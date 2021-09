Verottaja varoittaa: 2 600 suomalaiselle voi tulla yllättävät mätkyt tai palautukset

Vuosina 2018–2020 ulkomailla asuneen verotuskunta saattaa olla väärä, Verohallinto kertoo.

Ulkomaille muuttaneen verot on saatettu periä väärin.

Verottaja oikaisee yhteensä 2 600 suomalaisen verotusta vuosilta 2018–2020, Verohallinto kertoo tiedotteessaan.

Virhe koskee sellaisia suomalaisia, jotka ovat vuonna 2018 tai sen jälkeen muuttaneet ulkomaille, mutta jääneet Suomeen verovelvollisiksi. Heidän verotuskunnakseen on virheellisesti merkitty se kunta, johon he ovat palanneet ulkomailta. Joissain tapauksissa verotuskunnaksi olisi kuitenkin pitänyt merkitä se kunta, jossa henkilö on asunut ennen ulkomaille muuttoaan.

– Käytännössä joitakin henkilöitä on siis verotettu väärän kunnan kunnallisveroprosentin mukaan − osalta on peritty liikaa veroa, osalta liian vähän. Joukossa on myös niitä, joiden verotukseen virheellä ei ole ollut vaikutusta, verohallinnon johtava asiantuntija Sami Varonen sanoo tiedotteessa.

Eli luvassa saattaa olla veronpalautusta taikka mätkyt. Jos maksettavaksi tulee veromätkyjä, verottaja ei peri niistä korkoa. Verottaja arvioi sekä palautusta saavien että mätkyjä maksavien lukumääräksi noin 1 200.

Summat ovat suuruusluokaltaan tyypillisesti muutaman sadan euron luokkaa.