ja Bangkokiin.

Euroopassa Finnair kasvattaa talvikauden aikana lentojen määrää nopealla tahdilla. Se lentää kaksi kertaa päivässä moniin Euroopan keskeisiin kohteisiin, kuten Amsterdamiin, Müncheniin, Düsseldorfiin, Berliiniin ja Frankfurtiin. Lontooseen ja Pariisiin Finnair lentää kolmesti päivässä. Myös Pietarin viikkovuoroja lisätään talvikaudella.

Talvikaudella avautuvat lennot myös Krakovaan ja Gdanskiin. Lentoja lisätään myös Espanjan lomakohteisiin kuten Malagaan, Kanariansaarille, Madridiin ja Barcelonaan.

Kotimaassa Lappi houkuttelee Finnairin mukaan edelleen talvimatkailijoita. Yhtiö lentää neljä kertaa päivässä Rovaniemelle, Ivaloon ja Kittilään, sekä kaksi kertaa päivässä Kuusamoon.