Onko 17-vuotias Konsta Suomen nuorin talonrakentaja? – vanhemmat toppuuttelivat talohaaveita

Onko tässä Suomen nuorin omakotirakentaja? – En ole kultalusikkamiehiä, sanoo Konsta, 17, joka otti ison lainan ja ryhtyi timpuroimaan omaa tupaa

Jos talon rakentaminen olisi helppoa, kaikki rakentaisivat taloja. Näin tuumaa 17-vuotias Konsta Keskitalo, joka tekee itse itselleen omakotitaloa Ilmajoella. Todennäköisesti hän on Suomen nuorin omakotirakentaja.

Talo näyttää päällisin puolin jo melko valmiilta, vaikka huhtikuussa tontti oli vielä pelkkä peltotilkku metsän reunalla. Sisällä ovat väliseinät pystyssä, sähkörasioinnit tehtynä ja villoitus hyvässä vauhdissa.

Konsta kertoo haaveilleensa oman talon tekemisestä jo pitkään, kunnes viime vuoden marraskuussa päätti, että nyt on sen aika. Vanhemmat toppuuttelivat ja ehdottivat, että poika toteuttaisi haaveensa vasta armeijan jälkeen.

Tämä vuoden 1967 Massey Ferguson palvelee jo kolmatta sukupolvea. Traktori on ollut korvaamaton työkalu talotyömaalla, kertoo taloa rakentava Konsta Keskitalo.

Nuori rakentaja ei aavistanut, millaisen byrokratian kanssa joutuisi painimaan. Yksi iso kysymys oli rahoitus, sillä alaikäisenä ei noin vaan marssita pankkiin neuvottelemaan parinsadan tuhannen euron talolainasta.

– Eihän sellaisia rahasummia yleensä myönnetä tämän ikäisille! Kommervenkkejä oli tosi paljon: maistraatista piti hakea poikkeuslupa lainan hakemiseen ja monia muita lupia. Paperisota oli kauhea, hän kuvailee ja korostaa, ettei ole syntynyt kultalusikka suussa.

– En ole kultalusikkamiehiä, eikä vanhemmillani ole tässä rahaa kiinni pennin jetiä. Olen tehnyt töitä yrittäjänä 13-vuotiaasta lähtien ja säästänyt rahaa. Eikä lainaa voi saada, ellei ole vakituista työtä. Puolitoista vuotta olen tehnyt timpurin hommia ja opiskellut rakennusalaa oppisopimuksella.

Ajatus talon rakentamisesta sai vauhtia, kun Konsta vuokrasi itselleen asunnon ja totesi, että 650 euroa voisi käyttää järkevämminkin.

– Tajusin, että sillä rahallahan lyhentäisi jo lainaa. Irtisanoin vuokrasopimuksen ja muutin neljän kuukauden päästä takaisin äidin lihapatojen ääreen.

Luit oikein. Ilta-Sanomat kertoi Konstan ja Kalle Iskalan, 13-vuotiaiden yrittäjäkaverusten bisneksestä vuonna 2017. Pojat valmistivat Kallen vanhempien autotallissa suosittuja talonmuotoisia sänkyjä sekä massiivipuukalusteita ja linnunpönttöjä. Yrityksen nimi oli Puusepänliike Mööpeli, ja se on edelleen olemassa ja aktiivinen.

Jo yrittämisen ohella Konsta suuntautui rakennusalalle. Hän hankki mopoauton heti kun mahdollista ja kävi kesätöissä 70 kilometrin päässä Alajärvellä sijaitsevassa taloelementtitehtaassa. Mopoauton mittariin kertyi kahdessa vuodessa noin 85 000 kilometriä, josta vain pieni osa oli huviajelua.

Yläasteen jälkeen hän sai oppisopimuspaikan Rakennusliike T. Tuuma Oy:stä.

– Aiempi kokemus rakennusalalta ja näyttö kädentaidoista auttoi saamaan sen paikan. Olen Seinäjoen Sedussa kirjoilla ja käyn koulua työmailla. Pitää olla kiitollinen, että on työpaikka ja saa palkkaa.

” Jos joskus myyn talon, kenenkään ei tarvitse soitella perään, että olisi jotain vikaa.

Osan koulussa tarvittavista näytöistään Konsta pystyy antamaan omalla talotyömaallaan.

– Opettaja on sanonut, että olen ensimmäinen oppilas, joka tekee koulun ohella omaa taloa.

Asiat tehdään just eikä melkein, sanoo Konsta Keskitalo.

Oman talon rakentamisessa Konstalla on yksi selkeä periaate: kaikki mitä tehdään, tehdään viimeisen päälle kunnolla ja laadukkaasti.

– Jos joskus myyn talon, kenenkään ei tarvitse soitella perään, että olisi jotain vikaa, hän määrittää.

Rakentaminen alkoi huhtikuussa, jolloin tontille tuli kaivuri. Talossa on tikkurunko ja se on pystytetty tolppa kerrallaan eli ilman elementtejä.

– Jos rungon olisi ostanut valmiina, se olisi maksanut hemmetisti enemmän. Oman työn osuus on tässä todella iso, ja kymmeniä tuhansia euroja säästyy, kun teen itse. Mutta onhan tämä ollut tosi raskasta. Moni on hokenut, että nuorena jaksaa, mutta ei se ihan niin mene, hän naurahtaa.

Konsta viettää talotyömaalla lähes kaikki illat ja viikonloput.

– Pitkälti olen tehnyt itse, mutta talonrakentamisessa on aina vaiheita, joissa pitää olla mukana toinenkin. Issee (isä) ja kaverit ovat olleet apuna ja kökässä (talkoot).

