Kommentti: Nyt jos koskaan voit vaikuttaa rahankäytölläsi

Kun yhteiskunta aukeaa koronakurjimuksen jälkeen, voit vaikuttaa omalla rahankäytölläsi alojen toipumiseen. Ennustan ryntäystä ravintoloihin, kahviloihin, elokuviin, keikoille, teatteriin. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on ainakin kunnossa, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Ei tullut sellaista vapauden päivämäärää kuin Tanskassa. Mutta silti, yhteiskunnan avautuminen häämöttää nyt lähempänä kuin kertaakaan puoleentoista vuoteen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi maanantaina, että kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan, kaikista rajoituksista luovutaan. Pääministeri arveli, että rokotuskattavuus on riittävä runsaan kuukauden kuluttua.

Etätöistä takaisin työpaikalle saatetaan palata tuotakin aikaisemmin.

Kaikki tämä tarkoittaa, että ihmisiä on pian liikkeellä enemmän kuin aikoihin.

Sen pitäisi kaiken järjen mukaan tietää oikein hyviä aikoja monenlaisille palveluille ja liikkeille. Myös tarve päästä kulttuurin pariin on suorastaan huutava.

Kuulen jo korvissani, miten osa teistä nyt sanoo, että ei ole rahaa. Se on totta, sellaista hetkeä ei tule, että kaikkien rahatilanne olisi hyvä. Mutta korona-aikana rahaa on jäänyt säästöön, sen voi käydä lukemassa Suomen Pankin tilastosta.

Ihmisillä on myös aikeita käyttää rahaa. Tilastokeskus mittaa kuluttajien käsitystä omasta taloudestaan. Viimeisin tilasto on elokuun lopulta, ja se näytti oikein hyvältä.

Sama tilasto kertoo, että ihmisillä on runsaasti rahankäyttöaikeita kestotavaroihin lähikuukausina.

Jos sana ei herättäisi niin monenlaisia – vääriäkin – mielikuvia, sanoisin, että tulossa ovat kulutusjuhlat.

” Asiaa vauhdittaa ainakin itselläni se, että on valtava tarve päästä puhumaan ihmisten kanssa kasvotusten.

Moni ala on tunnetusti kamppaillut korona-aikana. Siksi ihmisillä on nyt hyvä tilaisuus miettiä, mihin ja minkä alojen hyväksi he rahansa haluavat käyttää.

Kun ihmiset ovat taas työpaikoillaan ja toisten tapaaminen on turvallista, ennustan ryntäystä ravintoloihin ja kahviloihin. Jos muilla on sama tilanne kuin itselläni, pian aletaan purkaa puolentoista vuoden lounaskutsujen listaa. Asiaa vauhdittaa ainakin itselläni se, että on valtava tarve päästä puhumaan ihmisten kanssa kasvotusten. En usko olevani ainoa, joka asian näin kokee.

Samoin ennustan ryntäystä kulttuuri- ja tapahtuma-alalle: teatterit, keikat, konsertit, elokuvat. Tämän ennustaminen ei itse asiassa vaadi kovin kummoisia taitoja. Sen kun katselee ympärilleen ja kuuntelee ihmisten puheita.

Mielenkiintoisempi alue on liikunta. Kaikilla on periaatteessa ollut koronan aikana mahdollisuus liikkua vaikka miten. Aikaa oli, kun lähes kaikki muu vapaa-ajan tekeminen oli suljettu.

Kun kuuntelen ihmisiä, moni puhuu kuitenkin ”henkilökohtaisesta leviämisvaiheesta”, joka pitäisi saada kuriin. Siksi ennustan myös kuntosaleille, ohjattuun ryhmäliikuntaan ja uimahalleihin ryntäystä.

” Ei mokata tätä nyt.

Lopuksi, vaikka olen todella väsynyt varoittelemaan. Ei mokata tätä nyt. Kun yhteiskunta aukeaa, käyttäydytään niin, ettei yhteiskuntaa tarvitse sulkea uudelleen. Kontakteja kannattaa lisätä maltillisesti. Yritän muistaa tämän itsekin.