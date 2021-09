Helen nosti kaukolämmön hintaa lähes 30 prosenttia – muualla Suomessa sitä jopa lasketaan

Helenin asiakkaat maksavat lisää hintaa siitä, ettei yhtiö käytä nykyistä enempää uusiutuvia energialähteitä.

Energiayhtiö Helen ilmoitti elokuun lopussa nostavansa syyskaudella kaukolämmön hintaa 29,9 prosenttia.

Yhtiö perusteli hinnan nostoa kustannusten nousulla, jotka sen on vietävä myös kuluttajahintoihin.

Kaikki energiayhtiöt eivät kuitenkaan ole nostamassa kaukolämmön hintaa, korostaa Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

– Tilanne ei ole se, että kaukolämmön hinnat olisivat nousussa kaikkialla Suomessa. On yhtiöitä, jotka ovat laskeneet kaukolämmön hintaa ja on yhtiöitä, joilla ei ole korotuspaineita, ja joillakin on korotuspaineita, mutta ne ovat eri suuruisia, Leskelä sanoo.

– Se riippuu ihan siitä millaiset polttoaineet ja kaukolämmityksen lähteet yhtiöllä ovat käytössä.

– Meillä on satoja eri kaukolämpöjärjestelmiä tässä maassa ja niissä on kaikissa eri kustannusrakenteensa.

Helenin perustelee kaukolämmön hintaa valmisteverojen korotuksella sekä poikkeuksellisen voimakkaalla polttoaineiden, päästöoikeuksien ja sähkön hinnan samanaikaisella nousulla.

– Kivihiilen hinta on vuodessa kaksinkertaistunut, päästöoikeuksien hinnat ovat yli kaksinkertaistuneet, maakaasun hinta on kymmenkertaistunut (!) sähkön hinta on noussut lähes kaksinkertaiseksi ja hallitus on korottanut energiaveroja tuntuvasti, avasi hinnannoston syitä blogissaan Helenin hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara.

Kaukolämmön hintatasoa määrittelemään on laadittu algoritmi, jonka avulla kuluttajahinta on määritelty kustannusten perusteella. Soininvaaran mukaan nyt kaukolämmön hintaa olisi algoritmin perusteella pitänyt nostaa jopa 50 prosenttia.

Yhtiö päätti kuitenkin pitää hinnankorotuksen noin 30 prosentissa. Pienempi korotus olisi tehnyt lämmöntuotannosta tappiollista, ja Heleniä olisi voitu syyttää saalistushinnoittelusta. Suurempi korotus olisi taas voinut karkottaa asiakkaita.

– Vaikka kaukolämpö on nyt kovin fossiiliperäistä ja siksi oikeutetustikin kallista, se ei ole sitä enää viiden vuoden päästä. Siksi asiakkaat on järkevää säilyttää sekä ajatellen yhtiön taloutta että ilmastoa, Soininvaara perustelee.

Yhtiön laskujen mukaan esimerkiksi 87 neliömetrin kerrostaloasunnon lämmityskustannukset nousevat 15 eurolla kuussa ja 200 neliöisen omakotitalon 36 eurolla kuussa.

– Tilanne on paljon vakaampi lähes kaikkialla muualla eli valtaosassa Suomea, missä kaukolämmön tuotanto perustuu pääosin biopolttoaineisiin, Leskelä sanoo.

Nousevien päästöhintojen ansiosta monet energiayhtiöt, Helen mukaan luettuna, ovat tehneet ja tekemässä uudistuksia päästäkseen eroon fossiilisten energialähteiden käytöstä.

– Tämän vuosikymmenen kuluessa päästöt vähenevät radikaalisti, kun yhtiöt luopuvat erityisesti hiilen ja öljyn käytöstä, Leskelä sanoo.

Investointien kustannukset jakautuvat usealle vuodelle, eivätkä aiheuta samanlaista nopeaa nostopainetta kaukolämmön hintoihin.

– Monella paikkakunnalla, missä investointeja on tehty, on voitu laskea kaukolämmön hintoja, Leskelä sanoo.

– Tässä ei siis ole edessä sellainen lohduton näkymä, jossa hinnat vaan nousevat. Päinvastoin, nyt siirrytään valtavien investointien kautta todennäköisesti kustannuksiltaan huomattavasti vakaampaan kaukolämmitykseen, jota eivät samalla tavalla heiluttele kansainväliset öljyn, hiilen, kaasun tai päästöoikeuksien hinnanmuutokset. Sitä kautta hiilineutraaleihin energialähteisiin investoiminen on hyvin mielekäs investointi.

Uudistuksien hyvänä puolena on Leskelän mukaan myös se, ettei tulevaisuudessa Suomesta virtaa enää rahaa ulos fossiilisten polttoaineiden maksuina.

Kotimaassa kaukolämmön hintaan vaikuttaa myös energian verotus. Leskelä vetoaakin hallitukseen, ettei veroja nyt ainakaan nostettaisi.

– Lämmityskustannusten nousu koettelee yleensä eniten niitä talouksia, joilla on käytettävissään vähiten varoja. Sitä kautta kyse on sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, hän toteaa.

– Olettaisin, että Suomen hallituksessa ymmärretään se, ettei tässä taloustilanteessa lähdetä veroja nostamaan.

