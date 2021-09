Tuhannet avioehtosopimukset ovat vanhentuneet – pienillä sanamuodoilla voi olla suuri vaikutus veroihin

Avioehdolla on iso merkitys, kun haluaa pitää omat varansa ja suvulta perityt omaisuudet

Avioehto on puolisoiden välinen sopimus. Jos toinen puoliso ei siihen suostu, niin sopimusta ei synny.

Viime vuosina joka kolmas uusi avioliitto on johtanut avioehtosopimuksen laatimiseen. Avioehtoja tehdään vuosittain noin 8 500. Digi- ja väestötietovirastossa on kaikkiaan yli 200 000 rekisteröityä sopimusasiakirjaa.

Ei ole yhdentekevää millaisen avioehdon parisuhteessa olevat laativat. Avioehtosopimus on syytä päivittää, kun tilanteet muuttuvat, muutoin edessä voivat olla isot veroseuraamukset.

Lahtelainen asianajaja, varatuomari Paula Kurki-Suonio on noin 40 vuoden ajan hoitanut perintö- ja perheoikeudellisia asioita. Hän on tehnyt vuosikymmenien saatossa satoja avioehtosopimuksia ja testamentteja.

Avioehdossa on kyse pariskunnan omaisuuden jaosta, kun avioliitto päättyy eroon tai kuolemaan. Ilman avioehtosopimusta puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, mutta avioehtosopimuksella voidaan poistaa avio-oikeus puolison tai molempien puolisoiden omaisuuteen osittain tai kokonaan.

– Kenenkään ei avioehtoa tarvitse tehdä, jos puolisoiden tarkoituksena on omaisuuden tasajako avioliiton päättyessä.

– Kun toisella puolisolla on varallisuutta enemmän kuin toisella ja he haluavat pitää omansa avioerotilanteessa, niin silloin avioehtosopimuksella on käyttöä, Kurki-Suoni sanoo.

Asianajaja Paula Kurki-Suonio neuvoo avioehtosopimuksen tehneitä pariskuntia päivittämään avioehtonsa, sillä edessä voi muuten olla ikäviä yllätyksiä.

Useimmiten avioehdosta pariskunnat sopivat ennen avioliittoon vihkimistä. Sopimus tehdään valmiiksi ja toimitetaan vihkimisen jälkeen rekisteröitäväksi.

– Yleensä puolisot ovat miettineet millaisen avioehdon he haluavat. Joskus tulee tilanteita, joissa pariskunta vain ilmoittaa haluavansa tehdä avioehdon.

– Silloin joutuu selvittämään millaisen ehdon haluavat ja mitä sillä tavoitellaan. Yleinen harhaluulo on, että avioehto suojaa toista puolisoa esimerkiksi yrittäjäpuolison konkurssissa.

Ilman erillistä määräystä avioehto on voimassa, kun avioliitto päättyy. Ehtoon voidaan ottaa kuitenkin määräys, että se on voimassa ainoastaan avioerotilanteessa eikä avioliiton päättyessä toisen kuolemaan.

Aviopuolisoilla on lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen.

Erotilanteessa enemmän omistava puoliso luovuttaa tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle. Tasingon määrä selviää osituksessa, jossa otetaan huomioon avio-oikeuden alaiset varat ja velat. Tasinko on saajalleen verovapaata, kun ositus on tehty avioehtosopimuksen ja avioliittolain mukaan. Osituksen jälkeen kummallakin puolisolla on yhtä paljon varallisuutta.

Avioehtoa on mahdollista muuttaa puolisoiden yhteisellä päätöksellä ja sen voi myös peruuttaa. Avioehtoa ei voi rekisteröidä puolison kuoleman jälkeen eikä avioeron vireilletulon jälkeen.

Avioehdolla määritellään mitä se koskee. Puolisot voivat päätyä ratkaisuun, jonka mukaan kummallakaan ei ole avio-oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Avio-oikeus voidaan sulkea pois kokoaan tai osittain tai voidaan sulkea pois avio-oikeus perittyyn ja/tai lahjaksi saatuun omaisuuteen. Yksipuolisella avioehdolla vain toisella puolisolla on avio-oikeus toisen omaisuuteen.