Myös entinen eskarikaveri, nykyinen liikekumppani Kalle on tuttu näky työmaalla.

– Olen lupautunut timpuriksi sitten, kun Kalle rupeaa rakentamaan taloa, Konsta lupaa.

Tältä talotyömaa näytti kesällä, kun ristikot oli nosteltu katolle.

Konsta asuu Seinäjoella ja rakentaa taloa naapurikunnassa Ilmajoella. Välimatkaa nykyisen ja tulevan kodin välillä on 15 kilometriä.

– Ilman poikkeusluvalla hankittua ajokorttia ja omaa ”rakasta Transiittia” ei hommasta tulisi mitään.

Ajokortin hän sai keväällä juuri ennen kuin rakentaminen alkoi.

Mitään suurempia teknisiä ongelmia nuori timpuri ei ole kohdannut. Kelitkin ovat suosineet niin, etteivät runko ja kattotuolit saaneet vettä niskaansa.

– Enää ei ole vaarana, että talo kastuisi. Nyt kun lähes kaikki sähkö- ja putkityöt on tehty, saa villoittaa ja kipsittää seinät, kitata ja maalata pinnat ja tehdä katot, lattiat ja laatoitukset, suunnittelee Konsta, joka on työn edetessä käynyt vesieristyskurssinkin ja pystyy tekemään vesieristystyöt nyt paitsi omaan taloonsa, myös muille.

Unettomista öistäkin rakentajalla on jo kokemusta, lähinnä siksi, että kolmen viikon kesäloma oli niin helteinen, että rakennushommat piti tehdä yöaikaan.

Puutavaran ja muiden materiaalikustannuksien nopea ja raju nousu on aiheuttanut päänvaivaa.

– Budjetti, jonka laskin vuoden alussa ennen kuin tätä edes oli aloitettu, ei ole pitänyt. Hinnannousut ovat olleet järkyttäviä, ja esimerkiksi puutavara, kattopellit ja ikkunamateriaalit ovat maksaneet monta kymmentä prosenttia enemmän kuin aluksi laskettiin.

– Onneksi ehdin keväällä ostaa tavaraa varastoon – ja onneksi on hyvät suhteet paikallisiin rauta- ja muihin kauppoihin.

Konstan talossa on neliöitä 135 ja se nousee lähelle Ilmajoen keskustaa, jossa päiväkoti, terveyskeskus ja kaikki muutkin palvelut ovat vain kivenheiton päässä.

Parin vuoden sisällä Konstalla on edessään armeija.

– Armeijan ajaksi pitää sopia pankin kanssa lyhennysvapaasta. Kyllähän tässä ollaan aika tiukilla ennen kuin alan saada parempaa palkkaa. Se tarkoittaa, että kun talo tulee valmiiksi, töiden jälkeen täytyy tehdä kalustehommia. Eli ei tämä huhtominen siihen lopu, veistelee talonrakentaja, joka omien sanojensa mukaan ehtii viettää välillä myös ”normaalia” nuoren miehen elämää.

” Suunnitteluvaiheessa vietin paljon aikaa netissä ja puhelimessa. Piti soitella insinööreille ja ottaa selvää, mikä olisi oikeasti järkevintä ja miten tästä saisi kustannus- ja energiatehokkaan talon.

Konsta Keskitalolla on monenlaisia tulevaisuudensuunnitelmia. Hän ei pidä mahdottomana myöskään ajatusta omasta rekennusfirmasta.

– Ensin haluan kuitenkin mahdollisimman paljon kokemusta pohjalle. Haluan nähdä, miten muut tekevät ja oppia siitä, jotta voin itse tehdä vielä paremmin. On hienoa kiertää eri timpuriparien kanssa työmailla ja nähdä satoja eri tapoja tehdä asioita.

Oman talon tekeminen on opettanut vastuun kantamista ja organisointia.

– Suunnitteluvaiheessa vietin paljon aikaa netissä ja puhelimessa. Piti soitella insinööreille ja ottaa selvää, mikä olisi oikeasti järkevintä ja miten tästä saisi kustannus- ja energiatehokkaan talon.

– Organisointi on tällaisella työmaalla tärkeää: pitää organisoida omaa työtään ja hallita monia pelinappuloita, jotta kaikki sujuisi. Pitää sopia toimitusajat ja aikataulut sähkö- ja putkimiesten kanssa. Kyllähän tässä oppii myös työnjohtamista.

Neliöitä talossa on 130. Tilat ovat avarat ja Konstan mukaan tarkkaan mietityt ja toimivat. Talon sydän on iso keittiön ja olohuoneen yhdistävä tila, josta on näkymä sekä etu- että takapihalle.

Keittiökalusteita lukuun ottamatta Konsta aikoo tehdä tulevan kotinsa kalusteet itse niin pitkälle kuin mahdollista. Taloon tulee esimerkiksi oman puusepänliikkeen massiivipuupöytä.

– Sisustuksesta haluan yksinkertaisen ja vaalean. Valkoista ja mustaa on paljon ja joitakin pieniä erikoisuuksia.

Konstalla on jo ”emäntäehdokas” katsottuna, eli tällä tietoa jouluksi valmistuva talo saa kaksi asukasta.

– Odotan jo sitä tunnetta, kun eka kerran napsautan saunan päälle, hän myhäilee, käärii hihat ja ryhtyy kantamaan eristevillapaketteja Transitin kyydistä tupaan.

Lue lisää: 13-vuotiaat Kalle ja Konsta perustivat puusepänliikkeen – trendisängystä tuli hitti ympäri Suomen