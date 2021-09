TS: Avi sulki koronakapinaan ryhtyneen ravintolan

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (Avi) sulki Turun Sanomien mukaan koronarajoituksia vastaan kapinoivan Uljas-ravintolan kahdeksi viikoksi.

Aluehallintoviraston elinkeinoyksikön päällikkö Pepe Uskelin perustelee Turun Sanomissa päätöstä voimassaolevien ravintolarajoitusten rikkomisella.

Ravintola Uljas kertoi viime viikolla Facebook-sivullaan poistavansa kaikki koronarajoitukset ravintolastaan 4. syyskuuta. Yrittäjä Teuvo Kaupin allekirjoittamassa julkaisussa kerrotaan ”mitan täyttyneen liiketoiminnan perusteettomaan rajoittamiseen”.

Uskelin kertoo, että Avin alkoholivalvonta teki ravintolaan tarkastuskäynnin Facebook-päivityksen jälkeen. Käynnin aikaan lauantaina kello 23.30 ravintola oli täynnä väkeä.

– Paikka oli tupaten täynnä, ovi oli auki, eikä järjestyksenvalvojia näkynyt. Sisällä oli selkeä ylitäyttötilanne. Pöydässä istuvien lisäksi väkeä seisoi käytävillä niin paljon, ettei tiskin luo päässyt kävelemään, hän sanoi lehdelle.

Voimassa olevien ravintolarajoitusten mukaan ravintoloiden pitää sulkea ovensa kello 23 ja anniskelu pitää lopettaa tuntia aiemmin.

Lisäksi anniskeluravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, on sisä- ja ulkotiloissa käytössä puolet asiakaspaikoista ja asiakkaat on ohjattava omille istumapaikoille pöydän tai tason ääreen.

Uljaan toiminta keskeytettiin saman tien ja ravintola pitää pitää kiinni ensi viikon lauantaihin asti.

