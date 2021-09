Iskeekö tämä kiistelty muutos työttömyysturvaan? Hallitus aloittaa budjettiväännön

Erään ryhmän työttömyyspäiväraha voi tippua useita prosentteja.

Tänään ja huomenna hallitus vääntää budjettiriihessään jälleen päätöksiä muun muassa työllisyydestä.

Hyvä veikkaus on, että päätettäväksi etenee ainakin työttömyysturvan uudistaminen eli niin kutsuttu euroistaminen.

Mitä se tarkoittaa työttömille, työllisyydelle ja taloudelle?

1. Työttömät

Oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan ei jatkossa riipu tehtyjen työtuntien määrästä vaan palkasta. Lisäksi työskentelyä lasketaan kuukauden tai puolen kuukauden jaksoissa kun nykyinen jakso on viikko.

Tällä hetkellä ansiosidonnaisen päivärahan saaminen edellyttää, että on työskennellyt 18 tuntia viikossa noin puoli vuotta niin, että ansioita on kertynyt 844 euroa kuukaudessa.

Uudessa mallissa päivärahaa saisi, jos on ansainnut työssä saman rajasumman eli 844 euroa kuukaudessa noin puolen vuoden ajan. Eli viikkoehto poistuu.

Summan alle jäävien osalta (422–843 euroa kuukaudessa) kerryttämiseen riittäisi myös puolen kuukauden jakso.

Mallissa on lievä keppi-ilmiö, jota palkansaajakeskusjärjestöistä SAK arvosteli hieman ja STTK voimakkaammin keväällä, kun kolmikantatyöryhmä pyöritteli vaihtoehtoja.

Jälkimmäisen mukaan tuloperusteinen työssäoloehto kohtelee työntekijöitä epätasapuolisesti. Työntekijän, joka tekee saman verran työtä kuin toinen, mutta jonka palkkatulot ovat pienemmät, on vaikeampi täyttää työssäoloehtoa.

Myös SAK:n mielestä uudistus voi heikentää hieman pätkätyöläisten, kuten luovien alojen työntekijöiden työttömyysetuuksia. Jos on yksittäisiä työviikkoja ja välissä työttömänä, heille uudistus on selkeä heikennys (katso alla).

Kaikkiaan kokonaisuus on SAK:n mukaan keskivertotyöntekijän kannalta sen sijaan neutraali. Uudistuksessa työttömyysrahan piiriin tulee myös joukko uusia potentiaalisia työttömiä, joille viikot eivät nykymallissa tulisi täyteen.

Raportti toteaa, että niiden henkilöiden lukumäärä, jotka eivät täyttäisi tuloperusteista päivärahaehtoa, mutta täyttävät nykymuotoisen työssäoloehdon, on hyvin pieni. Vaikutuksia on laskennallisesti 2 600 henkeen. Naiset ovat yliedustettuina, mutta sukupuolivinouma on hyvin pieni.

2. Työllisyys

Vaikutus työllisyyteen jää mallissa melko pieneksi, sillä eri vaihtoehdoista valikoitunut malli, 844 euron raja ja 0,5 kuukautta, lisää valtiovarainministeriön mukaan vain 1 500 työllistä.

Uudistus ei ole vasemmistopuolueille ongelmaton, ja siitä on neuvoteltu ennen riihtä. Etenkin keskusta ajaa mallia ja uskoo sen läpimenoon. Tätä puoltaa edes jonkinlainen plusmerkkinen työllisyys- ja säästövaikutus sekä alustava sopu jo kevään kehysriihessä. Malli ei ole SAK:lle mikään kynnyskysymys, toisin kuin työttömyysturvan porrastus.

Elinkeinoelämän keskusliitto jätti eriävän mielipiteensä keväällä, koska ei pitänyt työllisyysvaikutusta riittävänä. Se olisi halunnut rinnalle palkansaajapuolen vastustaman isomman uudistuksen eli porrastuksen työttömyysturvan enimmäiskestosta.

3. Talous

Malli pienentää työttömyysetuusmenoja 30 miljoonaa euroa vuodessa, raportissa arvioidaan.

Lisäksi tulorekisteriä voi käyttää palkansaajan työssäoloehdon laskennassa nykyistä paremmin. Siksi uudistus vähentää työnantajien hallinnollista työtä ja yksinkertaistaa työttömyysturvajärjestelmää.

Näin uudistus vaikuttaa: