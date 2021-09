Ikean tulo Suomeen aiheutti pitkät jonot ja tukki tiet – yhtiö paljastaa nyt tuotteet, joita suomalaiset ovat ostaneet eniten 25 vuodessa

Suomen ensimmäisen Ikean avajaisista tulee lauantaina 25 vuotta. Avajaisia kuvailtiin megasuper-tapahtumaksi.

Hikistä askartelua itse kasattavien huonekalujen äärellä, lihapullat ostoskeikan yhteydessä, tukevat siniset ja keltaiset jättikassit...

On ihmisiä, jotka suunnittelevat aina uutta reissua Ikeaan ja toisia, jotka vannovat kiertävänsä kaupan kaukaa. Monella on ruotsalaisjätistä mielipide.

Ikean tulosta Suomen kamaralle on vierähtänyt neljännesvuosisata, mutta sitä ehdittiin odottaa vuosikymmenet.

Suomen ensimmäinen Ikean tavaratalo avattiin Espooseen 4. syyskuuta 1996, ja avajaispäivänä sinne kiemurteli satojen metrien pituinen jono. Ruotsalaisihmettä tuli ensimmäisenä päivänä katsomaan arviolta 20 000 ihmistä.

Helsingin Sanomien toimittaja Riitta Heiskanen kuvaili tapahtumaa näin:

– Ikean avajaisista Espoon Lommilassa tuli seudun megasuper-tapahtuma, jota voi verrata vain hetkeen, jolloin Suomi voitti jääkiekossa MM-kultaa. Silloin Suomi hakkasi Ruotsin, nyt Ruotsi Suomen. Silti me kaikki voihkimme ilosta!

Helsingin Sanomien mukaan Turunväylä oli ruuhkautunut pahasti juuri ennen avajaisia. Poliisi joutui ohjaamaan autoja Ikean ohi.

Suomen ensimmäisen Ikean avajaiset keräsivät kiinnostuneita pitkiksi jonoiksi asti.

Ilta-Sanomat vertaili Suomen ja Ruotsin Ikea-tavaratalojen hintoja. Toimittaja Ulla Veirto kirjoitti, että enää suomalaisten ei kannata lähteä hakemaan Ikea-tavaraa Ruotsista, sillä keskimäärin hinnat Ruotsissa olivat vain parisataa markkaa halvemmat kuin Suomessa.

Ikea ei jutun mukaan julistanut hintasotaa Suomeen tullessaan, vaikka niin oli odotettu. Silloinen toimitusjohtaja Camilla Lindroos korosti hintojen sijaan ostoksilla käymisen elämyksellisyyttä.

Myös Askosta ja Iskusta todettiin, ettei Ikea ollutkaan niin halpa kuin pelättiin. Kilpailijoiden ensiarvio oli, että Ikea myi sohvia kalliilla mutta keittiöitä halvalla.

– Enemmänkin Ikean hinnoissa kyse on pienestä propagandasta, Variston Iso-Iskun aluejohtaja Veikko Ek sanoi IS:lle.

Avajaispäivän ruuhkaa kodintarvikkeiden osastolla.

Ikean saapumista Suomeen oli odotettu liki 30 vuotta, sillä Ikean perustaja Ingvar Kamprad oli perustanut suomalaisen tytäryhtiön jo vuonna 1967. Kauppakirja kahden tilan ostamisesta Espoosta Turunväylän varrelta allekirjoitettiin samana vuonna.

Espoon valtuusto puolsi poikkeusluvan myöntämistä tavaratalon rakentamiselle kaavoittamattomalle alueelle, mutta sisäministeriö esti aikeet keskeneräisten liikennejärjestelyjen ja Espoonjokilaakson maisema-arvojen takia.

Vuosikymmenten kaavaväännön jälkeen lupa rakentamiselle lopulta heltisi, mutta ei ehdoitta. Ensimmäisestä Ikeasta piti esimerkiksi tehdä sinikeltaisen sijasta vaalea.

Espoon jälkeen Ikea on pystyttänyt Suomeen neljä tavarataloa: Vantaalle, Raisioon, Tampereelle ja Kuopioon. Vuonna 2012 avatun Kuopion-tavaratalon jälkeen uusia ei ole noussut. Tänä vuonna Ikea on perustanut suunnittelustudiot Helsinkiin ja Jyväskylään, ja ensi vuonna studio on tulossa myös Ouluun.

Ikea suunnittelee parhaillaan uutta, tavallista pienempää ”kaupunki-Ikeaa” Koivusaareen, Espoon ja Helsingin rajalle. Se olisi tulossa erikoiseen paikkaan, Länsiväylän päälle. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan elokuun lopussa.

Ikean perustaja Ingvar Kamprad kävi monta kertaa Suomessa. Kuvassa hän on lehdistötilaisuudessa Espoon Ikeassa vuonna 2007. Kamprad kuoli 91-vuotiaana vuonna 2018.

Mitä suomalaiset sitten ovat eniten ostaneet Ikeasta kuluneiden vuosikymmenten aikana? Ikean myyntijohtajan Henrik Brandtin mukaan kaikkien aikojen myydyimpien yksittäisten tuotteiden joukkoon kuuluu erityisesti erilaisia säilytykseen tarkoitettuja kalusteita.

Näitä ovat esimerkiksi Hemnes-, Bestå- ja Malm-säilytyskalusteet sekä Billy-hyllyt ja Lack-pöydät ja -hyllyt. Myydyimpiin tuotteisiin kuuluvat myös Ektorp-sohvat ja Metod-keittiöt.

Ikean tuotevalikoimat vaihtelevat Brandtin mukaan jonkin verran eri maiden välillä.

– Eroja suomalaisten ja muiden maiden Ikea-asiakkaiden välillä on muun muassa värien käyttö. Suomalaiset suosivat sisustuksessa valkoista, harmaata ja mustaa sekä vaaleampia puukuvioita. Muualla saatetaan nähdä enemmän kirkkaampia värejä ja puumateriaaleissa tummemman ruskeita sävyjä.

Ikea mullisti huonekalukauppaa Suomessa, Aalto-yliopiston työelämäprofessori Lasse Mitronen kuvaili HS:lle alkuvuonna.

Mullistavaa oli se, että Ikea myy kokonaisuuksia eli valmiiksi sisustettuja huoneita sekä kodin pikkutavaraa. Mitrosen mukaan se on yhä edelleen jossain määrin poikkeuksellista.

Viime vuoden elokuussa loppuneella tilikaudellaan Suomen Ikea teki runsaat 377 miljoonaa euroa liikevaihtoa, ja sen tulos ennen veroja oli 19,2 miljoonaa euroa voitollinen. Uusimman tilikauden tietoja ei ole vielä julkistettu.