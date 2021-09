Kaksi yritystä paljastaa, miten työntekijöitä löytyy – palkattu myös pitkäaikaistyöttömiä

Valmet Automotive on etsinyt ennakkoluulottomasti työntekijöitä ympäri Suomen ja palkannut myös pitkäaikaistyöttömiä. It-alan yhtiössä Mediconsultissa on huomattu parin vuoden aikana muutos: palkka ei ole enää yhtä merkityksellinen asia työntekijälle kuin aiemmin.

Uudenkaupungin autotehdas on onnistunut myös suuren työntekijämäärän palkkaamisessa. Kuva vuodelta 2017.

Suomen talous on pääsemässä hyvään vauhtiin, mutta jarrumiehen asemaan on noussut työvoimapula. Tästä kärsivät niin pienet kuin suuretkin yritykset.

On kuitenkin yrityksiä, jotka ovat onnistuneet palkkaamaan lisää ammattiosaajia, vaikka tarjolla näyttää olevan lähinnä niukkuutta.

Yksi näistä on uusikaupunkilainen Valmet Automotive, jonka mukaan laajat rekrytoinnit Salon akkutehtaalle jatkuvat edelleen.

Yhtiön mukaan tarve syksyn aikana on noin 250 henkilöä tuotanto-, laatu- ja logistiikka-alan tehtäviin. Lisäksi tehtaalle tarvitaan työnjohtajia ja toimihenkilöitä.

Tomi Salon mukaan palkkaus sujuu koronasta huolimatta.

Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaan henkilöstöhallinnosta vastaa Tomi Salo, joka on mies tehtaan rekrytointikampanjoiden takana.

Muutama vuosi sitten Valmet Automotive teki laajan Suomi-kiertueen, jolloin se vieraili kahdeksassa kaupungissa.

– Vuoden aikana rekrytoitiin yli kaksituhatta ihmistä, ja meidän oli tehtävä itsemme tunnetuksi. Tehtiin aivan hillitön määrä jalkatyötä, Salo sanoo.

Kohtaanto-ongelmaa ratkaistiin tekemällä työnhakijalle muutto Uuteenkaupunkiin mahdollisimman helpoksi.

– Kiersimme Suomea rekan kanssa, ja tapasimme ihmisiä. Strategiamme perustuu siihen, että haluamme kohdata ihmisiä. Kasvoton ilmoittelu ei ole tehokkain toimintatapa, Salo sanoo.

– Tämä oli paras tapa saada ihmiset tekemään päätös muuttaa työn perässä, joka on huiman iso. Emme odotelleet, että ihmiset lähtevät tänne, kun sitä ei tapahtunut.

Koronan aikana ihmisten pariin lähteminen ei ole enää samalla tavoin onnistunut, mutta Salo luottaa siihen, että tarvittavat ammattilaiset silti löytyvät.

– Totta kai se on tällaisena aikana huomattavan paljon haastavampaa.

Valmet Automotive on onnistunut vuosien varrella palkkaamaan myös satoja pitkäaikaistyöttömiä.

– Meillä ei ole tarkkaa koulutustausta- tai työkokemusvaatimusta, vaan koulutamme itse työvoimamme. Olemme hyvä työpaikka esimerkiksi alaa vaihtavalle, ensimmäiseen työpaikkaansa tulevalle taikka pitkäaikaistyöttömälle, Salo sanoo.

Hänen mukaansa työhaastatteluissa korostuu yksi asia.

– Kaikkien kohdalla tärkein kysymys on se, mistä kukin syttyy ja mistä motivoituu. Siitä kaikki lähtee, että on innostunut ja motivoitunut siitä, mitä tekee.

Myös sote-alalla toimiva tietojärjestelmien toimittaja Mediconsult on kunnostautunut ammattilaisten palkkaamisessa.

Yrityksen asiakkaisiin kuuluvat sairaanhoitopiirien lisäksi esimerkiksi lääkäriasemat ja kotihoidon palvelutuottajat. Liikevaihto on ollut viime aikoina kovassa kasvussa.

Korona-ajasta huolimatta parin sadan hengen Mediconsult on palkannut vuoden aikana yli 50 uutta osaajaa. Näin siitä huolimatta, että tietojärjestelmien ammattilaisista ei ole varsinaisesti ylitarjontaa, vaan päinvastoin.

– Korona-aikana on selvästi korostunut työn merkityksellisyys. Henkilöstölle on tärkeintä kokonaispaketti eli missä tekee ja miten tekee, sanoo Mediconsultin toimitusjohtaja Tommi Salaspuro.

Hänen mukaansa Mediconsultissa tehtävä on selvä eli terveydenhuollon ammattilaisten elämän helpottaminen.

– Osaajista on kova kilpailu. Lisäksi suomalaisessa sotessa on omat erityispiirteensä. Meillä on käynyt tuuri, että olemme saaneet hyviä osaajia, mutta heitä haluttaisiin vieläkin lisää.

Palkkakaan ei ole aina suurin vetovoimatekijä, kun puhutaan tietoalan ammattilaisista, joilla on varaa valita.

– Palkka ei ole välttämättä aina ratkaisevin tekijä, vaan työltä halutaan mielekkyyttä. Kahden vuoden aikana on tapahtunut selvä trendinmuutos siinä, että halutaan yhteisöllisyyttä ja mielekästä tekemistä.

Työvoimapalvelujen kautta Mediconsultille on tullut Salaspuron mukaan pari työntekijää, joihin sinänsä ollaan oltu tyytyväisiä.

Mediconsult sai viime vuonna vähemmistöomistajaksi suomalaisen pääomasijoittaja Juuri Partnersin. Yhtiön johdossa toimivat omistajat jäivät enemmistöomistajiksi.