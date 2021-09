Joulusta uhkaa tulla kuluttajalle kallis – ”Ei pienintäkään epäilystä, etteivät hinnat nousisi”

Talvi- ja jouluostoksille kannattaa lähteä ajoissa, sillä varsinkin suosituista tuotteista voi tulla pulaa. Vaikeudet jatkuvat vähintään helmikuun alkuun asti.

– Ei pienintäkään epäilystä, etteivät hinnat nousisi, sanoo Muoti- ja urheilukauppa ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää.

– Lisäksi on loppuvuodesta erittäin suuri vaara, ettei kaikkia tavaroita tulla saamaan sesonkiin oikeaan aikaan. Ja nyt ei puhuta vain joulukaupasta, vaan myös Black Fridaysta, joka on erittäin iso tekijä monella tuoteryhmällä. On erittäin epävarmaa, saadaanko niihin kaikkia toimituksia.

Syynä on maailmanlaajuinen konttipula sekä rahtikuljetusten ruuhkautuminen. Ongelmat ovat jatkuneet jo yli vuoden, kun Aasiassa valmistettavan tavaran kysyntä lännessä kasvoi. Oman lisänsä rahtiin toivat Kiinassa valmistetut kasvomaskit.

Tämä johti ensin Aasiassa pulaan kuljetuskonteista, joka vähitellen levisi ympäri maailmaa, kun kontit jäivät jumiin kuljetusketjuihin. Pulmaa vaikeuttivat esimerkiksi Suezin kanavaan keväällä juuttunut rahtialus sekä Kiinassa koronatapausten vuoksi suljetut satamat.

Konttipula ja kuljetusten ruuhkautuminen ovat nostaneet sekä rahdin hintoja sekä toimitusaikoja.

– Kun ennen koronaa 40 jalkaisen kontin hinta Aasiasta Suomeen oli 2 000 dollaria, niin se on vuodessa noussut 15 000 dollariin, kertoo logistiikkayhtiö DSV Air & Sea Oy:n toimitusjohtaja Daniel Wikman.

– Kerromme asiakkaille, että tilauksesta voi mennä melkein kuukausi, ennen kuin se saadaan Aasiassa laivaan. Normaalisti tuotteet on saatu tilauksen jälkeen noin 40 päivässä Suomeen, mutta nyt voi mennä jopa 70.

Kankaanpään mukaan toimitusten viivästyminen on suuri ongelma kaupalle ja kuluttajille.

– Urheilukaupalla heinä–syyskuu on kaikkein kriittisin aika, kun tavara pitäisi saada sisälle. Jos lunta tulee nyt nopeasti, niin silloin ollaan pulassa, koska kaikkea haluttua ei voida saada kauppaan, hän sanoo.

Runsaslumisen viime talven takia urheilukauppojen varastot ovat nyt tavallistakin tyhjempiä. Pulaa voi tulla esimerkiksi suksista, jos suomalaiset ryntäävät suksiostoksille ensilunta seuraavana päivänä.

– Kannattaa ennemmin lähteä ostoksille ennemmin pikkaisen etukenossa kuin odottaa alennusmyyntiä , Kankaanpää neuvoo.

– Alennusmyynneissä voi olla vähän tavaraa.

Vaatekaupassa toimitusongelmia on ollut erityisesti kengissä, joita tuotetaan paljon Vietnamissa. Useita tehtaita on jouduttu äkillisesti sulkemaan koronatapausten vuoksi.

Pula siruista nostaa hintoja, ja vaikeuttaa tuotantoa. Lisäksi myös konttipula vaivaa Aasiaan keskittynyttä elektroniikkatuotantoa.

Elektroniikkakauppaa on rahtiongelmien lisäksi vaivannut komponenttipula, johon on vaikuttanut muun muassa koronan takia lisääntyneet etätyöt ja kasvanut kodin elektroniikan kysyntä.

– Se varmasti tulee näkymään heikompana saatavuutena osasta tuoteryhmistä loppuvuoden aikana ja pitkälle ensi vuoteenkin saakka, arvioi Gigantin myyntijohtaja Niko Sandström.

– Melkein kaikki valmistajat tuskailevat samojen ongelmien kanssa. Mekin jäämme vaikeaan asemaan, kun tilattuja tuotteita jäänyt jopa saamatta.

Toimitusviiveet ovat vaihdelleet muutamasta päivästä useampaan kuukauteen. Sandströmin mukaan esimerkiksi kodin pienkoneiden, tietokoneiden ja puhelinten saatavuudessa on ollut pulmia isojenkin valmistajien kanssa.

– Tällä hetkellä myös televisioiden saatavuus on osalla merkeistä tosi huono, hän sanoo.

Lue lisää: Ilmalämpöpumppuja myydään nyt kuin viimeistä päivää – asennukset venyvät jopa elokuun lopulle

Rahtikustannusten kasvu nostaa erityisesti edullisempien tuotteiden hintoja.

– Jos kontin hinta on noussut useamman tuhatta dollaria, niin kun sen pilkkoo muutaman kympin kodinkoneisiin, niin se nostaa yllättäen kokonaiskustannusta aika paljon, Sandström sanoo.

Sekä komponentti- että konttipulan odotetaan jatkuvan pitkälle ensi vuoteen. Wikman DSV Air & Sea Oy -logistiikkayhtiöstä arvioi, että vaikeudet jatkuvat vähintään helmikuun alkuun asti.

– Kuukausi ennen kiinalaista uutta vuotta on kiireisin aika, sillä uuden vuoden aikaan moni tehdas on pari viikkoa kiinni ja satamatyöntekijät ovat lomalla, Wikman sanoo.

– Tavarantoimittajat haluavat tuotteensa ulos Kiinasta ennen sitä. Sen jälkeen tilanne yleensä vähän helpottuu.