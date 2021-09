Main ContentPlaceholder

Tätä on Järvenpää-ilmiö: perheasunnot viedään käsistä, pieniä asuntoja tyhjillään ”toistasataa”

Helsingin asuntohintojen nousu ajaa yhä useamman pääkaupunkiseudun ulkopuolelle etsimään edullisempaa asumista. Järvenpäässä perheasunnoista on kysyntää enemmän kuin tarjontaa, sen sijaan pieniä asuntoja on rakennettu paljon ja niitä on runsaasti tyhjillään.

Järvenpäässä perheasunnoista olisi enemmän kysyntää kuin on tarjontaa, kertoo Sp-kodin kiinteistönvälittäjä Janne Suuronen.

Pari vuotta sitten alettiin puhua Järvenpää-ilmiöstä, jolla tarkoitettiin muuttovoiton tuomaa vilkasta asuntojen kysyntää. Pienen hengähdystauon jälkeen ilmiö näyttää tänä vuonna vain kiihtyneen. Sp-Kodin kiinteistövälittäjän Janne Suurosen mukaan kysyntää on nyt suurille kerrostaloasunnoille ja myös rivitaloille sekä omakoti- ja paritaloille. – Ne menevät äkkiä. Osa menee tällä hetkellä yli pyyntihinnan, sillä ostajia olisi enemmän kuin on tarjontaa, Suuronen sanoo. – Isojen asuntojen tarjonnan puute näkyy selkeästi markkinoilla. Janne Suuronen esittelee rivitalokohdetta järvenpääläiselle Katja Revolle. Muuttajat ovat enimmäkseen pääkaupunkiseudun nuoria ja työssäkäyviä aikuisia, mikä merkitsee samalla myös verotulojen kasvua. Korona on vain kärjistänyt kehitystä, kun mahdollisuudet tehdä etätöitä ovat lisääntyneet Kiinteistövälitysalan keskusliiton hintaseurantapalvelun mukaan Järvenpään toteutuneiden asuntokauppojen keskineliöhinta on ollut viime aikoina nousussa. Hinnat ovat kallistuneet sekä kerrostaloissa että pientaloissa eli omakoti- ja rivitaloissa. Tämä johtuu kysynnän kasvusta. Kiinteistönvälittäjien mukaan kysyntä kohdistuu nyt etenkin suurempiin perheasuntoihin, joiden kauppa käy kuin siimaa. Sen sijaan yksiöiden ja kaksioiden kauppa on tahmeampaa. Takavuosina hintahaarukka vanhempien ja usein huonokuntoisempien kiinteistöjen ja uudempien asuntojen välillä oli Järvenpäässä laaja, mutta nyt se on Suurosen mukaan kuroutunut hieman umpeen. – Varsinkin vanhemmista perheasunnoista saa paremman hinnan kuin muutama vuosi sitten. Järvenpäähän on viime aikoina valmistunut tai valmistumassa runsaasti yksiöitä tai kaksioita. Usein nämä ovat menneet asuntosijoittajille, jotka vuokraavat ne edelleen. – Todella paljon on tullut pieniä asuntoja, joissa tarjontaa tuntuu olevan liikaakin. Näitä asuntoja on tyhjillään toistasataa, Suuronen sanoo. Huoneistokeskuksen myyntijohtaja Marko Perälä vahvistaa, että juuri perheasunnoista on nyt kysyntää. – Koronan myötä on etsitty suurempaa asuntoa. Pääkaupunkiseudulla hinnat alkavat olla niin korkealla, ettei ihmisillä ole enää varaa ostaa niitä. Järvenpää on yksi niistä paikoista, jotka ovat hyötyneet tästä, ja isompien asuntojen kauppa käy varsin mallikkaasti, Perälä sanoo. – Hinta-laatu-suhteeltaan hyvät asunnot viedään nyt käsistä. Helsingistä ja Espoosta on muutettu muihinkin kehysalueen kuntiin eli Järvenpään lisäksi myös Nurmijärvelle, Kirkkonummelle, Sipooseen ja Tuusulaan. Jatkossa riippuu paljon siitä, kuinka kehyskunnat pitävät huolta asunto- ja tonttitarjonnastaan. Monessa kunnassa tarjonta on riittämätöntä, mikä näkyy tonttien hinnoissa. Järvenpäähän on kuitenkin viime vuosina rakennettu perhekoon asuntoja enemmän kuin naapurikuntiin, kertoo Järvenpään kaupungin maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen. Järvenpää on sitoutunut lisäämään asuntotarjontaansa vuosittain noin 570 asunnolla. Mikäli tarjontaa kasvatettaisiin vain omakotitaloja rakentamalla, kuluttaisi tämä Hiirosen mukaan vuosittain noin 100 hehtaaria maata. Silloin mentäisiin jo naapurikuntien alueelle. – Meillä ei ole mahdollisuuksia laatia uusia suuria omakotialueita, koska olemme hyvin pieni ja tiivis kaupunki. Tämän takia rakennetaan tällä hetkellä voimakkaasti keskusta-alueelle, missä on kerrostaloja, Hiironen sanoo. Hänen mukaansa kerrostaloyksiöitä rakennetaan Järvenpäässä kuitenkin selvästi vähemmän kuin Helsinkiin taikka naapurikuntiin. – Kun katsotaan yksiöiden suhteellista osuutta Helsingin seudun asuntorakentamisessa, johon kuuluu 14 kuntaa, suhteellisesti vähemmän yksiöitä rakennetaan ainoastaan Kauniaisiin. Järvenpäässä yksiöitä oli vain 21 prosenttia viime vuonna rakennetusta asuntokannasta. Viime vuonna Järvenpäähän valmistui kaikkiaan runsaat 800 asuntoa, joista yli 200 oli omakotitaloja tai pientaloja. – Jotta tätä voitaisiin ylläpitää, on esimerkiksi sujuvoitettu yksityisten maanomistajien mahdollisuuksia lohkoa suuria tontteja pienemmiksi. Järvenpäähän on valmistunut juuri uusi yleiskaava, joka hyväksyttiin tänä vuonna. Sen mukaan vuonna 2040 Järvenpäässä arvioidaan asuvan jo 60 000 asukasta, kun nyt järvenpääläisiä on reilut 44 000.