Asiantuntijat neuvovat tekemään avioehdon, vaikka omaisuuden määrä olisi parisuhteen alussa vähäinenkin. Vuosien varrella esille nousevat usein suvun omaisuus kuten kesämökit, metsät ja arvoesineet, jotka halutaan säilyttää edelleen lähipiirissä. Tällöin avioehtosopimusta on viisasta täydentää.

Kurki-Suonio ottaa esille tapauksen, joka kertoo avioehdon merkityksestä perintöveron suuruuteen, kun puolisoilla on täysin poissulkeva avioehto ja keskinäinen testamentti, jonka mukaan leski perii kaiken ensiksi kuolleen puolison omaisuuden.

Esimerkkitapauksessa avioehto turvaa kummankin puolison omaisuuden siinä tilanteessa, että edessä olisi avioero, mutta avioehtosopimuksessa ei ole mainittu erikseen, että se koskee vain avioerotilannetta. Vaimo kuoleekin yllättäen. Vaimolla on miljoonan euron omaisuus ja miehellä 200 000 euron. Koska avio-oikeus on suljettu pois, ei tehdä lainkaan ositusta ja mies perii vaimonsa miljoonan. Hän joutuu maksamaan 135 300 euroa perintöveroa.

Jos avioehto on rajattu niin, että se koskee vain erotilannetta ja avio-oikeus jää voimaan, niin silloin tehdään ositus ja leski saa 400 000 euroa tasinkona verovapaasti ja perii 600 000 euroa, josta menee 71 300 euroa perintäveroa.

– Tämä esimerkki kertoo mikä vaikutus avioehdolla on verotukseen. Kannattaa sopimusta tehtäessä ottaa nämä asiat huomioon.

– Uskon, että kokenut juristi nostaa vaihtoehdot selkeästi esille ja avaa avioehtoa laadittaessa mikä sanamuodon vaikutus on verotuksen kannalta, Kurki-Suonio sanoo.

Tavallisesti avio-oikeuden poissulkemisesta sovitaan avioeron varalta, mutta avio-oikeus jätetään voimaan siinä tapauksessa, että avioliitto päättyykin kuolemaan.

Avioehdolla ei ole vaikutusta perimykseen, vaikka se vaikuttaa omaisuuden jakautumiseen kuoleman jälkeen.

Hyvin tehty avioehtosopimus ja testamentti säästää ainakin veroissa ja turvaa lesken aseman.

1980-luvulla laadituista testamenteista monet voivat olla vanhentuneita.

Varatuomari Kurki-Suonio pitää tärkeänä, että avioehtosopimusta päivitetään sillä asiat eivät ole pysyviä ja elämäntilanteet muuttuvat, samoin verotus ja muu lainsäädäntö.

Internetistä löytyy ohjeita ja asiakirjamallejakin, joiden perusteella pariskunnat itse voiva tehdä avioehtosopimuksen. Kokeneen juristin neuvo on, että viisasta on käyttää asiantuntijan apua.

Joskus sairaudet voivat estää päivityksen. Puolison muistisairaus on sellainen, joka estää muutosten teon.

– Puolisoiden on oltava ajan hermolla, jotta muutokset avioehtosopimukseen on tehtävissä.

– Moni sopimus ja testamentti on voitu tehdä jo 1980-luvulla. Niistä ajoista asiat ovat muuttuneet merkittävästi, Kurki-Suonio sanoo.

On mahdollista, että tuhannet, jopa kymmenet tuhannet testamentit ja avioehtosopimukset eivät enää vastaa sitä, mitä niillä on tehtäessä ajateltu.

– Käyn aina lävitse sopimuksen sisällön ja varmistan, että puolisot ovat ymmärtäneet mistä on kyse.

Nuoret pariskunnat tekevät avioehtosopimukset usein jo ennen vihkimistä valmiiksi, minkä jälkeen se postitetaan Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröitäväksi. Virasto ei selvitä sopimuksen sisällön oikeellisuutta tai tarkoituksenmukaisuutta. Se vain tarkistaa, että sopimus on muodollisesti oikein tehty ja rekisteröi sopimuksen.

Avioehto on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava alkuperäisenä rekisteröitäväksi.

Asiakirjassa on oltava kaksi esteetöntä todistajaa. Se rekisteröidään vasta vihkimisen jälkeen. Rekisteröinti maksaa 55 euroa.