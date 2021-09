Touhula saattaa sulkea 15 päiväkotiaan – 190 työntekijät työt vaarassa

Päiväkotiketju Touhula kertoo, että uhanalaiset päiväkodit ovat kannattamattomia.

Mahdollisesti lakkautettavat päiväkodit sijaitsevat Touhulan mukaan alueilla, joilla on vähän lapsia tai yhteiskunnan tuki päiväkotitoiminnalle on matala.

Touhula aloittaa ensi viikon keskiviikkona yhteistoimintaneuvottelut lakkautusuhan alla olevissa 15 päiväkodissa, jotka sijaitsevat ympäri Suomea. Neuvottelut koskevat yhteensä 190 työntekijää.

Lakkautusuhka koskee muun muassa neljää päiväkotia Jyväskylässä, kolmea Helsingissä ja kahta Kempeleellä.

Touhulan toimitusjohtaja Sari Saari kertoo tiedotteessa yrityksen verkkosivuilla, että kyseisissä päiväkodeissa palvelujen tuottaminen on nyt tappiollista, eikä muutosta ole nähtävissä.

Kyseiset päiväkodit sijaitsevat yrityksen mukaan alueilla, joissa lasten määrä on laskenut merkittävästi tai palvelusetelien hinnat tai yksityisen hoidon tuki on niin matala, että palvelun tuottaminen on tappiollista.

– Tilanne on erittäin ikävä ja olemme todella pahoillamme, että joudumme käynnistämään yt-neuvottelut. Yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi meidän on kuitenkin välttämätöntä varmistaa toimintamme kannattavuus, hän sanoo.

Touhula hyväksyttiin yrityssaneeraukseen viime vuoden toukokuussa. Sen jälkeen valmisteltu saneerausohjelmaehdotus annetaan eteenpäin maanantaina. Jotta ohjelma olisi hyväksyttävä, Touhulan pitää olla kannattava ja pystyä hoitamaan velvoitteensa velkojilleen.

Touhula huomauttaa, että jokaisen päiväkodin tilanne käsitellään yhdessä kunnan kanssa ja osapuolet pyrkivät etsimään ratkaisuja mahdolliselle jatkamiselle.

Ketju on jo aiemmin lakkauttanut kymmeniä päiväkotejaan. Sen mukaan loput 115 päiväkotia jatkavat kuitenkin toimintaansa normaalisti.

Lakkautus uhkaa seuraavia Touhulan päiväkoteja: