Pörssiraketti Harvian suurin omistaja vähensi omistustaan rajusti, kun rahkeet eivät riittäneet halutun lisäosuuden ostoon

Suomalainen perheyhtiö oli hankalassa tilanteessa Harvian nopean kasvun keskellä.

Perheyhtiö Onvest myy valtaosan omistamistaan sauna- ja spa-yhtiö Harvian osakkeista. Onvest myi joukolle ulkomaisia ja kotimaisia sijoittajia 8 prosentin siivun Harviasta. Onvestin tiedotteen mukaan myynnin arvo on 77,2 miljoonaa euroa.

Kauppojen myötä Onvestin omistus putosi 4,4 prosenttiin aiemmasta 12,33 prosentista. Onvest jää silti edelleen Harvian suurimmaksi osakkeenomistajaksi.

Onvestin hallituksen puheenjohtaja Maria Toivanen kertoo, kuinka myynnin taustalla vaikutti saunayhtiön osakkeen kallistuminen.

– Suomalainen sauna on yksi vallitsevan pandemian harvoista voittajista ja Harvia kasvoi kansainvälisesti räjähtäneen kysynnän myötä ennätysvauhdissa yksisarvisluokkaan. Olimme tämän upean kasvun keskellä yksityisenä, verrattain pienenä perheyhtiönä kuitenkin haastavassa tilanteessa, Toivanen kertoo tiedotteessa ja jatkaa.

– Olisimme halunneet kasvattaa osuuttamme Harviasta, mutta upean kiuas- ja spa-yhtiön valuaatio on noussut niin kovaksi, että rahkeemme eivät riittäneet haluamamme lisäosuuden ostamiseen.

Vaikka Onvestin alkuperäinen tarkoitus Harviassa oli pitkäaikainen, sijoitusyhtiö päätti kuitenkin luopua suuresta osasta osuuttaan voidakseen saavuttaa seuraavan päämääränsä.

– Kasvuamme ohjaa perheyhtiön intohimo seuraavien kestävien suomalaisten menestystarinoiden rakentamiseksi. Näistä esimerkkejä ovat kiinteistöhankkeemme Helsingin Vallilassa ja Vantaan Mittalinjalla, Toivanen kertoo.

Onvestin toiminta koostuu teräspalveluliiketoiminnasta, teollisista omistuksista ja kiinteistöliiketoiminnasta sekä sijoitusliiketoiminnasta, joka tukee yhtiön kolmea ensimmäistä tukijalkaa. Harviaan Onvest sijoitti vuonna 2019.

Harvian osake on kallistunut vuodentakaisesta peräti 237 prosenttia ja puolessa vuodessakin nousua on tullut liki 76 prosenttia. Tänään aamulla osake suuntasi kuitenkin tuntuvaan laskuun ja noin tunnin kaupankäynnin jälkeen se noteerattiin 51,90 euroon, jossa on laskua eilisestä 11 prosenttia.

Harvia listautui Helsingin pörssiin maaliskuussa 2018. Listautumisannissa osaketta myytiin 5,00 eurolla.