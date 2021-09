Näin paljon voisit tienata sijoittamalla lottorahat rahastoihin – 20 vuodessa melkoinen nousu

Millaisen varallisuuden olisit voinut kasvattaa, jos olisit parikymmentä vuotta sitten päättänyt lottoamisen sijaan panna kympin viikossa rahastoihin?

Veikkauksen suosituin peli on Lotto. Peliyhtiön mukaan Loton pelikate oli viime vuonna 173 miljoonaa euroa. Ainakin tämän verran lottoajat siis hävisivät viime vuonna.

Veikkaus kyllä kertookin sivuillaan, että todennäköisyys Loton päävoiton voittamiseen on yksi 18 643 560:sta – eli toisin sanoen hyvin, hyvin pieni. Veikkaus toki maksoi Lotosta pienempiäkin voittoja, mutta tienasi siis silti lottoajilta lähemmäs pari sataa miljoonaa.

Entä jos pelaaja olisi lottoamisen sijasta sijoittanut rahansa?

– Lottoa harrastava ihminen lienee riskihakuinen, eli valmis ottamaan riskiä, joten osakemarkkinoilta pitäisi saada sellaisen 10 prosentin vuosituoton, sanoo rahoituksen professori Timo Rothovius Vaasan yliopistosta.

– Tuotto tietenkin vaihtelee riippuen siitä, miten sijoituksessa onnistuu. Osakeindeksien perusteella reaalituotto on alle 10 prosenttia. Mutta jos vertaa lottoon, niin tuotto on ihan eri luokkaa, sillä lottoamisen tuoton odotusarvo on negatiivinen.

Jos esimerkiksi lottoaa 40 eurolla kuukaudessa parinkymmenen vuoden ajan, kuluu rahaa vuodessa 480 euroa, ja 20 vuoden aikana yhteensä 9 600 euroa.

Tämän summan voi säästää tililleen, mutta 20 vuoden aikana kaikella on tapana kallistua eli inflaatio syö osan ostovoimasta.

Jos näiden sijaan alkaa sijoittamaan rahastoon, jonka keskimääräinen vuosituotto on esimerkiksi seitsemän prosenttia, joka sijoitetaan taas takaisin rahastoon, alkaa summaa kasvattamaan myös niin sanottu korkoa korolle -ilmiö.

Näin kympin viikossa tallettamalla voisi parissakymmenessä vuodessa olla säästössä 20 301 euroa.

Suomessa on oikeitakin 20 vuotta toiminnassa olleita rahastoja. Esimerkiksi Dansken Bankin salkunhoitajien hoitamiin Kompassi-rahastoihin kuuluu osake- ja korkorahastoja sekä näiden yhdistelmiä.

Danske Invest Kompassi Osake –rahastossa olisivat 40 euron kuukausisijoitukset kasvaneet parissa kymmenessä vuodessa 20 918 euroon eli tuottoa olisi 11 278 euroa.

Danske Invest Kompassi Korko -rahastossa taas olisi samalla tavalla parinkymmenen vuoden jälkeen 13 589 euroa, eli sen tuotto olisi tuotto 3946 euroa. Kompassi Korko rahasto sijoittaa suomalaisiin ja ulkomaisiin rahastoihin, jotka sijoittavat valtioiden ja yritysten liikkeeseenlaskemiin eripituisiin korkoinstrumentteihin ja vaihtovelkakirjalainoihin.

Dansken laskelmissa rahasto-osuuksien arvoissa on huomioitu rahastojen vuotuiset juoksevat kustannukset, mutta ei esimerkiksi mahdollisia merkintä- ja/tai lunastuspalkkioita.

Rahastojen kehitykseen ovat viimeisen 20 vuoden kuluessa vaikuttaneet esimerkiksi markkinoita ja maailmaa heilutelleet vuosien 2008–2009 finanssikriisi, sen jälkeen voimakkaasti laskeneet korot sekä koronapandemian aiheuttama kurssiromahdus viime vuonna.

Romahduksista huolimatta erityisesti osakerahastoihin sijoittanut on laskuesimerkkien perusteella hyötynyt säännöllisestä kuukausisäästämisestä.

Dansken sijoituspäällikkö Timo Turtiaisen mukaan turvahakuisemmat korkopainoitteiset sijoitukset ovat kyllä ajoittain tuottaneet paremmin kuin riskipitoisemmat osakesijoitukset.

– Tällä hetkellä tosin etenkään korkosijoituksista ei ole realistista odottaa menneen kaltaista tuottoa, sillä enää korkojen laskulle ei juurikaan ole nähtävissä tilaa, ja korkotason ollessa valmiiksi matala, on odotettava tuotto korkomarkkinoilta hyvin maltillinen, Turtiainen toteaa.

Parikymmentä vuotta vanhoja rahastoja on myös Nordealla. Nordean pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaiden osakemarkkinoilla sijoittava Nordic Small Cap -rahasto on aloittanut toimintansa 4.6.1998.

20 vuoden tuottohistorialla (7.9.2001-8.9.2021) Nordic Small Cap on tuottanut 1784 prosenttia. Vuoden 2001 syyskuussa rahastoon yhden satasen sijoittaneen tilillä olisi nyt siis 1784 euroa ja tonnin sijoitus olisi kasvanut 17 840 euroon. Säännöllisella kuukausisäästämisellä summat olisivat vähitellen kasvaneet suuremmiksi.

Vuonna 1992 Nordea Suomi -nimellä perustetun, nykyään Suomalaiset Tähdet -rahaston tuottoprosentti taas on viimeisen 20 vuoden ajalta 649 prosenttia, eli satasen sijoitus olisi kasvanut 649 euroon ja tonnin 6480 euroon.

Menneen parinkymmenen vuoden aikana olisi voinut päästä korkeampiinkin tuottoihin esimerkiksi sijoittamalla johonkin huimasti nousseeseen osakkeeseen. Näiden pörssirakettien tunnistaminen ennakolta ja varsinkin useamman vuoden päähän on vaikeaa ellei mahdotonta.

Lue lisää: Eläkesäästämisen ehtii aloittaa vielä viisikymppisenä – taulukko näyttää kuinka 300 000 euron eläkepotin voi saavuttaa

Teoriassa keskimääräistä seitsemän prosentin vuosituottoa parempiin ansioihin olisi voinut päästä arvaamalla parinkymmenen vuoden aikana tapahtuneet romahdukset ennakolta, vetämällä rahansa pois juuri niitä ennen ja sijoittamalla uudestaan kurssien ollessa pohjalla.

– On hirveän suosittu aihe, että pystyisi oikein ajoittamalla luomaan omaisuuden, sanoo talousasiantuntija Martin Paasi Nordnet Pankista.

– En halua tukea tätä narratiivia, koska suurin osa parasta ajoitusta tavoittelevista ihmisistä häviää rahansa.

Turtiasen mukaan hajautettu ja omaan tuottotavoitteeseen sopiva sijoitussalkku sekä säännöllinen säästäminen pitkällä sijoitusajalla ovat historiallisesti olleet erinomainen tapa kasvattaa varallisuutta.

– Todennäköisyydet ovat pitkäjänteisen sijoittajan puolella, eivät lottoajan, Turtiainen sanoo.

Lue lisää: Danske varoittaa osakkeiden riskeistä: korjausliike mahdollinen, tuotot voivat pudota nollaan

Lue lisää: Suomalaiset tankkasivat Nokian osaketta heinäkuussa