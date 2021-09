Peliyhtiö toisensa jälkeen on myyty ulkomaille – loppuiko Suomesta jo myytävä?

Kansainväliset pelialan yhtiöt ovat viime vuosina ostaneet useita suomalaisia pelinkehittäjiä, ja pandemia on vain kiihdyttänyt tahtia. Myynnistä voi olla yhtiöille ja alalle monia hyötyjä, arvioi johtaja KooPee Hiltunen Neogames-järjestöstä.

Pelialan pahin ostohuuma on ehkä ohi, arvioi KooPee Hiltunen alan Neogames-järjestöstä.

Pelialalla on Suomessa tehty parin viime vuoden aikana runsaasti yrityskauppoja. Tuorein on viime viikolla julkistettu Reworks-yhtiön myynti israelilaiselle Playtika-yhtiölle.

Alkuvuodesta uusille omistajille ovat päätyneet muun muassa Habbo Hotel -yhteisöstä tunnettu Sulake sekä suomalainen videopelikonkari Housemarque, jonka Playstation-konsolin kehittänyt Sony Computer Enterntainment osti kesäkuussa.

– Kauppoja on ollut paljon tässä pandemian aikana, vahvistaa pelialan järjestön Neogamesin johtaja KooPee Hiltunen.

– Sijoittajat luottavat siihen, että peliala on selvinnyt pandemiasta aika hyvin. Arvelen, että sijoittajat haluavat panna rahaa alaan, joka tuntuu olevan aika vastustuskykyinen maailman myllerryksille. Pelialan ihmisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella rahaa näyttää olevan nyt hyvin saatavilla.

Yrityskauppa voi tehdä peliyhtiön perustajista ja työntekijöistäkin miljonäärejä, mutta ei oman kukkaron kasvattaminen välttämättä ole ollut ainoa syy myyntiin. Kaupalla voidaan saada rahaa myös pelin markkinointiin, ja yhdistyminen suurempaan yhtiöön voi olla väylä päästä käsiksi uuteen peli- tai markkinointitekniikkaan tai -resursseihin.

Esimerkiksi Reworks-yhtiö aikoo kehittää Redecor-peliään Playtikan avulla.

– Suurin on pelien liveoperointiteknologia, eli pystytään tarjoamaan eri käyttäjäsegmenteille oikeaan aikaan sen tyyppistä sisältöä, eli on enemmän segmentoitua, siinähän Playtika on huippu, toimitusjohtaja Ilkka Teppo.

Reworks aikoo kehittää Redecor-peliään Playtikan avulla.

– Heillä on myös hyvät markkinoinnin resurssit ja teknologiat. Se on tärkeä osa alaa ja muuttunut paljon tänä vuonna. Heillä on myös pelien ekonomiaan (esimerkiksi pelin sisäisten tuotteiden ostamiseen) liittyvää teknologiaa.

Ostajat ovat olleet yleensä suuria kansainvälisiä yrityksiä, mutta rahoittajia ja sijoittajia löytyy jo kotimaastakin.

– Suomessa on yksityishenkilöitä ja jo neljä pelialaan sijoittavaa rahastoa, Hiltunen sanoo.

– Esimerkiksi Supercell Ventures on ostanut 5–6 firmaa tässä vuosien varrella.

Yrityskauppojen lisäksi parikymmentä suomalaista peliyhtiötä on kerännyt pandemian aikana merkittäviä sijoituksia. Lisäksi Helsingin pörssissä olevista peliyhtiöistä Remedyn ja Next Gamesin kurssit ovat nousseet huomattavasti.

Hiltusen mukaan kotimaisten peliyhtiöiden yhdistymisellä kansainvälisiin jätteihin on lähes pelkästään hyviä puolia.

– Yleisesti ottaen yritykset ja niiden työntekijämäärät ovat kasvaneet, Hiltunen toteaa.

– Se on toki kasvattanut myös rekrytointipainetta kotimaassa. Alalla on puhuttu työvoimapulasta jo monta vuotta.

Yrityskauppojen ja yhdistymisten ansiosta myös kotimaisten peliyhtiöiden henkilöstön osaaminen ja kokemus voivat kasvaa kansainvälisen yhteistyön kautta. Työntekijöiden vaihtaessa työpaikkaa tai perustaessa omia yrityksiä osaaminen leviää myös laajemmalle suomalaisten pelinkehittäjien joukossa.

– Pelialalla osaaminen keskittyy ihmisiin. Sen takia pelialalla ei juuri nähdä esimerkiksi tuotannon siirtämistä yrityskaupan jälkeen toiseen maahan, koska firmojen tärkein pääoma ovat työntekijät, Hiltunen sanoo.

Joskus kaupan odotukset eivät kuitenkaan ole toteutuneet, ja kansainvälinen yhtiö on päätynyt lopettamaan Suomesta ostamansa toiminnot.

– Tämä on se kauppojen negatiivinen puoli, mutta se on ollut hyvin harvinaista, Hiltunen sanoo.

Hän arvioi, että Suomessa tuskin nähdään enää merkittäviä pelialan kauppoja – ainakaan vähään aikaan.

– Pahin ostohuuma on ehkä jo ohi, Hiltunen sanoo.

Paljon on hänen mukaansa kiinni siitä, löytyykö Suomesta yrityksiä, jotka ovat kypsiä yrityskauppoihin tai mille kohtaa vaatimustasonsa asettavat.

– Monet mahdolliset kohteet ovat jo peliliikkeensä tehneet. Oma arvio on, että yrityskauppoihin tulee nyt jonkinlainen tauko, ja ne jatkuvat taas kun on enemmän ostettavaa, Hiltunen sanoo.