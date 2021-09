Miksi suomalaiset pelkäävät edelleen matkustamista? HUS-johtajan mukaan nyt on hyvä hetki lähteä – ”Kannattaa hyödyntää suojaa”

Kahdesti rokotettu voi hyvin matkustaa ainakin Eurooppaan, HUS-johtaja sanoo. Nyt on jopa erityisen hyvä hetki siihen.

Ruotsalaiset ja virolaiset matkustavat aika normaaliin tapaan jo nyt, Tallinkilla on huomattu.

Tallinnan lautoilla on yhä hiljaista. Vanhassakaupungissa suomalaisia on liikkunut viime viikkoina yhä vähän, muunmaalaisia matkailijoita kyllä.

Monet niistäkin suomalaisista, jotka ovat reissanneet ulkomailla viime aikoina rokotepassinsa kanssa, miettivät, kehtaako matkaa hehkuttaa vaikkapa sosiaalisessa mediassa.

Miksi monet eivät matkusta edelleenkään, vaikka rokotustodistus on vihdoin ja viimein saatu?

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo, että tätä myös varustamossa kovasti ihmetellään.

– Ruotsalaiset ja virolaiset matkustavat aika normaaliin tapaan jo nyt. Olemme selkeästi huomanneet, että joku suomalaisia pidättelee. Ajatellaanko meillä jotenkin, että on häpeällistä lähteä matkalle, jos vaikka naapuri saa tietää?

” Jos on kakkospiikki saatu lähiaikoina, sanoisin melkein niinpäin, että kannattaa nimenomaan hyödyntää suojaa nyt.

Nöjdin mukaan Tallinkilla näppituntuma on, että nyt matkustavat ovat tautitilanteesta enemmän valveutuneita kuin kotiin jäävät.

– Ja sellaisia että eivät niin välitä, mitä joku Krista Kiuru (perhe- ja peruspalveluministeri) sanoo.

– Suuri massa odottaa jonkun sanovan selkeästi, että nyt saa matkustaa. Vaikka se onkin sanottu jossain, niin eivät siltikään uskalla. Matkoja myös varataan nyt ihan viime tipassa.

HUSin eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtajalla Lasse Lehtosella on selkeä viesti.

– Jos on terve ja koronapassi, voi hyvin matkustaa ainakin Euroopassa. Täysrokotussarja antaa itselle hyvän suojan vakavaa tautia vastaan ja pienentää tartunnan riskiä, vaikka ei kokonaan poista, Lehtonen sanoo.

– Jos rokotukset ovat kunnossa, voi varsin turvallisesti matkustaa, hän toistaa.

– Oikeastihan sillä ei ole väliä, tuleeko Kuopiosta Helsinkiin vai Berliiniin. Ero taitaa olla niin, että ilmaantuvuus on pienempi Berliinissä kuin Helsingissä. Virus ei kunnioita rajoja.

Lehtonen arvostelee sitä, että hallitus vaikuttaa puhuneen kahdella suulla eurooppalaisilla foorumeilla suhteessa kotimaahan.

Lehtonen muistuttaa, että pääministeri Sanna Marin (sd) oli Eurooppa-neuvostossa mukana tekemässä yhteisiä linjauksia koronapassin käyttöönotosta ja siitä, että sen avulla pääsee matkustamaan ilman testejä ja karanteeneja.

Julkisen vallan tehtävänä ei tosin olekaan mainostaa matkustamista, joten sen pidättyvän asenteen ymmärtää, hän lisää. On myös paikkoja, joita on vielä syytä välttää tautitilanteen tai karanteenimääräysten takia.

Hyvä hetki lähteä

Tallinkilla on kuusi laivavuoroa. Niillä on matkustajia 2 000–2 500, kun normaalisti heitä on ollut noin 10 000. Rahtia kulkee paljon.

– Nyt jos koskaan kannattaisi lähteä, sillä kohteissa on rauhallista. Ei tarvitse jonottaa minnekään. Kun matkailu toden teolla käynnistyy, sitten siellä ovat kaikki muutkin, Nöjd sanoo.

Aurinkomatkoilla kysyntä alkaa sen sijaan olla toipunut jo kaikissa asiakasryhmissä, viimeiseksi lapsiperheissä, suunnilleen vuoden 2019 tasolle.

Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa kertoo, että jo toukokuusta lähtien epäröinti on alkanut hävitä, ja erityisesti viimeisen kolmen viikon aikana kysyntä on vilkastunut.

Viime viikon aikana tulleet uutiset rajoituksien purkamisesta ylipäätään ovat entistä enemmän lisänneet kysyntää meillä. Puhelut eivät ole enää kuukausiin liittyneet näihin huoliin.

Lehtonen huomauttaa, että vaikka olisikin rokotettu, on terveen järjen käyttö toivottavaa liikkuessa ulkomailla. Ei tarvitse koskea pilaantuneeseen ruokaankaan, vaikka olisi hepatiittirokote.

Entä saako reissulla mennä täyteen baariin tai halailla juhlissa ystäviä?

– Minun mielestäni saa elää aika lailla normaalisti.

– Pääsääntöisesti leviämistavat koronavirukselle ovat ilmavälitteisiä, pisaroita tai aerosoleja. Se, että ihmistä koskee ja käyttää käsidesiä, varsinkin kun on rokotteet, on ihan turvallista.

Uusien varianttien ilmaantuminen tai rokotteisiin liittyvät mahdolliset ongelmat pitävät silti varpaillaan ja tilannetta on Lehtosen mukaan seurattava.

– Jos on kakkospiikki saatu lähiaikoina, sanoisin melkein niinpäin kannattaa nimenomaan hyödyntää suojaa nyt. Pahasti pelkään, että kolmas piikki tarvitaan enemmin tai myöhemmin.