Hesburger kertoo nyt, mitä se aikoo työolojen ongelmille tehdä – ”Ravintoloita on johdettu liian tuloshakuisesti”

Hampurilaisketjun mukaan työolojen epäkohtiin aiotaan puuttua esimerkiksi tarjoamalla anonyymi palautekanava.

Pikaruokaketju Hesburger kertoo ryhtyneensä toimiin, jotta viime kuun lopussa julkisuuteen nousseet, työoloihin liittyvät epäkohdat saadaan korjattua.

Hesburgerin operatiivisen johtajan Vesa Viitasen mukaan yhtiö on kerännyt paljon tietoa ongelmakohdista.

Viitasen mukaan yhtiö on saanut paljon suoraa palautetta, minkä lisäksi kenttä- ja ravintolapäälliköitä on jututettu. Elokuussa on saatu myös ulkopuolisella teetetyn henkilöstökyselyn tulokset.

Viitasen mukaan avoin vuoropuhelu johdon ja henkilöstön välillä on ollut viime aikoina liian vähäistä.

– Asettamamme tavoitteet ovat johtaneet siihen, että ravintoloita on paikoin johdettu liian tuloshakuisesti ja työntekijöiden kuunteleminen on jäänyt taka-alalle. Nyt tähän tulee muutos, Viitanen sanoo.

Nykyisin tilauksia tulee ravintoloihin yhtä aikaa jopa kuuden eri tilauskanavan kautta. Tähän ei ole Viitasen mukaan reagoitu riittävästi, vaikka miehityksen suhdetta asiakasmääriin on kasvatettu jo useamman vuoden ajan.

Tämän vuoden aikana Hesburger ottaa esimerkiksi käyttöön henkilöstölle tarkoitetun anonyymin palautekanavan.

Yhtiö aloittaa myös kartoituksen, jossa selvitetään yhdessä ravintolapäälliköiden kanssa mahdollisuuksia siirtää tehtäviä ravintoloista tukitoimintojen hoidettavaksi.

Ravintolapäälliköt saavat puolestaan jatkossa enemmän tukea esimiestyöhön. Henkilöstölle kerrotaan selkeästi työaikojen joustamiseen liittyvistä käytännöistä. Kotiinlähtö ennen vuoron loppumista voi tapahtua joko työntekijän tai esimiehen aloitteesta ja vaatii kummaltakin suostumuksen.

Vastaavasti työntekijää voidaan myös pyytää jäämään pidempään töihin. Vakiintuneen käytännön mukaan Hesburger maksaa siitä työntekijälle ylimääräisen korvauksen.

Hesburger tarkentaa myös työajan kirjaamiseen liittyvää ohjeistusta ja lisää sen toteutumisen seurantaa.

Hesburger aikoo seurata toimia ja teettää yhtiön ulkopuolisella taholla henkilöstön kyselytutkimuksen ensi vuoden alkupuolella.

– Olemme pahoillamme johtamisessa tehdyistä virheistä ja tulemme korjaamaan epäkohdat, sanoo Hesburgerin toimitusjohtaja Kari Salmela.

– Tiedostamme, että suuret muutokset näin laajassa organisaatiossa eivät tapahdu sormia napsauttamalla. Työvoimapula on tällä hetkellä koko ravintola-alan ongelma, ja se aiheuttaa haasteita myös Hesburgerin rekrytointiin. Tulemme edelleen panostamaan rekrytointiin, jotta ravintoloissamme olisi riittävästi henkilökuntaa.

Hesburgeriin liittyvä kriittinen keskustelu alkoi elokuun lopussa, kun yhtiö käynnisti mainoskampanjan, jossa se kertoi olevansa vastuullinen työnantaja.

Työntekijöiden anonyymisti kirjoitetuissa Jodel-viesteissä ketjua arvosteltiin yli tuhannessa viestissä. Niissä valitettiin muun muassa työnteosta ilman taukoja.