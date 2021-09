Norjalaisyhtiö haastaa pian Suomen ruokakaupan jättiläiset – näin S-ryhmä ja Kesko vastaavat

Norjalainen Oda aikoo avata ruuan verkkokaupan Suomessa vielä tänä vuonna. Onnistuuko se nappaamaan markkinoita Keskolta ja S-ryhmältä?

Norjalainen verkkoruokakauppa Oda rakentaa Vantaalle tänä syksynä ison keräilykeskuksen ja alkaa myydä ruokaa kotiinkuljetuksina vielä tämän vuoden puolella pääkaupunkiseudulla, Odan toimitusjohtaja Karl Munthe-Kaas kertoi Taloussanomille.

Lue lisää: Norjalainen Oda aikoo mullistaa Suomen ruoka­kaupan – yhtiön perustaja kertoo nyt, miten se tapahtuu

Kyseessä on kymmenien miljoonien eurojen investointi ja yhtiön ensimmäinen Norjan rajojen ulkopuolella.

Hirvittääkö Suomen kaupan jättiläisiä?

– Ei meitä hirvitä. Meillä ollaan valmiina kisaan, se kehittää koko alaa, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho vastaa.

Kaupan alan asiantuntijoiden mukaan Oda tulee Suomen markkinoille otolliseen aikaan, kun väki on koronapandemian takia jo oppinut aiempaa enemmän ostamaan ruokaa verkosta.

Suomen ruokakaupassa verkkokaupan osuus on ollut parin prosentin luokkaa, mikä on vähemmän kuin monissa muissa maissa.

– Olimme jo aikaisin liikkeellä ruoan verkkokaupan kanssa, mutta vasta koronapandemia sai asiakkaat laajamittaisemmin testaamaan verkkokauppaa osana arkeaan, Päällysaho sanoo.

S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho kertoo, että verkkokaupan osuus päivittäistavarakaupasta on valtakunnallisesti muutaman prosentin luokkaa, mutta tietyillä alueilla jo lähes viidenneksen.

Hänen mukaansa Suomen pitkät etäisyydet osaltaan selittävät sitä, ettei verkkokauppa ole lähtenyt lentoon samaan tapaan kuin tiheämmin asutuissa maissa.

Aalto-yliopiston markkinoinnin professori Lasse Mitronen pitää Odan saapumista mielenkiintoisena ja tervetulleena.

– Tarjonta luo kysyntää, ja se kirittää näitä muitakin.

Odan ei silti ole helppoa saada Suomesta jalansijaa, Mitronen sanoo.

– Kyllä se alku tulee olemaan kivinen, Lidlilläkin meni pitkään ennen kuin se sai 10 prosentin markkinaosuuden.

Mitrosen mielestä ruuan verkkokaupassa olennaista on niin sanotun viimeisen mailin toimivuus eli se, kuinka nopeasti tilaus saadaan kuluttajalle. Jos tilauksesta toimituksen perillemenoon kuluisi vaikkapa vain tunti, se voisi olla kilpailuvaltti.

Lasse Mitrosen mukaan ruuan verkkokauppa voi toimia pääkaupunkiseudun lisäksi isoimmissa kaupungeissa, koska siinä tarvitaan riittävää volyymiä.

Lisäksi kilpailuetua voi tuoda se, jos Oda pystyy luomaan kilpailijoitaan paremmat sovellukset.

Professori Arto Lindblom Aalto-yliopistosta pitää mielenkiintoisena sitä, miten Oda aikoo erottautua muista.

– Onko se nopeus, edullisuus tai kuratoitu tuotetarjonta? Mikä on se oma koukku, syy käyttää sitä palvelua sen sijaan, että kävelisi lähimarkettiin?

Oda on puhunut jopa ilmaisista toimituksista. Mitrosen arvion mukaan tällaisilla saatetaan houkutella ihmisiä ensialkuun käyttäjiksi.

– Oda voi tehdä esimerkiksi sen, että saa ilmaisen kuljetuksen tiettyyn aikaan.

Odan resurssit ovat iso ero aiempiin yrityksiin, jotka ovat kokeilleet jättiläisten varjossa siipiään verkkoruokakaupan markkinoilla.

– Nyt on pääomaa ja rahaa takana, aikaisemmat yritykset ovat olleet aika pienimuotoisia yritelmiä. Varastointi, logistiikka ja markkinointi tarvitsevat jäätäviä investointeja, Lindblom sanoo.

Mitrosen mukaan ruuan verkkokaupoilla on maailmalla käytössä kolmenlaisia malleja.

Yksi on Odan tapaan rakennettava iso keräilykeskus, josta kuljetetaan tilauksia laajalle alueelle.

Toinen tapa on toimittaa tilaukset lähialueille useista pienemmistä keskuksista tai yksittäisistä kaupoista.

Kolmas on eräänlainen välimalli, jossa yhdistetään automatiikkaan perustuva keskus isoon kivijalkakauppaan. Tällainen ratkaisu on rakenteilla Keskossa, jolla on Suomessa ruuan verkkokaupasta yli 50 prosentin siivu.

Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtajan Ari Akselin mukaan pääkaupunkiseudulle on tulossa tällaisia keskuksia useampia ja yhden rakentaminen on jo pitkällä.

Akselin mukaan automaatti kerää keskuksessa perustuotteet, mutta tilaukseen voidaan lisätä kivijalkakaupasta sellaista, mitä keskuksen valikoimassa ei ole.

– Saat tehokkuuden keräykseen, lyhyemmän kuljetusmatkan ja moninkertaiset valikoimat.

Kesko on Suomessa ruuan verkkokaupan markkinajohtaja yli 50 prosentin osuudellaan. Kuvassa päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli.

Akseli kyseenalaistaa sen, saadaanko yhdestä logistiikkakeskuksesta tavarat toimitettua nopeasti.

– Keräily on varmaan tehokasta, mutta miten siitä eteenpäin kuljetukset Vantaalta vaikkapa Helsingin ydinkeskustaan?

Mitrosen ja Lindblomin mukaan olennaista Odan tulevaisuuden kannalta on, miten se onnistuu sitouttamaan asiakkaansa: onko kokemus niin hyvä, että ensi kerran jälkeen kauppaan palataan ja jopa suositellaan sitä muille?

Kaiken pitää sujua siis kuin rasvattu heti alkuun.

– Pitäisi välttää kokemukset, että joutuu jonoon ja toimitukset viivästyvät, Lindblom sanoo.

Hänen mielestään on jännittävää nähdä, miten kilpailijat vastaavat haasteeseen.

– Jos ne ovat ihan rähmällään, tie avautuu.

Keskon Akseli sanoo yhtiön keskittyvän omiin vahvuuksiinsa: laajaan valikoimaan, valtakunnallisuuteen sekä helppokäyttöiseen palveluun, jossa on eri vaihtoehtoja kotiintoimituksesta noutoon.

Akseli korostaa myös sitä, että koska verkkokauppatilaukset toimitetaan läheltä, kuljetusten ympäristövaikutukset ovat pienempiä kuin kauempaa kuljetettujen.

Hänen mukaansa Keskon ruuan verkkokauppa on kannattavaa skaalaetujen, volyymin ja synergioiden takia.

Odan toimitusjohtajan mukaan yhtiö on Norjan markkinajohtaja ruuan verkkokaupassa 70 prosentin osuudellaan.

– Odan myynti on 200 miljoonaa, joten markkina on ilmeisesti hyvin pieni, Akseli naurahtaa.