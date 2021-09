Sairaanhoitaja Sanna vaihtoi keikkatöihin – tienaa nyt jopa tonnin enemmän ja tekee töitä vähemmän

Hoitoalalla on nyt työntekijän markkinat. Tamperelainen Sanna Viherlehto havahtui tilanteeseen keväällä, irtisanoutui vakituisesta työstään ja alkoi tehdä keikkoja.

– Parhaimmillaan palkkaero voi olla yli tuhat euroa kuukaudessa, hän kertoo.

Parhaana kuukautenaan Viherlehto on ansainnut 3 600 euroa kuukaudessa, kun alalla vakituisissa töissä palkka on yleensä noin 2 500 euroa.

Kesän Viherlehto tuurasi pääasiassa kotihoidossa, mutta teki aika ajoin muitakin töitä. Hän on työskennellyt myös kuntoutusosastoilla, leikkaussalihoitajana ja antanut koronarokotuksia.

Päätoimisena keikkalaisena Viherlehto aloitti kesän jälkeen, ja nyt työpaikat voivat vaihtua jopa päivittäin. Hän on sopinut nollatuntisopimukset Hyvän hoidon palvelut-, Aarni Henkilöstö-, Mesimarja- ja Rekrydiili-yritysten kanssa.

– Paras sopimus, joka minulla on, on 27 euroa tunnissa, mikä on sairaanhoitajalle jo aika erinomainen palkka.

Tuon päälle maksetaan vielä mahdolliset bonukset ja lisät, joita tulee pyhä-, ilta- ja yövuoroista. Esimerkiksi sunnuntain iltavuorossa Viherlehto voi saada samasta työstä tunnissa viisi euroa enemmän kuin vakituinen työntekijä. Hänestä se on epäreilua, mutta hän ei halua olla se, joka häviää.

Aiempaa paremman palkan ansiosta Viherlehto on pystynyt vähentämään työntekoaan. Hän pyrkii tekemään nelipäiväistä viikkoa, mutta saattaa tehdä välillä pidemmän työpätkän ja pitää sitten muutaman vapaapäivän. Joustavuus ja monipuolisuus ovat hänestä palkan lisäksi keikkatyön plussia.

– Pystyn aika vapaasti valitsemaan töitä. Vaihtelu pitää mielen virkeänä.

Viherlehto asuu kahdestaan toisen luokan juuri aloittaneen lapsensa kanssa ja tekee mieluusti töitä niinä viikonloppuina, jolloin lapsi on isällään. Lisää aikaa hän haluaa paitsi lapselleen, myös aktivismilleen. Hän tekee lähisuhdeväkivallan vastaista työtä ja kirjoittaa paljon.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestössä Tehyssä ei tilastoida keikkatyötä tekevien määrää, mutta ilmiö tunnistetaan. Tehyn kehittämispäällikkö Petra Marjamaa kertoo, että korona-aika on vaikuttanut tilanteeseen.

Aluksi keikat loppuivat, mutta nyt niitä on tarjolla yllin kyllin. Moni työssään väsynyt hoitaja on halunnut elämänmuutosta, vaihtanut alaa tai siirtynyt tekemään keikkoja.

– He ovat itse halunneet päättää esimerkiksi työajoistaan, -oloistaan ja palkastaan, Marjamaa sanoo.

Hän kertoo, että monet vakituisetkin ovat pyytäneet saada vähemmän tunteja, jotta voisivat keikkailla muualle. Usein taustalla on kuormittuminen. Satunnaiskävijää työpaikan hankaluudet eivät paina yhtä raskaasti kuin vakituista.

– Keikkalaisena menet tekemään työn, et kanna työyhteisön muita murheita, Marjamaa sanoo.

Viherlehdollekaan palkka ei ollut päällimmäinen irtisanoutumisen syy. Hän jätti paikkansa etenkin työolojen vuoksi. Muun muassa työpaikan hierarkkisuus piinasi ja hän uupui.

– Työolot ovat välillä aika jäätäviä. Palkka ei missään tapauksessa kompensoi niitä.

Keikkaillessa jaksaminen on kohentunut. Ikävältä tuntuneeseen paikkaan hän ei mene uudelleen.

– Olen kieltäytynyt kolmesta paikasta joko palkan tai työolojen vuoksi.

Töissä Viherlehto ei peittele parempia ansioitaan – päinvastoin hän kysyy suoraan, mitä vakituinen työkaveri saa.

– Monet pitävät kysymystä henkilökohtaisena loukkauksena, ikään kuin kysyisin jotain todella intiimiä, vaikka periaatteessa hänellä pitäisi olla sama palkka kuin minulla.

– Palkat eivät ikinä parane, jollei niistä puhuta avoimesti.

Kun Viherlehto kertoo palkkansa, moni hämmentyy ja osa kadehtii.

Sekä Viherlehto että Marjamaa kertovat, että yleensä keikkatyöntekijöihin suhtaudutaan hyvin.

Sanna Viherlehto puhuu avoimesti palkkauksesta. Hän kertoo, että jotkut pitävät palkkaa koskevaa kysymystä henkilökohtaisena loukkauksena.

Ristiriitoja ajoittain herättää paitsi palkkaero myös se, että satunnaistyöntekijöille annetaan vuoroja, joista saa parhaat tienestit. Lisäksi heidän opastamisensa kaatuu usein vakituisten tehtäväksi.

Vaikka keikkafirman kautta hoitaja pystyy neuvottelemaan keskimääräistä paremman palkan ja työolot, Marjamaa muistuttaa, että keikkalaiset eivät saa lomarahoja eikä palkallista lomaa. Lomakorvaukset on huomioitu jo palkassa.

Viherlehto ymmärtää tilanteensa nurjatkin puolet.

– Ei tämä pelkästään oikotie onneen ole.

Sopimuksesta riippuen voi olla, että sairausajan turvaa ei ole. Yleensä Viherlehto ja hänen lapsensa eivät ole juuri sairastaneet, mutta äskettäin hän joutui perumaan työpäivän lapsen sairauden vuoksi.

Viherlehto painottaa, että keikkatyöläisenä pitää itse olla hereillä, tarkkana ja tietoinen työehdoista. Keikkojen tekeminen vaatii yrittäjämäistä luonnetta. Viherlehto pitää tarkkaa kirjanpitoa töistään.

– Kalenteria pitää suunnitella ja olla tietoinen tuloista ja menoista.

Tämä ei häntä haittaa.

– Jatkan varmaan niin kauan, kun jaksan ja töitä riittää.

Silti Viherlehto sanoo, että ehdottomasti mieluummin vakituisessa työssä.

Hoitoala Viherlehdolle tärkeä, mutta hän haluaa karistaa siitä kutsumusleimaa.

– Vaikka tykkään työstäni ja olen mielestäni hyvä siinä, teen työtä rahan takia, elättääkseni itseni ja lapseni.

Marjamaa arvioi, että keikkatyö saattaa yhä yleistyä. Hän uskoo, että palkka vastaisuudessa yhä suurempi kilpailuvaltti. Keikkatyöntekijöitä tarvitaan aina, mutta tiedonkulun ja jatkuvuuden kannalta vakituiset ovat erittäin tärkeitä.

– Toivon, että alan palkat saadaan kuntoon, jotta vakiväki pysyy työssään. Se on tärkeää hoidon laadunkin kannalta, Marjamaa lisää.

