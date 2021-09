Tehyn Rytkönen MTV:lle: Helsingin kaupungilla työskennelleet hoitajat eivät pääse töihin yksityiselle – ”laitonta touhua”

Tehyn mukaan Helsingin terveydenhoidossa on tehty kartellimainen sopimus, joka kaupungilta visusti kiistetään.

Tehyn mukaan kartelliepäilyt on nyt tutkittava tarkkaan.

Ammattijärjestö Tehy kertoo saaneensa lukuisia yhteydenottoja jäseniltään, joita ei ole otettu töihin yksityisiin terveysyhtiöihin siksi, että nämä ovat tai ovat juuri olleet töissä Helsingin kaupungilla.

Asiasta kertoi MTV ja sen jälkeen myös Helsingin Sanomat.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen syytti eilen MTV:n lähetyksessä Helsingin kaupunkia ja terveysjättejä Terveystaloa, Pihlajalinnaa ja Mehiläistä.

– Helsingin kaupunki on tehnyt diilin Terveystalon, Pihlajalinnan ja Mehiläisen kanssa siitä, että nämä kolme yritystä eivät palkkaa Helsingin kaupungilta lainkaan työntekijöitä. Tämähän on sen verran laitonta touhua, että me toki viemme tämän luonnollisesti eteenpäin, Rytkönen sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Rytkösen mukaan asiasta ollaan tekemässä kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle.

– Kyse on todella laajasta ja vakavasta asiasta, sanoo johtava lakimies Vappu Okkeri Tehystä HS:lle.

– Tämä on paitsi laitonta myös totaalisen törkeää. Kaupunki estää näin työntekijöitään pääsemästä paremmille palkoille.

Tehyyn yhteyttä ottaneet hoitajat ovat kertoneet, että työpaikkaa yksityiseltä hakiessa heiltä on kysytty, ovatko he olleet Helsingin kaupungilla töissä viimeisen kolmen tai kuuden kuukauden aikana.

Jos vastaus on ollut kyllä, on valiteltu, että emme voi palkata sinua kaupungin kanssa tekemämme sopimuksen vuoksi.

Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava apulaispormestari Daniel Sazonov (kok) kiistää HS:lle jyrkästi palkkakartellin olemassaolon.

– Mitä Helsingin ostopalveluihin tulee, Helsinki ostaa yrityksiltä lisää henkilökuntaa saadakseen helsinkiläisille turvattua toimivat palvelut. Näissä tapauksissa ei tietenkään ole mieltä siinä, että tämä lisähenkilöstöksi tarkoitettu henkilökunta tulisi Helsingin kaupungilta takaisin Helsingin kaupungille, mutta vain yksityisen yrityksen kautta, Sazonov sanoo.