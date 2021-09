Tilastotkin sen osoittavat: Varovainen paluu kotoa konttorille on alkanut

Pelkästään kotona työskennelleiden osuus on kesän mittaan laskenut. Eniten kotona työskentelevät perheenisät.

Pelkästään kotona työskennelleiden osuus on laskenut selvästi. Kun alkuvuonna viidesosa työllisistä teki koko työaikansa kotona, kesällä osuus laski 14 prosenttiin, ilmenee Tilastokeskuksen yliaktuaari Tatu Leskisen artikkelista.

Työllisistä puolet ei työskennellyt kotona lainkaan.

Etätyötä on mitattu työvoima­tutkimuksessa tämän vuoden alusta lähtien kysymällä, onko viimeisen neljän viikon aikana tehnyt kotona koko työajan, ainakin puolet työajasta, vähemmän kuin puolet työajasta vai ei lainkaan.

Pelkästään kotona työskennelleiden osuus on kesän mittaan laskenut, samoin kuin alle puolet työstään kotona tehneiden osuus. Ei lainkaan kotona työskennelleitä oli hieman enemmän kuin alkuvuonna.

Leskinen huomauttaa kirjoituksessaan, että kesällä kotona työskentelyn osuuksiin on vaikuttanut loma-aika ja sellaisen kausityön lisääntyminen, jossa etätyötä tehdään vähän.

Yliaktuaari Pertti Taskinen puolestaan tarkastelee kotona työskentelyn yleisyyttä eri perhemuodoissa. Yleisintä kotona työskentely on perheissä ja erityisesti lapsiperheissä.

Taskinen huomauttaa, että kotitalouden koostumuksen perusteella ei voi tehdä suoraviivaisia johtopäätöksiä siitä, kuinka hyvin kotoa käsin tehtävissä ansiotöissä viihdytään. Myös muut tekijät kuten ammatti, ikä ja työtilojen järjestäminen vaikuttavat mahdollisuuteen työskennellä kotona.

Kotona työskentelevien osuus on suurin kahden aikuisen taloudessa elävillä miehillä, joilla on lapsia. 48,5 prosentin osuudellaan he ylittävät samassa tilanteessa olevat naiset, joiden vastaava osuus oli 44,6 prosenttia. Kyse ei ole vain koronavuoden poikkeuksesta, vaan miehillä suhteellinen osuus on ollut korkeampi jo pitkään.

– Toivottavasti isien työskentely kotona ei merkitse, että he tuovat useammin töitä kotiin tehdäkseen niitä vapaa-ajalla, vaan että se on etätyö­mahdollisuuden hyödyntämistä, Taskinen kirjoittaa.