Tänä syksynä jaossa poikkeuksellinen osinkopotti – näihin ehdit vielä mukaan

Syysosinkojen jakoon ehtii vielä mukaan. Kiinnostavimpiin kohteisiin lukeutuu Nordea.

Syksyn osinkokausi alkaa ensi viikolla. Kyseessä on viime vuodelta jaettavien osinkojen toinen erä, joka pörssin päälistan vaihtokärjessä on luvassa 16 yhtiöltä. Lisäksi kiinteistösijoittaja Cityconin neljästä maksupäivästä jäljellä on vielä kaksi.

Näiden lisäksi on viisi yhtiötä, joiden osinkopäivämäärät eivät ole vielä tiedossa. Kiintoisimpia näistä on pankkikonserni Nordea, joka on noudattanut Euroopan keskuspankin (EKP) ohjeita ja rajoittanut voitonjakoaan vuosilta 2019 ja 2020. Suosituksen syynä oli koronaviruksen aiheuttama epävarmuus.

– Hallitus on valmis päättämään enintään 0,72 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta lokakuussa nykyisten rajoitusten kumoamisen jälkeen. Lisäksi pyrimme aloittamaan osakkeiden takaisinostot viimeisellä neljänneksellä, ja olemme käynnistäneet niitä koskevan hakemusprosessin, Nordean konsernijohtaja Frank Vang-Jensen sanoi pankin puolivuotiskatsauksen yhteydessä heinäkuussa.

Nordea jakoi keväällä osakekohtaista osinkoa 0,07 euroa vuodelta 2019. Pankin yhtiökokouksen päätösten mukaisesti vielä olisi tiedossa yhteensä 0,72 euroa, joka sisältää loput 0,33 euroa vuodelta 2019 sekä 0,39 euroa vuodelta 2020. Nordea tekee päätöksen näiden erien jakamisesta aikaisintaan 1. lokakuuta.

Samanlaisessa tilanteessa on Aktia, jolta on luvassa viime vuodelta enintään 0,43 euron osinko aikaisintaan 1. lokakuuta. Aktia kertoo tiedottavansa päätöksestä erikseen.

Käytännössä osingonjakoon pääsee osalliseksi, kun omistaa osakkeen niin sanottua irtoamispäivää edeltävänä pörssipäivänä. Nimensä mukaisesti irtoamispäivä on päivä, jona osinko niin sanotusti irtoaa osakkeesta. Tuolloin osakkeen kurssi tavallisesti laskee osingon verran, koska ennen irtoamista osinko on hinnoiteltu osakkeen hintaan ja vastaavasti osingon irrotessa markkinat eli sijoittajat hinnoittelevat osingon puutteen osakkeen hintaan.

Irtoamispäivä taas on tavallisesti yhtiökokousta seuraava pörssipäivä tai syysosinkojen tapauksessa päivä sen jälkeen, kun hallitus on kokouksessaan päättänyt osingonjaosta ja täsmäytyspäivästä.

Osakeyhtiölain mukaan täsmäytyspäivä onkin se, joka määrittää oikeuden osinkoon. Osinkoon oikeutettuja ovat ne osakkeenomistajat, jotka täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä osakasluetteloon. Täsmäytyspäivä taas on yleensä kaksi päivää yhtiökokouksen tai nyt syksyllä hallituksen kokouksen jälkeen.

Oheisessa taulukossa on listattu syksyn osingonjakajia sen mukaan, milloin viimeistään osake on ostettava, jos tahtoo mukaan voitonjakoon. Osalla yhtiöistä yhtiökokous on antanut osingon toisen erän jaosta valtuutuksen hallitukselle, jonka on vielä tehtävä päätös osingon lopullisesta suuruudesta sekä irtoamis- ja täsmäytyspäivästä. Osalla näistä yhtiöistä päivämääristä on jo alustava päätös, mutta Aktialla, Nordealla, Marimekolla, Oriolalla ja Terveystalolla päivämäärät ovat vielä kokonaan auki.