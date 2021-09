Lukemattomat hoivakodit rikkovat lakia – katso jättilistasta läheisesi asuinpaikan tilanne

Henkilökuntapula vaivaa yhä useampaa vanhusten ympärivuorokautista hoitolaitosta. THL:n seurannassa mitoituksen alittavia yksiköitä oli toukokuussa neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin marraskuussa.

Lähi- ja sairaanhoitajien määrä oli toukokuussa liian pieni joka kymmenennessä vanhusten ympärivuorokautisessa hoitoyksikössä. Asia käy ilmi THL:n Vanhuspalvelujen tila -seurannasta.

Tilanne päivitettiin viimeksi toukokuussa kolmen viikon aikana. Edellinen seuranta tehtiin marraskuussa. Tuolloin liian vähän lähi- ja sairaanhoitajia oli kuudessa prosentissa hoitopaikkoja. THL pyysi toukokuussa tietoja 1 615 yksiköstä ja melkein kaikki toimittivat ne.

Vanhuspalvelulaissa määritelty ympärivuorokautisen hoidon minimihenkilöstömitoitus nousee asteittain. Marraskuussa se oli 0,5 eli kahta hoidettavaa kohden piti olla yksi hoitaja. Vuoden alusta lähtien se on ollut 0,55.

53 yksikköä ei ollut vielä toukokuussa saavuttanut edes viime vuoden mitoitusta. Rajuimmin lakia rikottiin helsinkiläisessä Leevikodissa ja olhavalaisessa Olhavan Kotirannassa. Kummassakin hoitajamitoitus oli alle 0,3.

Seuraavaksi surkein tilanne oli jyväskyläläisessä Humana Kotikylä Sammonkodissa ja helsinkiläisessä Leevin palvelutalo Hellikodissa. Tuusniemellä kahdessa palvelukeskuksessa hoitajamitoitus oli pienempi kuin 0,4. Yhteensä alle tuon rajan jäi 13 hoitokotia.

Toisaalta osa hoitokodeista ylitti mitoituksen kirkkaasti. Kuudessa seurantaan osallistuneesta laitoksesta hoitajia oli yli yksi hoidettavaa kohden. Kaksi näistä on kuitenkin terveyskeskuksen vuodeosastoja.

” Henkilöstömitoituksen lopulliseen tavoitteeseen ei tällä keinolla ole mahdollista päästä.

Ensi vuodesta lähtien minimihenkilöstömitoitus on 0,6 ja vuoden 2023 huhtikuussa pitäisi olla 0,7 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohden.

Vaikka lisähoitajien palkkaamiseen on annettu tarvittava rahoitus, lähi- ja sairaanhoitajien määrä ei ole noussut lakiuudistuksen jälkeen.

Käsiparien määrä on kuitenkin kasvanut hieman marraskuusta toukokuuhun, mutta lisää väkeä on saatu hoitoa lähinnä vain avustavaan henkilöstöön. THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa sanoo tiedotteessa, että yksiköihin on palkattu pääasiassa juuri heitä.

– Tämä auttaa olemassa olevan hoitohenkilöstön työn kohdentamisessa tehokkaasti asiakastyöhön, mutta henkilöstömitoituksen lopulliseen tavoitteeseen ei tällä keinolla ole mahdollista päästä, hän kertoo.

THL:n mukaan taustalla ovat usein rekrytointiongelmat. Marraskuussa neljäsosa vastaajista ilmoitti toimivansa vajaalla henkilöstöllä, jos ammattilaisia ei saada palkattua.

– Oletettavasti rekrytointitilanne ei ole marraskuusta helpottunut. Koronaepidemia on vaikeuttanut henkilöstön saatavuutta vanhuspalveluihin edelleen, sanoo THL:n johtava tutkija Hanna Alastalo.

Jos rekrytointiongelmat jatkuvat, yksiköt voivat ehkä joutua pienentämään asukasmääriään saavuttaakseen lakisääteisen mitoituksensa.

– Tarvitaan nopeita toimia henkilöstön saatavuuden parantamiseksi, Kehusmaa sanoo.

